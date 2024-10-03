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趨勢

健康&养生

10月3日，2024

橄欖油真的能預防宿醉嗎？專家介入

雖然橄欖油並不能減輕過量飲酒的負面影響，但在晚上外出前食用橄欖油不會造成任何傷害。

世界

九月23，2024

World Olive Oil Competition 南賽區進行中

鑑於西半球許多國家普遍面臨收成短缺，今年的獎項具有非凡的分量。

新聞簡報

九月12，2024

不明問題引發義大利北部早期落果

農民們對 Frantoio 樹林中廣泛且無法解釋的未成熟橄欖掉落事件感到擔憂。極端天氣被認為是原因。

新聞簡報

九月12，2024

低碳水化合物地中海飲食有助於糖尿病患者實現緩解

一篇綜述發現，與低脂或傳統地中海飲食相比，低碳水化合物地中海飲食更能有效幫助第 2 型糖尿病患者獲得緩解。

商業版

八月26，2024

義大利警方解釋橄欖油詐騙是如何進行的

隨著橄欖油詐欺的實施方式不斷演變，執法部門也努力跟上。

健康&养生

八月19，2024

低脂純素飲食可能比富含橄欖油的飲食更能降低低密度脂蛋白膽固醇

雖然一項研究證實了先前關於特級初榨橄欖油和膽固醇之間關係的研究，但一些專家批評了其設計。

商業版

七月20，2024

貿易委員會延長對西班牙黑橄欖的關稅

該決定是在美國上訴法院做出支持商務部關稅的裁決兩個月後作出的。

健康&养生

七月15，2024

堅持醫學飲食與降低癌症倖存者的死亡率有關

研究人員對 800 名癌症倖存者進行了十多年的追蹤調查，發現堅持地中海飲食可能與降低全因死亡率有關。

食品與烹飪

七月1，2024

今年夏天值得嘗試的三道深受喜愛的希臘菜餚

新鮮的時令食材與當年的特級初榨橄欖油相結合，創造出一些最美味的希臘夏季菜餚。

生產者簡介

Jun.27，2024

擁有 1,000 名成員的合作社正在應對葡萄牙北部充滿挑戰的地形

穆爾薩橄欖種植者農業合作社的成員在崎嶇的地形上耕種，共同生產屢獲殊榮的特級初榨橄欖油。

健康&养生

Jun.25，2024

世界衛生組織報告歐洲每年有數十萬人死於超加工食品

世界衛生組織指責食品和飲料行業傳播錯誤訊息並遊說反對公共衛生舉措。

新聞簡報

Jun.25，2024

西班牙央行將持續通膨歸因於橄欖油價格飆升

該銀行發表聲明之際，政府宣布計劃繼續對包括橄欖油在內的大多數食品實施增值稅降價。

新聞簡報

Jun.25，2024

西班牙家庭購買的葵花籽油數量首次超過橄欖油

橄欖油銷售下降與產量減少和價格上漲有關，而葵花籽油在同一時期變得更便宜。

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商業版

可以。 10，2024

安達盧西亞官員撤回橄欖海聯合國教科文組織認可的候選資格

此舉是在 8,500 名橄欖種植者簽署請願書抗議候選人資格後做出的。然而，有些人希望這項決定能夠被推翻。

世界

可以。 9，2024

西班牙特級初榨橄欖油短缺的新擔憂

全球最大生產國的特級初榨橄欖油供應預計將無法滿足國內需求和出口需求，這可能預示著全球即將出現短缺。

新聞簡報

可以。 7，2024

歐洲橄欖油供應量創十年新低

產量下降和庫存不足導致價格居高不下，抑制了需求。

新聞簡報

可以。 7，2024

橄欖油出口禁令影響土耳其橄欖銷售

儘管食用橄欖出口在2023/24產季的前五個月激增，但橄欖油出口禁令被認為阻礙了該產業的發展。

新聞簡報

4月30，2024

希臘法院裁定卡拉蒙橄欖可以使用卡拉馬塔品牌

最高法院駁回了麥塞尼亞種植者提出的上訴，即只有他們才能使用卡拉馬塔品牌，該名稱的出口價值達 200 億歐元。

商業版

4月24，2024

官員敦促克羅埃西亞旅遊業者展示屢獲殊榮的橄欖油

我們鼓勵橄欖種植者和磨坊主向該國每年 20 萬遊客展示他們的產品和工藝。

非洲/中東

4月24，2024

在毀滅性襲擊六個月後，以色列橄欖種植者面臨持久壓力

7 月 - 日的襲擊發生時，橄欖種植者正在準備收穫，這從根本上改變了以色列人對自己國家的看法。

健康&养生

4月23，2024

研究揭示了 EVOO 多酚對兒童癌症的治療作用

研究人員檢查了橄欖苦苷和羥基酪醇治療神經母細胞瘤（一種可怕的兒童癌症）的潛力。

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