第一屆 OlivitalyMed 節在奇倫托取得成功

主辦單位和與會者對總理表示歡迎 奧利維塔利醫學節 作為成功。

4月-日起舉行th 到6th 該活動在坎帕尼亞擁有千年歷史的羅卡奇倫托城堡舉行，生產商、政策制定者和愛好者齊聚一堂，進行品酒、會議和討論。

對於國家參與者來說，（OlivitalyMed）是一個討論的時刻，以定義當前的關鍵問題並為特級初榨橄欖油的未來指明道路。 - Nicolangelo Marsicani，橄欖磨坊主兼活動組織者

“這是一次讓我們感到自豪的成功，他實現了在奇倫托舉辦一場展示了他的數千個方面的活動的夢想。 特級初榨橄欖油」該場館的所有者和組織者 Sgueglia 家族說。

該活動是已故 Stefano Sgueglia 的創意。 “他設想了一個橫向項目，既能滿足專業人士的期望，又能滿足新人的好奇心。 “確實，這三天來，眾多的遊客都表現出了極大的興趣，擠滿了城堡的房間和空間。

與會的橄欖油愛好者和行業專家有機會參加免費的、有指導的品嚐會以及有關健康、烹飪和科學的會議。

OlivitalyMed 選擇奇倫托舉辦地點並非巧合。薩萊諾省南部是這項研究的發源地，這項研究導致了科學驗證 地中海飲食.

1962 年，安塞爾·凱斯 (Ancel Keys) 和他的研究團隊在皮奧皮 (Pioppi) 定居，並在那裡開始研究 七國研究 研究飲食、生活方式與心血管疾病的相關性。

“這是該地區的一項重要舉措，該地區致力於生產特級初榨橄欖油，並且 40 多年前就奠定了地中海飲食的基礎。

“橄欖樹是我們公園的基本植物，不同的橄欖品種豐富了當地的生物多樣性，」他補充道。 “地中海飲食不僅是世界遺產，也是當地經濟的資產；它不僅僅是一種飲食模式，更是一種生活方式，它在這種環境中找到了理想的環境，可以安全、健康地進行戶外活動和運動。

節慶期間，寬敞的大廳舉辦了坎帕尼亞特級初榨橄欖油生產商的攤位。同時，另一個大區域專門針對義大利其他地區和一些地中海飲食標誌性社區的生產者。

在這些空間中，參觀者和買家可以與生產商交談並免費品嚐他們的產品。

在戶外區域，與會者發現了幾位當地食品工匠的攤位，提供海鮮和植物性菜餚、糕點和 烘焙食品, 冰淇淋 和 雞尾酒 搭配奇倫托最好的特級初榨橄欖油。

其中包括披薩製造商 Cristian Santomauro，他是披薩製造商之一。 大使 地中海飲食的創始人，他製作了阿瑪卡塔（Ammaccata），這是一種在燃木烤箱中烘烤的典型披薩。

Cristian Santomauro 在羅卡城堡舉辦的 OlivitalyMed 音樂節期間準備了 Ammaccata。 （照片：伊萊尼亞·格蘭尼托）

Ammaccata 是國家傳統農產品清單中的註冊商標，其傳播範圍有限，因此不符合歐盟原產地命名保護和地理標誌保護認證的資格，但仍提供品質保證。

“這是我從祖母特蕾莎那裡學到的古老食譜，」桑托毛羅說。 “與披薩不同，它不是圓形而是橢圓形。它的成分包括三種古老的穀物：Saragolla 硬粒小麥以及 Risciola 和 Carosella 軟質小麥的混合物。

Santomauro 在一個大木槽中手工揉捏麵團，然後在上面撒上不同的配料。

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“每種類型的阿瑪卡塔都搭配特級初榨橄欖油，」他說。 “今天，我正在準備 “經典版本，搭配煮熟的番茄醬、山牛至、磨碎的陳年 Cilento cacioricotta 奶酪和 Rotondella 單一品種。

