Jun.10，2024
當地當局在努力將擁有 2,247 年歷史的 Stara Maslina 變成旅遊景點時，無意中損壞了這棵標誌性的橄欖樹。
10月24日，2022
黑山收穫始於米羅維察的古樹
參觀者和志願者品嚐了早期收穫的油，並幫助收穫了該國最古老的樹。
九月27，2022
認識曾經迷住一對皇室夫婦的黑山製片人
由千年樹的橄欖製成的特級初榨橄欖油裝在手工製作的橄欖木容器中，令準王后和她的丈夫感到高興。
八月24，2022
黑山大火一年後，農民繼續重建
雖然法院裁定橄欖種植者有權獲得一些賠償，但情感和文化上的痛苦卻持續存在。
可以。 31，2022
認識黑山生產商成功背後的驅動力 NYIOOC '22
Ćazim Alković 幫助巴爾幹小國的種植者和生產者獲得了一項金獎和兩項銀獎，這是該國歷史上的第一次。
2月21，2022
在黑山，生產商加入世界競標
黑山生產商共同努力，希望復制鄰國克羅地亞在 World Olive Oil Competition.
十一月9，2021 生產
在黑山慶祝一棵古樹的果實
10月15日，2019 世界
黑山在第三屆橄欖採摘錦標賽中獲勝
可以。 5，2015 世界
確認：樹和它看起來一樣古老