37完成 Olive Oil Times 紐約侍酒師項目

特級初榨橄欖油是世界上最健康的產品之一，是文化基石，也是價值 20 億美元的全球業務。然而大多數買家和消費者對此知之甚少。

三十七名橄欖油生產商、零售商、愛好者和企業家在完成為期一周的活動後正著手改變這一現狀 Olive Oil Times Education Lab Sommelier Certification Program 在曼哈頓。

參加者來自世界各地，參加為期五天的課程，內容涵蓋橄欖油 感官評估、生產最佳實務、健康與營養、 烹飪應用 和品質保證。

我喜歡這門課。它超出了我的預期，並激勵我繼續學習。 - Joe Maruca，TRE Olive 共同所有人

其中包括喬·馬魯卡 (Joe Maruca)，他是 TRE橄欖. “過去幾年我一直想報名。 “我的家族四代人都從事橄欖油行業，我想增加我的知識並推動家族企業發展。

這家總部位於麻薩諸塞州的公司進口 特級初榨橄欖油 來自卡拉布里亞專門的橄欖園。即使 獲勝 2024 年業界最令人垂涎​​的品質獎 NYIOOC World Olive Oil Competition，馬魯卡說總是有更多東西要學習。

TRE Olive 的 Joe Maruca 是一位屢獲殊榮的卡拉布里亞特級初榨橄欖油生產商。

“我喜歡這門課。它超出了我的預期，並激勵我繼續學習。 “如果你不學習，你就不會成長。

馬魯卡計劃利用他所學到的橄欖油背後的科學知識 對健康的益處 啟發客戶和他的團隊。 “教育是最大的收穫，我希望繼續學習。

巴西 Azeite Torrinhas 的老闆拉斐爾·布查布基 (Rafael Buchabqui) 是另一位熱衷於擴大自己的知識並與紐約志同道合的人建立聯繫的製片人。

彼得·蒙塔諾斯、巴斯蒂安·喬丹、約翰·瑞利、拉斐爾·布查布奎和喬·馬魯卡（照片：彼得·蒙塔諾斯）

“我想進一步探索這個問題（橄欖油世界），以更多地了解我的產品，與其他專業橄欖油侍酒師討論改進我們的油的方法並教育我周圍的人，」他說。

Buchabqui 表示，在為期五天的課程中，我們對來自 14 個國家的近百個橄欖油樣本進行了分析，以確定其廣泛的香氣和風味，這項工作既有趣又具有挑戰性。

「[有了這些知識，]我將更有信心與我們的員工討論我們的油品，並且能夠更好地教育我周圍的人，」他說。

其他生產商也加入了該課程，以獲得橄欖油行業的全球視角。

“我決定參加這門課程是為了了解美國和南半球人們對橄欖油的看法和看法，並深入了解美國的情況。 “我的目標是利用這些資訊促進我在橄欖油行業的個人發展，並建立有價值的聯繫。

喬丹在希臘萊斯沃斯島生產橄欖油，並將其進口到德國西部的杜塞爾多夫，他的整個職業生涯都參與了橄欖油業務。他說他很高興有機會結識新朋友並提高他的感官分析技能。

巴斯蒂安‧喬丹 (Bastian Jordan) 在萊斯沃斯島的橄欖園裡

“我會將這些見解帶回德國橄欖油小組（我是該小組的成員），以討論感官評估的異同，」他說。

橄欖油銷售專業人士與農民和磨坊主一起前往紐約熨斗區，以了解有關特級初榨橄欖油及其主要賣點（風味和健康）的更多資訊。

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“我在之前銷售 O‑Med 的工作中愛上了特級初榨橄欖油，現在我很幸運能夠在東海岸代表 [西班牙品牌] Castillo de Canena，」Shea Vinson 說。 “我參加課程是為了增強我對特級初榨橄欖油的了解，以便我能夠更好地向我的經銷商、零售客戶和最終消費者傳達其價值。

