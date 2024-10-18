世界大賽的勝利讓南錐體生產商鬆了一口氣

南美洲南錐體地區的生產商克服了收成上的挑戰，在某些情況下還克服了生產成本飆升的問題，打造出屢獲殊榮的品質 特級初榨橄欖油.

農民和磨坊主來自 阿根廷, 智利 烏拉圭 12 年的 20 個參賽作品中總共獲得了 2024 個獎項 NYIOOC World Olive Oil Competition s 南半球劃分。

智利生產商，經歷了 30% 產量下降 2024 年，由於極端天氣和乾旱影響，橄欖油產量達到 15,000 噸 “小年。 '

來自智利的三名農民和磨坊主在比賽中總共獲得了五項金獎和兩項銀牌。

長期參賽者和獲勝者 阿隆索橄欖油 慶祝了創紀錄的一年，早期收穫的 Coratina、中等強度的 Coratina、Pical 和中等混合葡萄酒贏得了四項金牌。

附近，背後的製作人 奧利沃斯·德·魯塔·德爾·索爾 以 Deleyda 品牌裝瓶的中度和精緻混合酒分別榮獲金獎和銀獎。

“我們很高興也很榮幸獲得這個獎項，我們已經第六次參加這項比賽，並憑藉 Deleyda Premium 和 Deleyda Fine Selection 獲得了六項金獎。

費爾南多·卡拉斯科·斯帕諾 (Fernando Carrasco Spano) 採收較早，為了品質而犧牲數量。 （照片：Olivos de Ruta del Sol）

位於聖地牙哥以南 150 公里處 多種的 NYIOOC 優勝者 產量略有下降，特別是橄欖中的油累積水平較低，這使得高品質研磨成為一項挑戰。

“為了確保質量，我們採取了早期收穫策略，尋找早期成熟的橄欖，這樣橄欖就可以最大限度地發揮其香氣和風味的潛力，」卡拉斯科·斯帕諾說。

“我們知道這種對品質的追求與性能最大化背道而馳，但在 Deleyda，我們致力於實現多年來屢獲殊榮的差異化香氣和體驗，」他補充道。

Carrasco Spano 表示，在世界大賽中獲勝對消費者來說是一個重要的品質標誌，每年都證明該公司遵循了生產高品質產品所需的最佳實踐。

更多智利位於該國北部的阿塔卡馬沙漠，是第三位智利獎牌得主，精緻的 Frantoio 獲得了銀牌。

在安第斯山脈的另一邊，來自阿根廷門多薩的兩家生產商在 2024 年慶祝金獎 NYIOOC.

奧利瓦雷斯·德·唐·伊格納西奧 憑藉其巴塔哥尼亞美食混合(Patagonia Gourmet Blend) 獲得金獎，這是一種中等濃度的阿爾貝奎納(Arbequina)、阿勞科(Arauco) 和弗蘭托約(Frantoio) 橄欖的混合，採用 門多薩 PGI 認證。

Miguel Zuccardi，橄欖油生產主管 祖卡迪家族，是該國的另一位獲勝者。該公司的有機培養基 Arauco 榮獲金獎，該培養基由以下公司提交給競賽： Manicaretti 意大利食品進口商.

Familia Zuccardi 專注於採用當地 Arauco 品種生產初榨橄欖油。 （祖卡迪家族照片）

“我們很高興獲得這項認可 NYIOOC，」祖卡迪說。 “我們相信，將我們地區的油帶到像這樣的著名比賽中是件好事，最重要的是，傳播我們的 Arauco 品種，該品種在我們地區擁有豐富的歷史。

“雖然它是一個主要用於生產食用橄欖的品種，但從我們項目一開始，我們就選擇了它，並冒著推出阿根廷第一個用 Arauco 品種生產的單一品種油的風險，」他補充道。 “它是一個生產力非常高的品種，因此它的種植已經維持了四個多世紀。

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這個獎項讓 Zuccardi 一家鬆了口氣，因為冬季霜凍在開花之前就損壞了樹木。結合一個 “小年”，這導致了 “收穫相當低 。

“今年，我們選擇了更大比例的人工採收，以加快採收速度並確保果實的完整性。 “一年中，樹上的果實較少，成熟速度加快，我們選擇在較短的時間內集中收穫。

“在工業層面，我們正在應用改進，使我們每年能夠更好地照顧石油開採過程，」他補充道。 “這是持續改進的結果，每年，我們都專注於工業方面的創新，有利於保持最近收穫的橄欖的新鮮香氣和風味，並保留油中的抗氧化化合物。

祖卡迪希望如此 NYIOOC 該獎項將幫助該公司擴大在美國的市場份額。

與阿根廷和智利的農民和磨坊主一起， 烏拉圭最大的兩個 橄欖油生產公司在世界大賽中聯合獲得三項大獎。

屢獲殊榮的烏拉圭生產商 Nuevo Manantials 在羅查東部地區收穫。 （照片：Nuevo Manantial）

基於馬爾多納多 農地 其以 Colinas de Garzón 品牌裝瓶的中度混釀 Corte Italiano 和 Bivarietal 榮獲金獎和銀獎。

同時，在鄰近的羅查， 新馬南蒂爾 其精緻混合的 Olivares de Rocha 品牌榮獲銀獎。

“對我們來說，這種認可非常重要，」兩家公司的行銷經理 María José Morín 說道。 “尤其是在這個非常特殊的年份，這對整個團隊來說就像是一種鼓勵、一種激勵，因為一切都是收穫損失。

雖然官方數據尚未公佈，但烏拉圭許多人預計將出現重大變化 產量下降 由於兩年曆史性乾旱以及收穫期間的降雨。

“這些獎項給了我們繼續前進的力量和鼓勵，因為我們知道，好的工作總是在逆境中得到認可。

她補充說，這些獎項預計將幫助兩家公司增加對巴西和美國的出口。

“特別是對於美國來說，這些獎項對我們幫助很大，因為它們打開了大門。做到這一點。

Familia Zuccardi 表示，雖然距離 2025 年收穫還有很長的路要走，但樹林裡的條件看起來不錯。 （照片：祖卡迪家族）

雖然預測南半球 2025 年的收成還為時過早，但南錐體地區的生產者報告開花情況豐富且樂觀。

“這些樹很漂亮，開著很多花，但我們必須看看果實是如何發育的，」莫林說。 “看來預計會有很好的收成，但我們必須拭目以待。

在阿根廷，產量從 40,000 年創紀錄的 2023 萬噸下降到 2024 年的約三分之一，Zuccardi 預計 2025 年產量將反彈。

“即將到來的春天呈現出更豐富的花朵，我們希望能夠開花結果，」他總結道。幸運的是，我們在安第斯山脈度過了一個美好的冬天，降雪量充足，這對於門多薩等沙漠地區的水資源供應和含水層的補給至關重要。