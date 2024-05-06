克羅埃西亞獨立戰爭的三名退伍軍人製作屢獲殊榮的橄欖油

正如那句老話所說， “沒有什麼比成功更成功的了，」以及背後的製作人 海油 透過在 2024 年贏得四項金獎來實現這一目標 NYIOOC World Olive Oil Competition.

憑藉克羅埃西亞西北部伊斯特拉半島上的橄欖園，自 16 年以來，生產商已贏得 2019 項世界大賽獎項。 “是的，而且都是黃金。

本土品種、綜合種植、及時採收、快速加工和精心儲存是我們特級初榨橄欖油一流品質的關鍵。 - Velimir Jurić，Oleum Maris 共同創辦人

該公司憑藉伊斯特拉別利卡(Istrian Bjelica) 贏得了首個金獎，隨後在2020 年又獲得了三個單一品種獎項，並在2022 年、2023 年和現在的2024 年為伊斯特拉本土品種獲得了四個獎項：伊斯特拉別利卡(Istrian Bjelica)、Rozinjola、Vodnjanska buža 和Žizolera。

Oleum Maris 的六種單一品種

“ NYIOOC 獎項是橄欖種植界的奧斯卡獎，」尤里奇說。 “它們對我們意義重大，因為它們是我們對橄欖油品質奉獻的最佳證明。

Oleum Maris 由 Jurić、Martin Milas 和 Mladen Kocijančić 於 2009 年創立，他們都是克羅埃西亞獨立戰爭的老兵。在獲得 80 公頃被燒毀土地的國家特許權後，他們從零開始。

“那裡長滿了松樹，幾乎每年都會發生火災。 Bjelica、Rosignola、Žizolera 和Buža 等本土品種。

Velimir Jurić，Oleum Maris 創辦人之一

他們還種植了原產於義大利的 Leccino 和 Pendolino 橄欖樹，它們是上述伊斯特拉品種的優良授粉媒介。

Maslinik 位於伊斯特拉半島最大城市普拉和沃德年 (Vodnjan) 之間的主幹道上，沃德年幾乎是種植橄欖的理想地點。

“地勢崎嶇，朝南，陽光充足，海拔約 85 公尺。 “我們的橄欖樹林提供了布里俄納群島、獨特的 Vodnjan 鐘樓和擁有 3,000 年歷史的普拉古城的獨特景觀。

同時，來自克羅埃西亞首都薩格勒布的知名企業家Vlado Ćorluka也加入了創辦人的行列。

透過對新設備和技術的投資，他們實現了高品質 特級初榨橄欖油 生產並創造了 Oio Vivo 品牌，翻譯過來就是 “活油”或 “生命之油。

“本土品種、綜合種植、及時收穫、快速加工和精心儲存是我們特級初榨橄欖油一流品質的關鍵。

他們在加利扎納附近的現代化商店和品酒室出售橄欖油沒有任何問題。這些石油也在薩格勒布市中心的一家商店和酒吧出售，並在網路上向歐洲各地的買家出售。創辦人也利用了伊斯特拉的快速發展優勢 不斷成長的橄欖油旅遊業.

“我們有來自世界各地的客人，包括美國。

Oleum Maris 是伊斯特拉半島最成功的橄欖種植公司之一。

除了橄欖園之旅外，他們還提供三種類型的品嚐活動：品嚐油搭配麵包、起司和火腿或搭配其他伊斯特拉美食。甜點是伊斯特拉別利卡冰淇淋。

參觀橄欖樹林，從那裡可以欣賞到大海和布里俄尼國家公園的景色，還包括乘坐一輛舊的、但為這次場合改裝的路虎衛士吉普車，這對客人特別有吸引力。

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在 2023/24 作物年度，Oleum Maris 生產了 50,000 公升特級初榨橄欖油，與大多數年份的產量一致。 “收穫在各方面都很成功；水果很健康，油也很棒，」尤里奇說。

與大多數伊斯特拉和達爾馬提亞生產者不同，他們的工作並沒有因惡劣天氣或害蟲（如 橄欖果蠅.

“我們有 13 名員工，他們及時實施了所有農業技術措施，」尤里奇說。

當橄欖果蠅出現時，該公司的農藝師迅速做出反應，用最少的選擇性殺蟲劑消滅了最嚴重的橄欖害蟲。

馬里斯油樹林

除了及時預防外，Oleum Marisa 員工還適時開始收穫橄欖。

“我們擁有最現代的技術、搖床和平台，可以收集水果並去除葉子，使其完好無損、乾淨地直接進入工廠，」尤里奇樂觀地認為業務只能向前發展。

除了傳統、理想的風土和廣泛的橄欖種植、收穫、研磨和種植知識外， 橄欖油儲存，尤里奇得出結論， NYIOOC 獎項是最好的行銷工具，也是對 Oio Vivo 當前和未來粉絲的推薦。