導航 充滿挑戰的2024年收穫，澳洲生產商再次感受到了因其高品質而被認可的興奮感 特級初榨橄欖油 在世界舞台上。

回國參賽者 Cape Schanck橄欖莊園 科布拉姆莊園 來自維多利亞州的代表國家參加 2024 年 NYIOOC World Olive Oil Competition 南半球賽區合計獲得七個獎項（兩個金獎和五個銀獎）。

維多利亞州是全國最大的橄欖油產區，佔澳洲橄欖油年產量的70%以上。

Cape Schanck 和 Cobram Estate 擁有 100% 的一致性評分 Olive Oil Times 世界排名，這意味著他們在過去十年中不斷取得屢獲殊榮的品質。

在澳大利亞，去年橄欖油獲得約 19 萬公升（17,480 公噸）的豐收，但該國大部分橄欖油產區的產量在 2024 年出現減產。

根據澳洲橄欖油協會 (AOOA) 的估計，該國在 13,000 月結束的 14,000 年收穫季中生產了 2024 至 - 噸橄欖油。

“由於部分地區坐果不佳和天氣惡劣，澳洲 2024 年的收成有所下降，」該協會主席 David Valmorbida 在 - 月該國橄欖收穫結束後表示。

“其他地區也受到了影響 花邊蟲，它摧毀了樹林，」瓦爾莫比達補充道。 “由於已成為週期性的綜合影響 “由於今年的收成和惡劣條件的影響，很少有種植者能夠在今年實現強勁的產量。

Cobram Estate 是這個幅員遼闊的南太平洋國家最大的橄欖油生產商，每年從2.6 萬棵橄欖樹上採摘橄欖，再次在比賽中大獲全勝，贏得了- 個獎項（- 個金獎和- 個銀獎）。

“獲得認可 NYIOOC 是最大的榮譽。 “我們對結果感到非常興奮，並為我們的特級初榨橄欖油的品質和一致性被公認為世界上最好的橄欖油而感到無比自豪。

根據本 Olive Oil Times 在世界排名中，科布拉姆莊園是南半球排名第一的生產商。

該公司前身為 邊界彎曲，因其同名 Coratina 單品種品種榮獲金獎。

NYIOOC 評審團還為該公司來自 Picual 和 Hojiblanca 的兩種中等單一品種以及兩種中等混合品種頒發了四項銀獎。

與該國其他生產商今年面臨不利天氣的情況不同，科布拉姆莊園的條件有利於生產優質橄欖油，儘管產量減少。

“每個季節都是獨一無二的，」威爾森說。 “我們經歷了一個有利的冬季，隨後是一個溫和的夏季，在石油累積過程的早期，降雨量高於平均水平。這種情況導致了極佳的果肉與果核比例，從而提高了我們的油的平衡性和果味。

“雖然這是產量較低的一年，但我們將這些環境條件與我們的園藝和製粉專業知識相結合，以生產美麗和諧的高品質特級初榨橄欖油，」她補充道。

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在 2024 年的生產活動中，Cobram Estate 生產了 10.1 萬公升（9,292 噸）橄欖油，約佔該作物年度該國全國產量的 65%。

適用於 Cape Schanck橄欖莊園來自 Coratina 和 Picual 的兩種中等特級初榨單一品種橄欖在今年的比賽中獲得了金獎和銀獎。

Cape Schanck 在世界大賽中又榮獲兩項獎項，使獲獎總數達到 27 個。

“能夠在比賽中獲勝，我們感到無比的喜悅 NYIOOC 業主 Stephen 和 Sui Tham 說：

去年 2024 月，生產商為 - 年收穫前的豐收做好了準備。然而，晚春時節恰逢橄欖樹開花，加上收穫前氣溫低於正常水平，導致尚克岬的橄欖油產量低於預期。

“低產量和溫和的石油是[本季]的總主題，」泰晤士報說。 “對於溫和的油品，我們特別擔心我們的油品在今年的比賽中的表現，因此我們提交了我們認為最出色的油品。

儘管季節不順，但該公司仍注重質量，業主將其描述為 “無論橄欖油產量多少，成功收穫的“x-factor”將 Cape Schanck 推向了 NYIOOC 連續十年登上冠軍頒獎台。

“科拉蒂納再次脫穎而出，多年來一直如此。 “一份簡單的意大利乾炒意大利麵配普羅塞克酒，為我們和家人做了這件事，以示慶祝。

“所獲獎項來自 NYIOOC 對我們的石油和公司來說代表了很多事情，」他們總結道。 “在眾多的表述中，多年來的獎項表明了一致性，我們的消費者非常看重這一點。