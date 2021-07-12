這些橄欖品種獲得了評審的最高分

我們不透露評審對參賽作品的評分有幾個原因 NYIOOC World Olive Oil Competition，但歸根結底是這樣一個事實：它們不應該從表面上進行解釋。

我們承認吧。一位品酒師的分數是 84 分，另一位品酒師的分數是 86 分。有些人可能比其他人更傾向於某些感官特徵。

他們是著名的專家，他們組成的小組代表了確定特級初榨橄欖油品質的最終方法。但他們是人。

幾年前，我 決定 停止 最佳同類獎 NYIOOC – 這是授予在各自類別中得分最高的條目的 – 因為我相信分數不夠精確，無法做出這樣的決定。不應宣稱一種優質橄欖油 “比另一種優質橄欖油更好」。

（儘管如此，有些有進取心的人還是覺得有必要根據一個品牌在某一年從各種比賽中獲得的獎項數量來建立一個排名，就好像這個衡量標準除了公司的促銷預算之外什麼都沒有。

在我們的比賽中，分數僅用於確定某種油是否獲獎，以及它是銀獎還是金獎，我對此也不熱衷。

一名參賽者可獲得 79.8 分，獲得銀牌，而另一名參賽者則可獲得 80.1 分，獲得金牌。如果幾分鐘後再次品嚐，結果可能會適得其反。

橄欖油競賽並不完美，但它們是表彰生產者英雄事蹟並教育公眾品質和價值的最有效方式（儘管許多橄欖油競賽都沒有做到這兩點）。

我獨自看到的隱藏分數本身並沒有多大意義，但當我們縮小到我們收集的九年數據時，模式可能會出現，這些數據相當於對世界橄欖油的最全面的感官分析。

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在屢獲殊榮的油中，哪些單一品種的油讓品嚐者著迷？

在分析條目時， NYIOOC 評審使用我們開發的軟體，提示他們將子分數分配給構成整體結果的各個組成部分。

味覺和嗅覺、平衡與和諧、果味、苦味和辛辣味等因素都會影響最終的數字。

當分數達到 90 分時，可以公平地說，美麗的油將面板吹走。 70 多歲的分數勉強達到了標準。

以下是過去九年中最常見品種的獲獎油的平均得分。我還包括了獲獎混合物的平均分數：

當然，我們擁有的 Picual、Arbequina 和 Koroneiki 的數據比 Casaliva 或 Tonda Iblea 的數據多得多。這裡僅列出了我認為具有足夠結果以產生有意義的平均值的品種。省略了200多個樣本較小的品種。

無論品種如何，正確製作的油始終會比感官特性有問題的油獲得更好的效果。

還需要指出的是，有些品種更局限於風土、生產方法和品質標準等因素變異性較小的地區，例如在全球範圍內種植的阿爾貝奎納品種。

也許該圖揭示了特定的品種，在適當的條件和熟練的生產者的情況下，更一致地顯示出偉大的跡象。

或者，也許數據顯示一些品種具有法官尚未充分欣賞的感官特徵。