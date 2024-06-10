秘魯擁有自己的橄欖理事會認可的品嚐小組

秘魯的橄欖生產商和官員在豐收來臨之際慶祝該國首個獲得國際橄欖理事會認可的品嚐小組的認證。

該小組由 12 名成員組成，成立於該國橄欖種植之都塔克納，旨在幫助提高橄欖油品質並協助該地區獲得地理標誌認證。

人們也樂觀地認為，國際奧委會認可的品酒小組認證所提供的可信度將為單獨包裝的出口產品增加價值。

“品嚐會旨在支持秘魯優質橄欖油的生產，並在一定程度上彌補我們在地區層面發現的創新差距，” 獲獎製作人 在 Vallesur 擔任小組負責人。

此前，秘魯生產商必須將樣本送往鄰國智利才能獲得認證 特級初榨橄欖油 – 需要經過認證的品嚐小組的物理化學和感官測試。

岡薩雷斯表示，每年對秘魯橄欖油進行廣泛的感官分析也將為生產商提供反饋，以解決已知會導致常見缺陷的任何農藝或碾磨問題。

她補充說，秘魯的生產商必須提高質量，才能在當地和國際高端市場上競爭。

“在塔克納，我們是否押注未來橄欖油的原產地保護標誌（PDO）？ “我們已經確定了適合獲得 PDO 認證的特徵。該小組將成為支持這項倡議的重要工具。

這個專家小組的成立也提前了岡薩雷斯對秘魯大豐收的預期。

在經歷了一個炎熱的冬天之後 歷史上歉收 2024 年，她表示，2025 年收穫前的條件非常好。

“我們度過了一個正常的冬天，氣溫適宜，然後出現了密集的開花現象，果實結實率也很高，」岡薩雷斯說。 “因此，今年的產量將超過平均值。

然而，塔克納附近的另一家生產商 Gianfranco Vargas 警告稱， 持續蔓延 地中海果蠅的幼蟲以橄欖為食。

雖然鄰國智利的果樹感染情況已經受到控制，但巴爾加斯表示，過去15年裡，秘魯南部種植的果樹面積增加了兩倍，但監測資源並沒有增加。

“自從我們在塔克納提出投訴以來，捕獲的果蠅數量每月都在增加，」他說。 “由於炎熱季節的延長，蒼蠅的繁殖週期加快，蒼蠅數量的增長從去年九月開始就一直持續。

該地區官員的應對措施是採摘並埋掉過熟的水果，否則這些水果就會留在田裡腐爛，並孵化出後代的蒼蠅。

儘管做出了這些努力，瓦爾加斯仍然懷疑國家農業健康服務局（Sensa）是否能夠實現在該地區消滅果蠅的兩到三年目標。