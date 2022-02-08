官員們希望獲勝的結果刺激黑塞哥維那的橄欖生產

黑塞哥維那的橄欖種植業正在迅速發展，當地人認為這將成為下一個 “橄欖油界的明星”。

黑塞哥維那位於克羅地亞以東，是波斯尼亞和黑塞哥維那兩個地區中最南端和稍小的地區。

我們在紐約的比賽中競爭並獲獎的兩種油表明了黑塞哥維那橄欖種植的巨大潛力。 - Marko Ivanković，莫斯塔爾聯邦農業-地中海研究所所長

“我們正在向前邁出一大步，”莫斯塔爾聯邦農業-地中海研究所所長馬爾科·伊万科維奇說。

該地區的橄欖種植傳統非常廣泛。 自古以來，橄欖就出現在這個地區。 的證據 橄欖油生產 可以追溯到黑塞哥維那西南部Čapljina和Mogorjelo的羅馬遺跡。

偶爾橄欖 與葡萄園一起種植 幾個世紀以來一直在後院，但有組織的種植直到最近才開始。

從 1977 年開始，黑塞哥維那的橄欖樹數量急劇增加，從 6,000 棵增加到現在的 87,000 棵，佔地 350 公頃。 在過去的 45 年中，橄欖樹的數量增加了 1,450%，創下了歐洲地中海地區的紀錄。

該地區橄欖農場的結構也很有趣：有 10 個大型橄欖農場，包括 Dragan Mikulić 的農場，在 Ljubuški 的 7,000 公頃土地上種植了 50 棵樹。 除了大型農場外，還有 200 多個小型農場，每個農場的面積為 0.3 公頃。

“大多數新種植園都是在過去 10 年左右建成的，”伊万科維奇說。

隨著種植業的興起，橄欖加工也得到了發展。 Slavko Ramljak 是首批油廠之一的所有者，他記得黑塞哥維那的橄欖種植者是如何開始學習何時採摘和加工收穫的水果的。

“最初，他們不知道必須盡快將橄欖帶到油廠，以便在 24 小時內進行加工，”他說。 “今天，他們將橄欖正確地儲存在盒子裡，這與儲存在桶或塑料袋中以及沒有分離受損水果的情況不同。”

“他們過去常常收集和丟棄水果以獲得更多的油，這會降低其質量。 這種情況不再發生，”Ramljak 補充道。

黑塞哥維那的橄欖油年產量約260,000萬公升。

伊万科維奇證實了拉姆利亞克的回憶。 大約 10 年前，聯邦農業地中海研究所莫斯塔爾組織了 “2011 年橄欖日活動。 只有 24 個橄欖油樣品送達進行評估。

“然後，幾年後，所有的油都出現了 類, 從 Lampante 到處女到 特級初榨橄欖油，”伊万科維奇說。 “與此同時，情況發生了變化，有利於優質油。 現在所有的油都在 “特級處女班。”

在2021 NYIOOC World Olive Oil Competition，波黑石油連續第四年獲獎。 然而，該國的兩名生產商首次獲獎。

斯凱格羅家族酒莊 憑藉其 Krš 品牌獲得金獎，該品牌是 Leccino、Oblica、Pendolino 和 Cipressino 橄欖的中等混合。 同時， 斯拉夫科·丘拉家族 Mandino 獲得了銀獎，它是 Leccino、Pendolino 和 Istrian Bjelica 橄欖的中等混合。

“我們在紐約的比賽中競爭並獲獎的兩種油表明了黑塞哥維那橄欖種植的巨大潛力，”伊万科維奇說。

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聯邦農業地中海研究所莫斯塔爾將鼓勵其他橄欖種植者參與未來版本的 NYIOOC.

伊万科維奇聲稱，黑塞哥維那的油在質量方面並不落後於西班牙、意大利、希臘或其他更著名的橄欖油生產國的油。

作為歐盟項目的一部分， 亞里斯多，致力於研究和推廣 “高酚橄欖油，”黑塞哥維尼亞油已被證明具有 多酚 與其他任何產品一樣高：每公斤高達 600 毫克。

作為該項目的一部分，研究人員使用創新的方法分析橄欖油中的酚類成分 核磁共振 技術，液相色譜和分光光度法，所有這些都是為了科學地證明橄欖油的健康價值。

黑塞哥維那位於西南角的亞得里亞海和北部的西巴爾干大陸高山之間。 聯邦研究所的專家助理 Miro Barbarić 說，整個地區並不完全適合橄欖種植。

不過，他補充說，黑塞哥維那大部分地區的海拔不超過400米。 因此，它適合在亞地中海氣候下種植橄欖。

生產者希望將橄欖樹的總面積從 350 公頃增加到 1,000 公頃。

“根據 柯本氣候分類，這些宏觀區域的地方屬於氣候亞型，表現出兩個特徵，即地中海氣候，夏季乾燥溫暖，最冷月份的月平均氣溫在4ºC至13ºC之間，“他說.

土壤多岩石，富含礦物質，最常見的品種是 Oblica、Leccino、Pendolino 和 Istarska bjelica。 其他如 Frantoio、Buža、Ascolana tenere、Drobnica、Levantinka、Lastovka、Carolea、Coratina 和 Ciperssino 也已種植。

伊万科維奇說，他計劃在黑塞哥維那增加專門用於橄欖種植的土地。

“在下一個中期，目標是達到 1,000 公頃的橄欖樹，”他說。

他希望橄欖種植的擴大將促進 橄欖油消費，現在人均只有0.24升。

他補充說，將特級初榨橄欖油的產量從目前的 260,000 升增加到 590,000 萬升，將消除進口需求，目前每年進口量為 2 升，價值約 - 萬歐元。

增加產量甚至可以讓一些農民擴大出口。 目前，黑塞哥維那出口價值約 9,800 歐元的約 20,000 升橄欖油。

伊万科維奇說，未來的研究將集中在 橄欖油的健康益處 通過將其作為功能性食品推廣 歐盟立法 432/2012，這表明橄欖油的預防作用 心血管疾病.

為此，黑塞哥維那橄欖種植者協會（HUUM）於去年成立。 來自 Broćanac 的著名橄欖種植者和石油生產商 Josip-Lola Matić 被任命為總統。