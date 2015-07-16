美國首屈一指的橄欖油研磨課程定於 1 月 4 日至 - 日在蒙大維葡萄酒與食品科學研究所加州大學戴維斯分校中心舉行。 在中心執行主任 Dan Flynn 的指導下，加州大學銑削碩士證書課程現已進入第七個年頭，繼續提升其世界級課程。 “該課程為當前或未來的橄欖油加工商提供瞭如何最大限度地提高品質和盈利能力的詳細指南，」弗林說。 “這是北美唯一的此類課程。”

今年的計劃以西爾維拉多葡萄園感官劇院為基地，由世界領先的橄欖油從收穫到加工專家之一萊安德羅·拉維蒂 (Leandro Ravetti) 領導。

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拉維蒂是一位來自阿根廷的農業工程師，在國家農業技術研究所從事橄欖生產研究多年，擔任該國幾家最大的橄欖種植者和橄欖油生產商的顧問。 2001 年，他跨越大陸來到澳大利亞，目前在那裡領導一個 “Modern Olives”的技術團隊，為該國的主要種植者和加工者提供諮詢和指導，並幫助促進種植 3.5 萬棵樹。

自 2005 年以來，Ravetti 一直擔任 Boundary Bend Ltd. 的執行董事，該公司是澳大利亞領先的完全整合的橄欖公司，幫助引領公司的快速增長、高效率和不斷獲得的一系列油 最高獎項 在國際比賽和品酒會上。 在 Ravetti 的領導下，通過他對創新、數據和分析的關注，公司繼續在不犧牲質量的情況下最大限度地提高生產效率。

萊安德羅·拉維蒂（照片 NYIOOC)

“萊安德羅是該領域的搖滾明星，”熱情的弗林說。 “他只是世​​界上最好的橄欖油老師之一。”

Flynn 表示，2015 年的課程形式將保持與既定標準相似。 橄欖瓶，一種移動研磨服務，將在現場直接加工橄欖油。 場外活動將包括參觀（包括參觀位於加利福尼亞州的 Boundary Bend 新工廠）以及五個當地橄欖油加工設施（比上一年多兩個），讓大約 50 名參與者有機會首先了解最佳實踐-手。

Flynn 指出，實地考察已成為課程的重要組成部分，全班同學會被問及他們在演講中學到了什麼。 能夠參觀加工廠，從最小的磨坊到更大的設施，是該計劃任務不可或缺的一部分。

At 約洛出版社，經過認證的有機操作，生產單一品種的油，磨坊主 Mike Madison 使用低速輥磨機輕輕壓碎橄欖和橄欖核，最大限度地減少熱量和乳化。 並且在 奧利卡，由俄羅斯本地人 Olga Orlova 創立，該系統旨在允許小至 200 磅的定制研磨批次。

Séka Hills 的 Jim Etters

世界上唯一的美洲原住民橄欖油生產商是 塞卡山，其獲獎的特級初榨 Arbequina 使用阿法拉伐設備進行加工。 圓柱形罐為橄欖的變質提供了無氧環境。 相比之下，Bondolio 的 Pieralisi 工廠包括美國唯一的多相臥螺離心機，從而實現了零廢物處理系統和稱為 “paté，”被認為有可能將優質橄欖油中的一些健康抗氧化劑添加到麵包和意大利面等食物中。

當地新鮮時令的新美式菜餚 喜鵲餐飲業者 將出現在米勒大師班學生的菜單上，為體驗帶來豐富的北加州種植和飼養的食材。 在 1 月 20 日之前註冊的參與者將享受 -% 的提前註冊折扣，對於經驗豐富的知識財富和未來的磨坊主來說，這將是一筆可觀的獎金。

邦多里奧的凱倫邦德

“過去的與會者立即提高了他們的石油加工業務的質量和盈利能力，”弗林指出。 “這門課程是一項小額投資，將獲得更高的效率、更好的質量和更高的利潤。”

了解有關該計劃的更多信息並在以下網址註冊 UC Master Milling Certificate Course 加州大學戴維斯分校橄欖中心網站.