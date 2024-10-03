10月3日，2024
雖然橄欖油並不能減輕過量飲酒的負面影響，但在晚上外出前食用橄欖油不會造成任何傷害。
九月12，2024
一篇綜述發現，與低脂或傳統地中海飲食相比，低碳水化合物地中海飲食更能有效幫助第 2 型糖尿病患者獲得緩解。
八月26，2024
隨著橄欖油詐欺的實施方式不斷演變，執法部門也努力跟上。
八月19，2024
低脂純素飲食可能比富含橄欖油的飲食更能降低低密度脂蛋白膽固醇
雖然一項研究證實了先前關於特級初榨橄欖油和膽固醇之間關係的研究，但一些專家批評了其設計。
七月20，2024
該決定是在美國上訴法院做出支持商務部關稅的裁決兩個月後作出的。
七月15，2024
研究人員對 800 名癌症倖存者進行了十多年的追蹤調查，發現堅持地中海飲食可能與降低全因死亡率有關。
七月1，2024
新鮮的時令食材與當年的特級初榨橄欖油相結合，創造出一些最美味的希臘夏季菜餚。
Jun.27，2024
擁有 1,000 名成員的合作社正在應對葡萄牙北部充滿挑戰的地形
穆爾薩橄欖種植者農業合作社的成員在崎嶇的地形上耕種，共同生產屢獲殊榮的特級初榨橄欖油。
Jun.25，2024
世界衛生組織指責食品和飲料行業傳播錯誤訊息並遊說反對公共衛生舉措。
Jun.25，2024
該銀行發表聲明之際，政府宣布計劃繼續對包括橄欖油在內的大多數食品實施增值稅降價。
Jun.25，2024
橄欖油銷售下降與產量減少和價格上漲有關，而葵花籽油在同一時期變得更便宜。
可以。 10，2024
此舉是在 8,500 名橄欖種植者簽署請願書抗議候選人資格後做出的。然而，有些人希望這項決定能夠被推翻。
可以。 9，2024
全球最大生產國的特級初榨橄欖油供應預計將無法滿足國內需求和出口需求，這可能預示著全球即將出現短缺。
可以。 7，2024
產量下降和庫存不足導致價格居高不下，抑制了需求。
可以。 7，2024
儘管食用橄欖出口在2023/24產季的前五個月激增，但橄欖油出口禁令被認為阻礙了該產業的發展。
4月30，2024
最高法院駁回了麥塞尼亞種植者提出的上訴，即只有他們才能使用卡拉馬塔品牌，該名稱的出口價值達 200 億歐元。
4月24，2024
我們鼓勵橄欖種植者和磨坊主向該國每年 20 萬遊客展示他們的產品和工藝。
4月24，2024
7 月 - 日的襲擊發生時，橄欖種植者正在準備收穫，這從根本上改變了以色列人對自己國家的看法。
4月23，2024
研究人員檢查了橄欖苦苷和羥基酪醇治療神經母細胞瘤（一種可怕的兒童癌症）的潛力。