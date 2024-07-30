世界舞台上的突尼斯品質

北非國家突尼斯的農民、磨坊主和裝瓶商慶祝了 2023/24 年度豐收的獲獎成果。

突尼斯人 特級初榨橄欖油 品牌在 26 年榮獲 2024 個獎項 NYIOOC World Olive Oil Competition，成功率為72%。

這一數字衡量的是獲獎數量與參賽作品的數量，穩步增長，從20 年的2014% 增加到84 年的2022%。 11 項銀獎。

這些成就是在豐收的基礎上達成的。政府官員預計 2023/24 作物年度產量已完成 達到220,000萬噸，略超過 最初的期望.

儘管這些數量仍低於五年平均水平，但比報告中報告的 180,000 萬噸有了顯著改善。 之前的活動.

儘管國際市場持續存在不確定性，生產商仍獲得了獎項， 生產成本上升，以及供應鏈中斷。

儘管賽季充滿挑戰， 法梅德 旗下Olea Salbo品牌榮獲金獎 NYIOOC.

Phamed 背後的生產商因其有機中等強度 Chemlali 單品種葡萄酒而榮獲金獎。 （照片：法梅德）

“與其他生產國一樣，我們今年面臨著不尋常的氣候條件，」業主 Naceur Elkotti 說。 “橄欖的成熟受到嚴重干擾，我們必須加快收穫以挽救季節。我們已經盡力了。

“最初，這個賽季似乎比上一個賽季更有希望，」他補充道。 “不幸的是，降雨不足和氣溫異常升高大大減少了水果的數量。然而，它仍然明顯好於 2022/23 年。

突尼斯種植者強調，隨著氣候變遷 影響農業，適應對於高品質特級初榨橄欖油生產商至關重要。

“這是一個新的現實，」埃爾科蒂說。 “我們現在必須考慮未來的情況，並找到灌溉和幫助橄欖樹應對這些挑戰的方法。橄欖種植的未來取決於此。

該公司熱烈歡迎金獎，尤其是在對創始家族來說如此重要的季節。

“我將此獎項獻給今年去世的祖父和父親。 “他們是熱情的橄欖種植者，儘管我們有專業職責，但仍設法將他們對橄欖的熱愛傳遞給下一代。

“我父親總是說，種植橄欖不是一份工作，而是一種熱情，」他補充道。 “他常說橄欖幫助我資助我的大學學習，所以我必須回報他們他們給我的東西。

Naim Ben Said，該家族企業的聯合創始人 親愛的天哪 該公司表示，獲得金獎 NYIOOC 連續第二年獲得該獎項是對該公司及其合作農民和客戶網絡的重大認可。

本·賽義德的母親負責照顧橄欖園。 （照片：親愛的天哪）

該獎項在公司營運所在地哈澤格村舉行了熱烈的慶祝活動。哈澤格位於斯法克斯中部地區，是突尼斯橄欖油生產的關鍵地區。

“我們為自己是一家由家庭和社區賦權的企業而感到自豪。 “在我們宣布結果幾分鐘後，整個哈澤格村都知道了，並自豪地慶祝。這是他們的成就，而不僅僅是我們的。

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“哈澤格是一個擁有 20,000 名居民的小村莊，」他補充道。 “一半以上的人口是小農，其餘的人以某種方式從事農業。國際認可讓他們堅定了將最好的天然產品帶給世界的使命，展示了他們令人難以置信的精湛技藝和奉獻精神。

最具挑戰性的任務之一 優質特級初榨橄欖油 生產商正在國際市場上建立自己的品牌，而消費者對其產品的認識差異很大。

“在如此競爭激烈的環境中建立品牌非常困難，特別是考慮到公眾對優質橄欖油的教育水平較低。 HDMP.

邁克爾·澤圖恩 (Michaël Zeitoun) 和他的妻子勞倫斯 (Laurence) 每年都會根據 NYIOOC 他們贏得的獎項。 （照片：HDMP）

Parcelle 26 再次在紐約奪冠，憑藉其設計贏得了三項大獎 世界一流的橄欖油 起源於突尼斯。製作人考慮參加 NYIOOC 至關重要的。

“這些獎項確保我們的品質水平至少與前一年相當，」Zeitoun 說。 “它們幫助我們保持對品質的高度關注。

“紐約是一個非常高水平的比賽，可以作為很好的參考。

“對於像我們這樣經營50公頃的小農場來說，除了不斷提高產品品質之外別無選擇。

同時，生產商和出口商的創始人 Naouel Bouabid 馬西瓦，慶祝該公司的 Damya 品牌在 2024 年榮獲金獎和銀獎 NYIOOC.

納烏埃爾·布阿比德 (Naouel Bouabid) 從她位於突尼斯的家庭小樹林中生產特級初榨橄欖油，並將其出口到加利福尼亞州。 （照片：馬西瓦）

“贏得類似獎項 NYIOOC 是一種巨大的榮譽，我們真正的回報是創造出顧客喜愛的優質橄欖油。我們致力於在未來幾年保持這種卓越的傳統，」她說。

布阿比德稱讚該公司 持續的成功 在世界大賽上，她繼承了家族的有機農業傳統，並輔以生物動力農業。

“利用這些方法，我們培育了健康的生態系統和生機勃勃的土壤，以獲得卓越的水果品質，」布阿比德說。

Damya 的生產包括從其果園和當地種植者的果園中精心挑選橄欖。

“透過嚴格的選擇過程，我們確保他們的橄欖符合我們嚴格的品質標準，」布阿比德說。 “這使我們能夠採購在獨特的小氣候中生長的互補橄欖品種，進一步豐富我們的產品。

該品牌在美國（主要是加州）獨家銷售特級初榨橄欖油。

“加州的橄欖油產業正在蓬勃發展，」布阿比德說。 “產量在增加，消費者也變得更精明。新鮮的時令菜餚是這裡的主食，而高品質的橄欖油是關鍵成分。

“從調味料到海鮮毛毛雨，它無處不在，」她補充道。 “雖然負擔能力很重要，但加州人對橄欖油的獨特風味和起源越來越感興趣。

達米亞本賽季的開局充滿希望。 “我們希望橄欖豐收，具有生產有機、高品質橄欖油的理想特性，」布阿比德說。