著名侍酒師計畫在歐洲擴展

Olive Oil Times 與荷蘭橄欖油學院合作，提供其旗艦產品 侍酒師計劃 在歐洲。

為期五天的課程涵蓋橄欖油感官分析、生產最佳實踐、健康益處、營養、烹飪應用和品質保證，將於 9 月在 Jamfabriek 首次在歐洲舉辦。 “斯海爾托亨博斯，距離阿姆斯特丹以南約 80 公里。

Curtis Cord，創始人兼首席執行官 Olive Oil Times 和 NYIOOC World Olive Oil Competition， 說 橄欖油學院 團隊 “體現了我們計畫的使命，即培養一代橄欖油教育者。

“合作是推動全球橄欖油教育的關鍵，」橄欖油學院執行董事、2023 年校友 Christianne Noordermeer Van Loo 表示。 Olive Oil Times 侍酒師計劃。

無論您是生產商、廚師、買家還是熱情的鑑賞家，您都將獲得評估、欣賞和倡導高品質特級初榨橄欖油的工具。 - 荷蘭橄欖油研究所小組負責人 Wilma van Grinsven-Padberg

“透過與 Olive Oil Times「我們可以結合最好的資源、專業知識和教學方法，確保學生接受頂級的橄欖油評估和鑑賞培訓，」她補充道。

“我們整合了最新的科學發現和市場趨勢，以確保該計劃完全符合專業人士和愛好者的需求。 範格林斯文-帕德伯格，他完成了 Olive Oil Times 2017 年加入國際橄欖理事會，目前擔任該委員會小組負責人。 橄欖油研究所.

Noordermeer Van Loo 和 van Grinsven-Padberg 稱讚了 Jamfabriek 和 “斯海爾托亨博斯是該計劃的理想地點。

Jamfabriek 的前身是一家果醬工廠，現已改造成一個活動空間，其中設有專門用於食品準備和演示的設施。

“以其豐富的歷史和充滿活力的烹飪場景而聞名， “斯海爾托亨博斯為侍酒師課程提供了鼓舞人心的背景，」Noordermeer Van Loo 和 van Grinsven-Padberg 表示。 “參與者可以沉浸在這座城市的文化遺產中，同時加深對橄欖油的欣賞。

這座城市成立於 161,000 年，擁有 1185 名人口，火車和公車交通便利。距離阿姆斯特丹、布魯塞爾、埃因霍溫和鹿特丹四大機場均在一小時車程之內，方便來自任何地方的與會者抵達。

威爾瑪·範格林斯文·帕德伯格， Curtis Cord 和 Christianne Noordermeer Van Lo

侍酒師證書課程於 2016 年首次在紐約舉行，隨後在倫敦和舊金山舉行，目前已有近 500 名 Olive Oil Times 認證侍酒師 涉足橄欖油領域的各個方面。

從研究人員和獲獎生產商到進口商、企業家和好奇的消費者，各行各業的侍酒師證書課程校友都對該課程讚不絕口。

“我真的很喜歡課程的每一個時刻。這週真是令人難以置信。老師們都很棒，研討會很精彩，很複雜，但也很有趣，」埃梅塞·湯博爾在倫敦完成課程後說道。

獲獎製作人 Mehmet Taki 參加了該節目 2023年倫敦 並計劃應用他學到的一些新的農業和碾磨技術。

“這是一個非常均衡的項目，不僅限於橄欖油的品嚐，還提供從種植到儲存等各個方面的可靠資訊、新趨勢和實踐，」他說。

多年來，許多校友表示，他們參加這門課程是為了學習如何識別高品質和 有缺陷的 為顧客和客戶提供建議。

“我們希望增加我們的知識，將其傳授給我們的廚師、零售商和分銷商，並讓我們的味蕾接觸西班牙能力範圍之外的油類，」Philosophy Foods 的進口商 Karrie Kimble 說道，她參加了 紐約2019.

“該計劃令人驚嘆不已；我以為它太貴了。我認為它應該花費更多，」最近也參加了倫敦課程的赫爾曼·波布拉蒂 (Herman Pobrati) 說道。 “我學到了很多東西，我對 EVOO 世界的看法也變得更好了。出色的。

“一個又一個的啟示，超級明星陣容，盡其所能。 「這是世界一流的培訓和體驗，」新任侍酒師 Jacqueline Conibeer 說道。

Van Grinsven-Padberg 表示，與 Olive Oil Times 將為歐洲橄欖油教育樹立標桿，超越傳統訓練的範圍。

“無論您是生產商、廚師、買家還是熱情的鑑賞家，您都將獲得評估、欣賞和倡導高品質的工具 特級初榨橄欖油，“ 她說。

22 月 25 日至 - 日的課程報名時間為 已經開放.