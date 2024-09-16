加州大學發布種植橄欖用於石油生產的手冊

加州大學農業與自然資源學院 (UCANR) 背後的團隊最新發布了 橄欖油生產手冊 希望這本參考書將有助於支持該州不斷發展的橄欖油產業。

在過去的十年裡，加州的橄欖油生產面積已經超過​​了食用橄欖的種植面積，而加州幾乎負責整個北美的橄欖油生產。

然而，UCNR 唯一與橄欖相關的參考書仍然是原始的 橄欖生產手冊，1953 年出版，1994 年和 2005 年修訂， 有機橄欖生產手冊，發表於 2007 年。

“ 橄欖生產手冊 主要針對食用橄欖種植者，」該書的聯合技術編輯、加州大學戴維斯分校食品科學與技術系副教授 Selina Wang 說。 “這是第一本針對油橄欖種植者的生產手冊。

“我們希望這本書成為橄欖種植者的一本簡單、實用且相關的手冊，」她補充道。 “有些章節的作者是像我一樣的學者，但我們有幾十年來一直從事實踐工作的行業專業人士來審查它們，以確保信息實用且易於理解。

與加州大學戴維斯分校橄欖中心一起 創辦人丹·弗林 在與路易絲·弗格森 (Louise Ferguson) 的合作下，王著手為橄欖種植者制定了關於果園選址、種植、收穫和維護所需了解的所有資訊的分步大綱。

該書包括對行業歷史和加州的介紹 橄欖油等級 和標準，隨後的章節討論橄欖生理學、土壤和養分管理、樹冠維護、雜草和害蟲識別和管理，包括 橄欖果蠅 以及橄欖木蝨、橄欖樹疾病和橄欖收穫。

技術編輯表示，這本書可以幫助橄欖種植者變得更有效率和更有彈性。

雖然這本書主要關注橄欖園，但也有一章介紹了橄欖的碾磨、橄欖油的儲存以及一些橄欖碾磨副產品的處理。

“每一章都是由在其職業生涯的大部分時間裡一直在研究該主題的人撰寫的，」王說。例如，一位領先的植物生理學家撰寫了生理學章節，一位昆蟲學家撰寫了害蟲辨識和控制章節。

“我認為這本書很強大而且很全面，因為不是一個人寫的，」王補充道。 “成為收割、碾磨、種植、害蟲和其他方面的專家是不可能的。

本書重點關注高密度和超高密度橄欖園，各章節討論了選址、樹間距、灌溉要求和適當的品種。

“對於選址和整地，我們提供有關收集和發送土壤和水樣本進行測試的信息，包括測試什麼……看看有哪些不足，然後看看是否需要補充。

雖然手冊沒有明確說明 氣候變化 它向橄欖種植者解釋瞭如何考慮灌溉和水的可用性以及如何最大限度地減少植物檢疫投入。

“我們希望這本手冊適合每個種植者，無論其規模和耕作方式如何，」王說。

這本 273 頁的書的編寫工作是在 Covid-19 大流行期間開始的，花了近四年的時間才完成。王說，主要挑戰之一是保持寫作簡潔。 “我們希望確保這本書讀起來不像教科書或科學手稿，」她說。

然而，每一章都為任何對任何主題感興趣的人提供了廣泛的閱讀建議。

加州橄欖油委員會資助了這本手冊。因此，這家國營非營利組織將收到大約 150 冊該書，並分發給其成員，其中包括該國最大的橄欖種植者和橄欖油生產商。

儘管如此，王表示，該委員會希望在加州、美國更廣泛的地區以及國際上銷售更多的副本。如果有其他語言版本的需求，王預期出版商會願意翻譯這本書。

“明年春天，我們三人（弗林、謝爾曼和王）將與一些章節作者一起從北到南環遊加州，」王說。 “在每一站，我們都會討論手冊中最相關的信息，並重點關注特定的區域問題。

例如，王說，在加州較為乾旱的地區，三位技術編輯將討論灌溉和水管理。在沿海地區，將深入進行監測和監測工作。 減輕影響 橄欖果蠅。

橄欖油生產手冊 售價 90 美元（82 歐元） UCANR目錄.