每年5月10日至-日在上海舉行的中國國際進口博覽會（CIIE）將匯集來自世界各地的許多優質橄欖油。 （照片/IC）

橄欖油富含健康的單元不飽和脂肪和抗氧化劑，一直是一種時尚 “超級食物」最近。

作為全球首個以進口為主題的國家級展會，中國國際進口博覽會（CIIE）已舉辦六屆，吸引了許多全球知名橄欖油品牌參展。

中國國際進口博覽會

義大利最大的橄欖油生產商薩洛夫公司執行長法比奧·馬卡里表示，該公司在2018年參加首屆進博會時獲得了許多商機。

第二年，薩洛夫繼續參加第二屆博覽會，其大型光明食品展位囊括了集團旗下所有主要品牌。

它展示了其全系列橄欖油，並透過有趣的烹飪表演和教育活動來推廣其在日常生活中的使用，進一步展示了該公司的國際化發展和在中國市場的成長。

敘利亞企業也將一年一度的進博會視為展示商品、在廣大的中國市場站穩腳步的機會。

敘利亞品牌橄欖油產品區域銷售經理亞辛·迪亞布(Yassin Diab)表示，他很高興看到自己的品牌在中國得到更多展示，也很高興看到中國合作夥伴幫助擴大其產品的覆蓋範圍。

“我們很樂意透過展會提高我們的品牌在中國市場的知名度。

在2021年進博會國家展上，敘利亞憑藉其主打的阿勒頗香皂吸引了與會者，該香皂採用敘利亞天然橄欖油製成，可以溫柔呵護肌膚。

由於這些產品深受遊客喜愛，每小時售出約 150 塊肥皂。

黎巴嫩、塞浦路斯、摩洛哥和突尼斯等國家也在進博會上展示了他們的橄欖油產品。

隨著橄欖油在中國市場的日益普及，預計更多相關優質產品將亮相將於5年10月2024日至-日在上海舉行的第七屆進博會，探索中國的無限市場機會。

距離150年進博會開幕不到2024天。根據進博局介紹，截至目前，已有325,000多家參展企業預訂了1,000萬平方公尺的企業展區，超過第六屆。

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