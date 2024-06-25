之後 令人失望的收穫 2024年，烏拉圭農業、畜牧業和漁業部預計橄欖油產量將在2025年反彈。

根據私部門的初步數據，烏拉圭在614年生產了2024噸橄欖油，約佔2023年總產量的三分之一，比五年平均值低63%。

巴西和美國是該行業對特級初榨橄欖油的大賭注…就巴西而言，有南方共同市場授予的優惠進入權和地理位置。 - María Noel Ackermann，農業、畜牧業和漁業部經濟學家

“該國2023 年經歷的歷史性乾旱的影響反映在2024 年收成大幅減少的結果中。份報告中寫道。 年度作物報告.

然而，Noel Ackermann 將 2025 年收成前景描述為 “經歷了潮濕的冬季和溫和的春季氣溫後，結果喜人，「吉祥如意」。

“2025年的前景良好，目前天氣條件較好，開花充足，坐果有希望，」她寫道。

多家生產商，包括 國家最大的, 確認為 Olive Oil Times 預計 2025 年的收成將遠好於 2024 年，但不太可能達到 2,047 年的 2023 噸。

產量的增加——烏拉圭過去五年的橄欖油產量幾乎是前五年的七倍——與消費的增加相符。

“橄欖油的估計消費量 橄欖果渣油 過去三年，烏拉圭的平均消費量約為 1,800 噸，人均略多於半升，」諾埃爾·阿克曼 (Noel Ackermann) 寫道。 “鑑於十年前全國消費量約為 1,400 噸，從中期來看，增長趨勢是顯而易見的。

目前，本地生產在烏拉圭消費中所佔的份額越來越大，約佔全國橄欖油銷售量的一半。

全國約一半的產品透過批發商和超市銷售，其中 30% 直接面向消費者銷售，另外 19% 則作為白標產品銷售。

白標橄欖油 白標橄欖油由一家公司生產，但以另一家公司的品牌銷售，允許零售商或分銷商將其作為自己的產品進行行銷。這種做法在大型零售商和雜貨連鎖店中很常見。

與其他地方一樣， 全球收成不佳 2022/23 和 2023/24 作物年度造成 橄欖油價格 在烏拉圭崛起。

國家統計局的數據顯示，23年橄欖油零售價格上漲2023%，15年前2024個月上漲-%。

“消費者行為的變化，轉向更健康、更天然、安全和高品質的食品，為該行業未來更大的發展提供了可能性。

近年來，橄欖油世界大部分地區收成不佳，加上國內產量相對強勁，導致進口橄欖油失去了烏拉圭的市場份額。

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據該部稱，695年烏拉圭橄欖油和橄欖果渣油進口量達2023噸，比前一年減少20%。

2024年前552個月，烏拉圭進口了2023噸橄欖油，與-年同期相比減少了-%。

諾埃爾·阿克曼 (Noel Ackermann) 表示，儘管 2024 年收成極低，但進口持續下降表明消費量下降，可能是由於價格上漲。

儘管數量減少，4.5 年 4.37 個月橄欖油進口額仍達 2024 億美元（28 萬歐元），比 2023 年同期成長 -%。

以價值計算，烏拉圭進口的橄欖油大部分來自阿根廷，佔37%，由於西班牙和義大利收成不佳，阿根廷在前兩年獲得了市場份額。來自這兩個歐洲國家的進口分別佔 35% 和 23%。

產量的增加也導致橄欖油出口增加，特別是對鄰國巴西的出口。

從2023年2024月到2023年24月（烏拉圭638/4.5商業年度），出口量達到20噸，價值87萬美元，銷售量增加了-%，收入增加了-%。百分之八十的出口是 特級初榨橄欖油，其餘對應處女。

然而，2024/25 商業年度的這些數字將大幅降低。 52月至88月，烏拉圭生產商出口了608,000噸橄欖油，比去年同期減少590,000%，價值-美元（-歐元）。

雖然幾乎所有初榨橄欖油都出口到西班牙進行混合和再出口，但三分之二的特級初榨橄欖油出口到巴西，其次是西班牙、美國和阿根廷。

“巴西和美國是該行業對特級初榨橄欖油的大賭注，」諾埃爾·阿克曼寫道。 “這些國家是強大的全球進口國，消費和生產不斷擴大，但無法滿足當地需求。

“就巴西而言，南方共同市場給予的優惠准入和地理位置的接近決定了較低的運輸成本，」她總結道。 “美國之所以具有吸引力，是因為它是該產品價格最高的市場（去年，該產品的售價超過每噸 8,000 美元（7,760 歐元）FOB）。