2015 年的橄欖收穫會是一個好收穫嗎？

預計歐洲最早將於下個月開始收穫橄欖，最近的報導一直在猜測 2015 – 2016 年橄欖收穫.

頂級橄欖生產國西班牙和意大利，以及規模較小的其他橄欖生產國，包括法國、葡萄牙和克羅地亞，都受到了嚴重打擊。 災難性的收成 2014 – 2015 橄欖生長季節。 因此， 橄欖油價格 已經飆升，消費者正在感受到全球橄欖油短缺的影響。

彭博社 報導 根據西班牙和意大利這兩個最大的橄欖生產國，佔世界市場 70% 的產量，在 50 至 2014 產季，產量下降了 15% 以上。 國際橄欖理事會（IOC）.

衛報有 警告 西班牙和意大利連續第三次歉收將產生災難性的後果，並進一步推高價格，因為人們擔心西班牙可能會因乾燥和炎熱的天氣再次出現歉收。

與此同時，普利亞大區（普利亞大區）的整個萊切省——意大利最大的橄欖種植區，面積為 2,769 平方公里（1,065 平方英里）——被 Xylella fastidiosa (Xf) 細菌，它現在是一個隔離區，在嚴格的歐盟措施下，受感染的樹木正在被移除和銷毀 -月推出. 上個月證實了對這種細菌可能傳播的擔憂。 檢測 繼四月份在巴黎市場的一株咖啡植物中發現了另一種感染後，法國科西嘉島的植物中。

儘管 去年的災難性收成，一些意大利橄欖生產商正在 謹慎樂觀 關於即將到來的收穫，因為樹木通常會在較差的收穫之後產生更好的收穫。

由於天氣過於炎熱，西班牙去年的產量較低。 在今年關鍵的開花季節經歷了炎熱乾燥的春季之後，世界最大的橄欖油生產國可能會遭遇連續第二次歉收。

西班牙南部哈恩省的一位橄欖生產商在接受《衛報》採訪時預測，下一季的收成會更好： “我認為新作物不會像去年那麼糟糕，但橄欖可能會更小，油量也更少。 如果九月和十月下雨，那麼我們會得到更多。 這將是一幅不同的畫面，”Lourdes Negrillo 說。

現在還早，下一次收穫還需要數週甚至數月，具體取決於地區。 但是，對於生產者和消費者來說，即將收穫的橄欖有很多猜測和期待。