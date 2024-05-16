美國橄欖油生產商在世界橄欖油大賽中取得破紀錄的成功

美國各地的橄欖油生產商在 95 年頒獎典禮上獲得了創紀錄的 2024 個獎項 NYIOOC 橄欖油比賽.

來自五個州的農民和磨坊主從 62 個參賽作品中總共贏得了 33 個金獎和 140 個銀獎。這是提交世界大賽的美國品牌數量第二多的品牌，略低於 149 年的 2017 個。

它繼續鞏固我們作為一流生產商的聲譽。 - 保羅杜蘭特 (Paul Durant)，杜蘭特橄欖磨坊 (Durant Olive Mill) 共同所有人

只 義大利生產商 在世界上最大的橄欖油品質競賽中提交了更多參賽作品並獲得了更多獎項。

美國生產商在加州獲得豐收之後取得了無與倫比的成功，美國絕大多數橄欖油都來自該州。

據美國農業部稱，12,000/2023作物年度美國生產了24噸橄欖油。雖然金州各地的潮濕天氣緩解了嚴重的乾旱狀況，但降雨也為收穫期間的農藝和後勤帶來了挑戰。

加州橄欖牧場 美國最大的橄欖油生產商（COR）是今年的獲獎者之一。

COR 因其 100% 加州品牌獲得金獎和銀獎，並因其由 10% 加州橄欖油製成的全球混合油獲得金獎。 （COR 旗下的義大利特級初榨橄欖油 Lucini 也獲得了兩項金獎。）

瑪麗·莫里 (Mary Mori) 是加州橄欖牧場品質和研究副總裁（照片：加州橄欖牧場）

“我們很高興獲得這些榮譽，」COR 品質和研發副總裁 Mary Mori 說。 “作為最有信譽和最值得信賴的比賽之一，獲得這些獎項總是值得慶祝的，也是我們致力於生產美味、高品質產品的真實證明。

森補充說，該獎項正在經過 “農作物豐收”，讚揚了公司農業團隊克服公司面臨的主要挑戰並確保橄欖快速從果園運抵工廠的工作。

“主要問題是炎熱——溫暖的天氣不適合採摘，」森說。因此，我們必須調整灌溉時間，以免導致果實枯萎和乾燥。

“幸運的是，這些高溫僅發生在收穫的第一周，」她補充道。 “氣溫顯著下降，使我們能夠順利地收穫整頭公豬。

幕後團隊 帕索利沃 慶祝四連勝 NYIOOC 獎項總數達 36 個。

帕索利沃已經在進行修剪，為 2025 年再次獲獎做準備。

根據 Olive Oil Times 世界排名數據帕索里沃是該賽事 12 年歷史上獲獎最多的美國製作人，也是整體排名第四的製作人。

“我們很榮幸能夠每年在這項比賽中繼續贏得如此高的榮譽。 “不斷地 獲勝 如此驚人的榮譽有助於鞏固我們品牌的有效性和品質。 “我們將繼續向消費者表明，我們是一家頂級生產商，不斷為消費者帶來高品質的產品。

布洛赫說，帕索利沃2023/24年收穫豐收，但降雨推遲了原定的收穫日期，導致人們爭分奪秒地在橄欖還綠的時候收穫橄欖。

“由於今年早些時候的所有降雨，收穫推遲了，」她說。 “我們只需要確保收穫不會推遲得太晚，否則可能會進入下一年的雨季。

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加州的生產商贏得了 86 個獎項中的 95 個 NYIOOC其餘的則由來自亞利桑那州、佛羅裡達州、俄勒岡州和德克薩斯州的生產商賺取。

金州以外最成功的製片人位於俄勒岡州 杜蘭特橄欖磨坊，榮獲兩項金獎和一項銀獎。

保羅杜蘭特 (Paul Durant) 表示，除了面臨嚴寒之外，團隊還必須適應最先進的新型皮埃拉利斯銑削設備。 （照片：杜蘭特橄欖磨坊）

“[獲勝的影響 NYIOOC 獎項每年都越來越大，」共同所有人保羅杜蘭特 (Paul Durant) 說。 “它表明，經過多年的考驗和許多挑戰，我們能夠始終如一地生產出客戶信賴的高品質橄欖油。它繼續鞏固我們作為一流生產商的聲譽。

先鋒橄欖油生產商 俄勒岡州的橄欖農必須克服嚴重的冰凍，這降低了他們可以收穫的水果數量。

“這是連續第三年部分農作物損失，」杜蘭特說。 “對於 2024 年的生長季節，我們安裝了風力機來降低風險，並希望為我們贏得更多的收穫時間。

在國家的另一邊，背後的生產者 15 顆橄欖 慶祝佛羅裡達州和加利福尼亞州生產的特級初榨橄欖油獲得三項銀獎，這是該公司首次獲得世界競賽認可。

15 Olives 創辦人 Stuart Alfonso 在公司位於佛羅裡達州的小樹林裡檢查阿爾貝基納 (Arbequina) 橄欖。 （照片：15顆橄欖）

“在這次比賽中獲獎讓我們可以深吸一口氣，享受我們的勞動成果。 “我們努力向公眾宣傳特級初榨橄欖油的質量，這個獎項證明了我們所說的。

該公司憑藉兩種基於 Arbequina 的混合物和一種基於 Frantoio 的混合物獲得了獎項。

“我們的生產目前在佛羅裡達州和加利福尼亞州進行，」格羅斯說。 “我們直接從參加比賽的產品中生產混合橄欖油。我們的阿爾貝奎納橄欖在佛羅裡達州生長得非常好，而我們來自加利福尼亞州的托斯卡納品種是完美的屢獲殊榮的混合物。

格羅斯說，15 Olives 在加州度過了一個特殊的生產季節。一如既往，亞熱帶佛羅裡達州的收穫面臨一系列挑戰。

“佛羅裡達州的生產面臨許多挑戰。我們處於熱帶氣候，非常潮濕多雨，在收穫時，蚊子會把你咬掉，」她說。 “我們在八月初至中旬收穫，當時天氣又熱又濕，而且蟲子是無情的。有家人和朋友願意參與這個過程是關鍵。

在西南部，Arziona 第一個商業橄欖油生產商背後的生產商 慶祝銀牌 在2024 NYIOOC。這是該公司在比賽中獲得的第三個獎項，但也是第一個僅來自亞利桑那州種植的橄欖的獎項。

創辦人 Perry Rea 在亞利桑那州種植新的橄欖樹（照片：Queen Creek Olive Mill）

“我們的許多 當地人和遊客 總是會質疑亞利桑那州生產商可以生產什麼品質的特級初榨橄欖油，因為我們是唯一這樣做的人，」該公司總裁約翰·雷（John Rea）說。 皇后溪橄欖磨坊. “這個獎項感覺特別特別，因為所獲得的產品是由我們位於亞利桑那州皇后溪的農場種植和研磨的橄欖製成的。

雷表示，生產屢獲殊榮的特級初榨橄欖油面臨的主要挑戰是收穫時機，由於亞利桑那州的沙漠大陸氣候，收穫時機與所有其他美國生產商不同。

“由於氣候原因，亞利桑那州的收穫季節比加州稍晚一些，」他說， “所以我們必須在 11 月和 12 月初密切關注這片樹林。