住在紐約市的文森說，該課程很全面，每節課都有引人入勝的演講者和重要資訊。

“感官評估部分是我最喜歡的，儘管食物搭配部分緊隨其後，」她說。

文森計劃利用她的專長來改善銷售溝通，並將訊息傳遞給客戶和公眾。

“我很想獲得足夠的經驗來服務 品嚐小組 最好利用我所學到的知識來策劃我自己的零售選擇，」她說。

Olicious 的創辦人 Mark Lemmens 從荷蘭來到紐約，希望擴大他的品酒視野，並為餐廳和零售業的客戶帶來新的知識廣度。

馬克·萊蒙斯

“我從事橄欖油行業已經四年了，我的使命是讓消費者、零售商和專業人士了解橄欖油的品質和健康益處，」他說。 “我還希望透過廣泛的品嚐機會更多地了解橄欖品種。

萊門斯並沒有失望地離開，他讚揚了課程結構和指導每個部分的多元化專業人士。

“與這麼多擁有相同熱情的人在一起是一次很棒的經歷，」他補充道。 “我特別感謝品嚐會議以及更多有關橄欖油生產過程的技術會議。它幫助我在品嚐過程中更好地描述積極和消極的屬性。

萊蒙斯表示，他將利用課程中學到的知識來告知客戶，並將這些知識融入他的大師班培訓中。

“我可以更好地向客戶介紹其健康益處以及生產過程中如何出現缺陷，」他說。 “作為一名橄欖油侍酒師，我贏得了零售和餐飲業專業人士的更多信任。

路易斯安那州什里夫波特 Bella Nonnas 橄欖油和醋公司的老闆 Carline Brandao Procell 參加了該課程，以刷新她的橄欖油知識，並準備好明年帶領一些橄欖園之旅。

卡琳·布蘭道·普羅賽爾

“我認為課程內容非常豐富，並消除了我對橄欖油業務的收穫和加工方面的一些困惑，」她說。 “我特別喜歡更多地了解橄欖油的健康方面，特別是 多酚“

“這是我在店裡經常被問到的一方面，」Procell 補充道。 “我發現我的顧客越來越多地努力改善他們的健康。我很幸運能夠成為他們的來源，不僅提供健康的油和香脂，還提供有關他們飲食選擇的相關資訊。

Procell 很享受自己作為橄欖油專家的角色，現在可以加強她對為什麼顧客應該選擇高品質特級初榨橄欖油的解釋。

“一家酒莊為我安排了一個食物、葡萄酒和橄欖油搭配課程，」她說。 “一個家庭預約了我在他們的周日晚餐上與他們交談並指導他們訂購橄欖油。兩家郵輪公司邀請我帶領 2025 年收穫季節的地中海之旅。

雖然許多計劃參與者都是經驗豐富的橄欖油專業人士，希望擴大他們的知識，但其他人卻沉迷於他們對產品的熱情並為個人專案提供資訊。

阿比爾·阿里

“我是一名接受過正規培訓的建築師，具有多學科的設計實踐，所以在專業上，我遠遠超出了這個行業，」從底特律來到紐約的阿比爾·阿里說。

“但就我個人而言，橄欖油是我生活中的重要組成部分，」她補充道。 “我的母親是黎巴嫩人，在我成長的文化中，橄欖和橄欖油每天都出現在從食物、美容到醫藥的各個領域。

阿里是伴隨著父親用橄欖油烹調的巴基斯坦菜長大的，她說她非常喜歡這門課。她特別提到了她的同學和老師的多樣性。

“品嚐是我最喜歡的，」阿里說。 “挑戰和訓練我的嗅覺和味覺真是一種享受，也是從螢幕和會議中解脫出來的一種受歡迎的休息方式。

阿里計劃利用她在課程中學到的知識來策劃自己的品酒體驗。

下一屆侍酒師計劃將於明年一月在倫敦舉行。

“我在橄欖油行業之外的設計工作圍繞著建造文字和象徵性的桌子，供人們見面和交流，」她說。 “現在，憑藉我在紐約學到的知識以及不斷的實踐，我可以透過精心設計的社區體驗將人們聚集在一起，圍繞橄欖油的美麗和力量。

下期已開放報名 倫敦橄欖油侍酒師計劃，將於一月舉行。