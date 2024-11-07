土耳其生產商將迎來豐收

土耳其的橄欖油生產商預計 2024/25 作物年度的收成將破紀錄。

根據土耳其國家橄欖和橄欖油委員會（UZZK）發布的官方收成預估，本季橄欖油產量將超過 421,000 噸 2022/23 年生產.

“預計橄欖油產量為 475,000 噸，」UZZK 總裁 Mustafa Tan 說。 “這也超過了兩年前421,000/2022年度23萬噸的記錄。

“我們國家在橄欖種植方面正在取得重大突破，」他補充道。 “2022/23賽季，排名世界第二，僅次於西班牙。當年西班牙正遭遇旱災。我們的國家比較幸運，但今年，我們的國家表明這並非巧合。從這個意義上說，我們非常高興。

如果官方產量估計能夠實現，以及其他重要的地中海生產國，例如 義大利 希臘 由於預期產量較低至中等，土耳其也可能將自己重新定位為世界第二大橄欖油生產國 落後於西班牙.

然而，儘管預計收成創紀錄，但譚指出，該縣持續的乾旱天氣使人們對土耳其橄欖油產業產生了懷疑。

“雖然今年我們本應該非常高興，但不幸的是，該行業存在著很大的悲觀情緒，因為降雨從來沒有這麼晚過，」他說。 “[生產者]每天都在等待，他們擔心橄欖是否會消失或回歸。

美國農業部（USDA）駐土耳其首都安卡拉辦事處證實，該國的橄欖油生產商預計將獲得豐產，儘管其中大部分生產商擁有灌溉橄欖園。

“生產和出口預期相當高，」該辦公室的農業專家 Kubilay Karabina 告訴記者。 Olive Oil Times. “然而，由於夏季乾旱，據說小生產者，特別是那些沒有灌溉設施的生產者，產量將低於預期。

卡拉比納補充說，本季橄欖油的價格將主要取決於新鮮油的品質和土耳其的生產成本等因素。

“根據質量，收穫後以美元計算的價格預計會走軟，」他說。 “然而，高昂的勞動成本將阻礙價格的下行。截至目前，我們還沒有接到任何會對整體品質產生負面影響的問題報告。

土耳其各地的生產商也預計來年會有豐收。然而，一些人預計全國橄欖油產量將低於烏茲別克國家統計局創紀錄的收成預期。

“我們預計今年的橄欖油收成將明顯好於上一季，」土耳其最大的橄欖油生產商和出口商之一伊茲密爾 Artem Oliva 的經理合夥人 Can Candeger 說道。

“雖然東南部的收穫工作已緩慢開始，但全面收穫將於 11 月初開始，」他補充道。 “我們初步估計，與去年相比，產量可能增加 40% 左右，預計土耳其全國產量約為 300,000 萬噸。

在之前的 2023/24 作物年度在2022/23收成和創紀錄的2024/25收成之間的擠壓期間，土耳其跟隨整個地中海盆地減產的趨勢，總產量約為200,000萬噸。

坎德格也指出，由於大多數產區生長條件有利且沒有橄欖害蟲，預計今年本季新鮮橄欖油的品質將比上一屆大幅提高。

艾瓦勒克是土耳其愛琴海西北部海岸的重要橄欖油產區，擁有 200 萬棵橄欖樹，預計本季橄欖油產量豐富。然而，該地區缺乏降雨已成為決定最終產量的關鍵因素。

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“今年橄欖油的數量將大幅增加，」Mustafa Kürlek 說。 科克魯·澤廷齊利克是該地區卡茲山脈的橄欖油和食用橄欖生產商。

“但降雨還沒到來，」他補充道。 “結果，橄欖現在明顯起皺了。如果不下雨，食用橄欖將大幅減少，從而導致更多橄欖被用於生產橄欖油。最終，市場上將有更多的橄欖油。

庫爾萊克也確定，2024/25年度土耳其全國橄欖油產量可能比前一年增加一倍，總量約400,000萬噸。

在土耳其各地，由於該國大部分地區持續乾旱，今年的預期橄欖油產量模式因地區而異。

預計包括南部地區在內的一些產區將獲得豐收 基利斯省預計橄欖油產量將從去年的 10,000 噸增加到 6,000 噸.

然而，由於秋季降雨不足，其他一些地區，例如西北部的埃德雷米特灣，產量低於最初預期。

同時，土耳其2024/25年度的創紀錄產量也激發了該國今年創紀錄橄欖油出口的雄心，特別是在土耳其散裝橄欖油出口禁令被取消之後。 完全解除.

“歷史產量迫使我們打破出口歷史記錄。

Uygun補充說，該協會2024/25產季的目標是將土耳其橄欖出口量增加到200,000萬噸。據EZZIB稱，65,000/2023年度土耳其橄欖油出口量達24萬噸。

“在接下來的五年中，我們將日以繼夜地將我們的年出口額提高到 1.5 億美元（1.39 億歐元），」他說。