“還有兩個版本，其中一個稱為 “Schietta'（義大利語，直言不諱的意思），我用大蒜、牛至、Menaica 鳳尾魚和單一品種的Salella 準備的，還有一個像餡餅一樣封閉的，裡面塞滿了用奇倫托PDO 特級初榨橄欖油烹製的野菜，」他補充道。 “根據季節，我會在餡料中添加 Menaica 鳳尾魚、碎 Salella 橄欖或 Cilento cacioricotta，所有這些都是慢食 Presidia。

OlivitalyMed 的資訊部分首先由指揮 Giuseppe Vessicchio 和營養科學專家 Michele Scognamiglio 主持，討論了和諧與特級初榨橄欖油。

隨後，為該活動安排的一系列會議以特級初榨橄欖油科學研討會開始，該研討會概述了重點關注營養和疾病預防的最新研究進展。

演講嘉賓包括那不勒斯大學農業系地中海美食科學學位課程協調員 Raffaele Sacchi “費德里科二世。

“特級初榨橄欖油是地中海飲食中最強大的功能性食品，」他說。 “它在日常使用中的重要性，無論是生的還是烹飪過程中的重要性，都體現在其眾多的有益和預防功能上，包括抗發炎、抗氧化和抗衰老、降血壓、心臟和神經保護、抗糖尿病、飽腹感等。

“此外，它是一種芳香、辛辣、活潑的食物，是我們所有傳統製品中的活性成分，從肉醬到油炸食品，從金槍魚罐頭到甜點，甚至冰淇淋，」薩基補充道。

為期三天的一系列大師班，包括指導品嚐：由那不勒斯商會小組負責人瑪麗亞·路易莎·安布羅西諾（Maria Luisa Ambrosino）領導，對坎帕尼亞生產的具有原產地名稱的特級初榨橄欖油進行感官分析。

該活動還包括在指導下品嚐來自普利亞加爾加諾地區和更廣泛的地中海盆地的油。另一項活動的重點是如何 特級初榨橄欖油口味 地區之間有所不同。

該計劃繼續與來自坎帕尼亞以及國家和地方協會的代表舉行了一次關於油類旅遊的會議。

OlivitalyMed 羅卡城堡會場的景觀（照片：Ylenia Granitto）

隨後，會議主題為 “Evofuturo」與生產者組織的專家和代表重點討論了該行業的前景和即將面臨的挑戰。

隨後進行了題為 “披薩主廚法蘭哥佩佩（Netflix 的《主廚餐桌披薩》中的主角）、製作人兼磨坊主 Nicolangelo Marsicani 和記者 Stefano Carboni 之間的《關於披薩的對話》。

“這次演講揭示了一些關鍵問題和幾個需要解決的要素，例如消費者教育對品質的重要性、與地理相關的產品的可識別性以及改善溝通所需採取的行動，」Carboni 說。

該活動討論了餐飲業在推廣特級初榨橄欖油作為當地美食的關鍵成分方面所發揮的新興作用。

“然而，我們可以說，今天消費者的意識正在提高，我們都有更重要的工具來選擇我們餐桌上的食物，」卡爾博尼說。 “在這個意義上，我借用哲學家路德維希‧費爾巴哈的名言： ““我們就是我們所吃的”，今天這樣說 “我們吃我們本來的樣子。

這些觀察結果引發了關於特級初榨橄欖油在餐飲業的作用的結論性會議期間繼續進行的豐富討論。

“OlivItalyMed 不僅是技術分析和商務會議的時刻，最重要的是，交流觀點、文化和知識。

“對於特級初榨橄欖油的標誌性產地奇倫託來說，這是一個與市場上表現更好的其他橄欖種植區進行比較的時刻，如果有遠見和智慧，這種比較可以為改善本土橄欖油提供靈感。

“對於國家參與者來說，這是一個討論的時刻，以定義當前的關鍵問題並為特級初榨橄欖油的未來指明道路，」馬爾斯卡尼繼續說道。

主辦單位表示，該活動提供了一個機會，將當地和全國生產商帶入未來，鼓勵他們放棄降低品質的傳統做法，擁抱以「未來」為中心的新文化。 “果香濃鬱、苦澀辛辣的特級初榨橄欖油，芳香濃鬱，美麗動人。

主辦單位已經在籌備下一屆 OlivitalyMed。所有資訊都可以在 活動網站.