屢獲殊榮的兄弟姐妹感謝父親選擇 Coratina

Tommaso Infiore，一位農業學家，也是 奧利奧因菲奧雷，慶祝家庭農場自 2024 年起首次獲獎 NYIOOC World Olive Oil Competition，將識別稱為 “歡迎驚喜。

“這是我們第一次參加 NYIOOC，而且情況再好不過了，」菲奧雷說。

氣候變遷的影響開始影響我們的橄欖油產量…在過去的兩年裡，橄欖種植比過去更具挑戰性。 - Tommaso Infiore，Olio Infiore 共同所有人

阿普利亞製片人 獲得金獎 有機中等強度的 Coratina 是從巴里北部 Terlizzi 的家庭小樹林中採摘的。

“該獎項為我們提供了一種衡量工作品質的方法，」菲奧雷說。

菲奧雷表示，這項榮譽是在經歷了一個充滿挑戰的季節之後獲得的，在這個季節裡，農民的技能受到了考驗，以保持高品質的產品。

“收穫開始得很好，因為在兩年的缺席之後，終於下雨了，」菲奧雷說。 “這很重要。之後，影響 氣候變化 由於我們經歷了極端高溫，開始影響我們的橄欖油生產。

“幸運的是，我們有一些資源，例如灌溉，幫助我們度過了難關。然後，九月和十月又開始下雨，」他補充道。 “過去兩年，橄欖種植比過去更具挑戰性。

菲奧雷和他的團隊在樹林中應用了一系列技術來減輕 極端天氣的影響.

“採用特定的農藝做法可能是有益的，」他說。 “例如，岩塵有助於降低地面溫度，因為其白色反射陽光，創造涼爽的環境。

“然而，即使在現場採用了這樣的技術，當兩個月不下雨且氣溫接近 45 ℃ 時，這還是有點困難，」Fiore 補充道。

雖然普利亞的許多橄欖油生產商都專注於幾個品種，但菲奧雷家族幾十年前就開始種植 Coratina 樹，並且今天繼續專注於當地特有品種。

“我們認為自己很幸運，因為我們的父親種植了所有 Coratina 樹，」他說。 “我們整個公司都是 100% Coratina。我們的起步有點偶然，因為我們正在管理父親留給我們的土地。

“我們大約有 1,200 棵樹，其中許多樹的樹齡在 60 到 150 歲之間，」Fiore 補充道。 “最小的也就20多歲。

Olio Infiore 專門種植原產於普利亞的 Coratina 橄欖品種。 （照片：奧利奧·因菲奧雷）

Coratina 是義大利種植的數百種橄欖樹品種之一，因生產中等至健壯的橄欖樹而聞名於世。 特級初榨橄欖油 極為豐富 多酚，為他們的貢獻 對健康的益處.

自從新一代開始在農場工作以來，菲奧雷家族為樹林和磨坊引進了許多創新。

“經過短暫的評估後，我的兒子、我自己和我的妹妹安吉拉意識到我們想要為父親所做的事情增加價值，」菲奧雷說。 “因此，我直接專注於農藝，而我姐姐則接受了特級初榨橄欖油品嚐師的培訓。

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“我們試圖充分利用父親種植的樹木的果實，」他補充道。 “我們從實驗開始。起初，我們依靠該地區容易獲得的傳統橄欖磨坊，該地區有著豐富的橄欖種植傳統。

“然後我們轉向更現代的技術和創新手段，這意味著拋棄古老的技術並提供卓越的產品，」菲奧雷繼續說道。

新公司的第一步是將自己打造成有機生產商。 “除了應用有機農業協議外，我們還停止了最常見的傳統做法，例如耕地，」菲奧雷說。現在，我們專注於自發除草。

“簡而言之，我們正在努力開發一種更永續的農業方法，一種尊重樹木的方法，」他補充道。 “最重要的是，這種方法尊重土壤，試圖年復一年地增加土壤中的有機質。

橄欖樹林中的岩塵有助於將陽光反射回大氣中，從而降低樹木間的溫度。 （照片：奧利奧·因菲奧雷）

如今，Infiore 的大多數客戶都是義大利人。 “我們的出口量很少，因為大部分產品都在義大利市場消費，」他說。

“幾年前我們曾嘗試向美國出口，進展順利。 “不過，我們在那裡沒有經銷商能夠持續、結構性地照顧我們公司的產品。

雖然義大利，特別是普利亞的文化認同的很大一部分與橄欖油有關，但菲奧雷表示，盛行的橄欖油文化對當今的高品質生產商來說是一個挑戰。

“長期以來，橄欖油一直被視為葡萄酒不幸的表親，」他說。 “雖然葡萄酒一直受到高度推崇，這是理所當然的，但橄欖油從未受到如此關注。

“也許發生這種情況是因為橄欖油被認為是一種調味品，人們長期以來一直將其用於此目的，」菲奧雷補充道。 “即使在今天，許多人仍不 用它來做飯“

菲奧雷認為，義大利特級初榨橄欖油生產商面臨的挑戰是將該國的橄欖油文化擴展到所有類型的烹飪，強調該產品可以為各種食品的感官和健康狀況增加價值。

托馬索·菲奧雷

“客戶需要看到，當他們購買優質特級初榨橄欖油時，他們不僅選擇了一個好的產品，而不僅僅是一個簡單的調味品，」Infiore 說。 “他們正在推出一種有益健康的成分，因為它含有獨特的成分，例如酚類。

為了幫助建立這種欣賞特級初榨橄欖油的新文化框架，托馬索·菲奧雷經常陪伴他的顧客到他的果園，向他們介紹更廣泛的橄欖油消費方法。

“當我們的顧客想要參觀我們的橄欖樹時，我很高興和他們一起去，因為對我來說，向他們展示他們消費的特級初榨橄欖油來自哪裡是至關重要的，」他說。

“此外，我還討論了我們的肥沃、綠草如茵的土壤，我對此感到非常自豪，」菲奧雷補充道。 “目前，我們的果園充滿了盛開的萬壽菊的香氣。