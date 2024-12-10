經歷了毀滅性的一年後，巴西生產商克服困難

強降雨 2024 年 - 月至 - 月期間，洪水淹沒了巴西南部南里奧格蘭德州，嚴重阻礙了當地橄欖種植者的努力。

在關鍵的收穫週期間，不到 800 天的時間裡，降雨量達 15 毫米（超過年度預期降雨量的一半），淹沒了該地區的大部分地區。洪水造成 181 人死亡，並造成整個地區 3.7 美元（3.47 億歐元）的損失。

令人興奮的是，這可能會導致我們國家的橄欖油文化不斷發展。 - Luiza Osorio，Al-Zait 共同所有人

雖然洪水並未對許多小樹林造成損害，但許多小樹林因2023 年- 月的春雨而遭到破壞，阻止了授粉，但生產商報告稱，在運輸產品、接收包裝材料和處理個人損失方面遇到了困難。

在如此充滿挑戰的環境下，巴西人的數量如此之多也就不足為奇了。 特級初榨橄欖油 發送到 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition 與去年的 14 項相比，下降至 53 項 前一年.

埃斯坦西亞達斯奧利維拉斯位於南里奧格蘭德州維亞芒市的 2024 年獲獎者之一。它因其旗艦特級初榨橄欖油（Arbosana、Arbequina 和 Koroneiki 橄欖的混合物）而獲得金獎。這標誌著其 三連勝.

然而，參加 NYIOOC 今年需要這家家族企業付出非凡的努力。

“我們的州面臨巴西歷史上最嚴重的氣候災難，包括首都在內的幾個主要城市發生大規模洪水，」執行合夥人拉斐爾·西托尼·戈爾澤 (Rafael Sittoni Goelzer) 說。 “儘管遭受瞭如此多的破壞，我們生產的橄欖油贏得了國際讚譽。

“我們地區的機場完全被淹沒，從 5 月到 10 月，有六個月的時間無法運作。 “我們必須行駛 1,000 多公里才能將機油從另一個州的機場運送到比賽場地。然而，所有這些努力和韌性都獲得了重大榮譽的回報。

南里奧格蘭德州仍然是巴西最重要的橄欖油生產州，約佔全國產量的 75%。然而，該州 193,150 年的橄欖油產量僅為 2024 公升，比 67 年創紀錄的高產量低 2023%，也遠低於五年平均值 295,346 公升。

Estância das Oliveiras 在 2024 年取得了三連勝 NYIOOC。 （照片：Estância das Oliveiras）

“由於 2023 年 - 月和 - 月的降雨，這裡的許多生產商今年失去了收成，這直接影響了他們的橄欖園。 奧利瓦斯·德·格拉瑪多 在南里奧格蘭德州。

“這讓我們非常難過，因為我們了解在這裡投資橄欖種植面臨巨大的挑戰，因為它不屬於公認的領域。 “巴西農業企業的大宗商品，」他補充道。

雖然該州許多地區受到降雨和洪水的嚴重影響，但奧利瓦斯·德·格拉瑪多卻倖免於難。

該公司憑藉其 Terroir Serrano 橄欖獲得銀獎，該品種由 Arbequina、Picual、Frantoio、Koroneiki、Ascolana 和 Manzanilla 橄欖混合而成。

“對我們來說，位於南里奧格蘭德州內陸地區的 Serra Gaucha 連續第二年榮獲 NYIOOC 貝托魯奇表示：“這是一項巨大的榮譽，尤其是考慮到來自世界各地的優秀製作人的參與。”

“躋身最佳之列是對整個 Olivas de Gramado 團隊的辛勤工作、奉獻精神和愛心的令人難以置信的認可，」他補充道。

今年的獎項也很特別，因為這是貝托魯奇和他的團隊第一次在自己的工廠生產橄欖油。此前，他們依賴 Goelzer 家族的工廠。

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“今年，研磨的責任落到了我身上，在全國橄欖油行業優秀人士的支持和鼓勵下，我們成功地完成了出色的工作，」他說。

貝托魯奇表示，巴西是高品質橄欖油生產商蓬勃發展的所在地。

安德烈·貝托魯奇慶祝連續第二年 NYIOOC 獎。 （照片：奧利瓦斯·德·格拉瑪多斯）

“這是一個新時代，在橄欖園管理、收穫和提取過程中利用尖端技術和熟練勞動力生產高品質的油，」他說。

儘管面臨收穫方面的挑戰，生產商對該國在世界競爭中的持續成功並不完全感到驚訝。

“我們知道我們走在正確的道路上，廣泛研究，與其他巴西生產商交流想法和訊息，投資我們的橄欖園並建造我們的工廠，從而優化了整個流程，」貝托魯奇說。

“我們也相信，我們獨特的影響力 “「風土」是這些非凡成果的關鍵因素之一，」他補充道。

另一位獲獎製作人， 扎伊特, 慶祝 又是成功的一年 在2024 NYIOOC 及其單一品種皮誇爾（Picual）。

巴西的極端洪水影響了包括 Al-Zait 在內的生產商。 （照片：阿爾扎伊特）

“我們在紐約的勝利對我們來說是一個令人難以置信的時刻，」合夥人路易莎·奧索里奧 (Luiza Osorio) 說道。 “再次被認可為世界上最好的橄欖油之一是一種巨大的榮譽，也體現了我們對生產高品質橄欖油的承諾。

“對我們來說，這是對我們為每一次收穫所付出的辛勤工作、熱情和奉獻的認可。 “這種認可激勵我們繼續突破卓越的界限，並自豪地在全球舞台上代表巴西。

Al-Zait 的運作直接受到極端天氣事件的影響。

“過量的降雨嚴重影響了我們的橄欖園，」奧索里奧說。 “強降雨不僅威脅了水果質量，還導致我們的整體產量減少。

“此外，由於冬季意外的熱浪，我們經歷了不同的開花期，這進一步複雜化了橄欖的生長週期，」她補充道。 “儘管遇到這些挫折，我們的團隊仍不懈努力，在整個過程中保持最高標準。

根據奧索里奧的說法，這場比賽的勝利 NYIOOC 巴西製造的高品質橄欖油對所有利害關係人來說都是一個機會。

“贏得這項享有盛譽的獎項彰顯了巴西特級初榨橄欖油的質量，並有助於讓當地和國際消費者了解我們產品的潛力，」奧索里奧說。

“我們相信，隨著越來越多的人認識到生產這種級別橄欖油的工藝和奉獻精神，這將激發巴西對高品質特級初榨橄欖油的更大讚賞和需求。

“令人興奮的是，這可能會導致 不斷發展的橄欖油文化 在我們國家，」奧索里奧總結道。