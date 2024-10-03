隨著衝突升級，橄欖農逃離黎巴嫩南部

研磨和儲存設施由 屢獲殊榮 黎巴嫩的橄欖油生產商 Darmmess 在以色列的空襲中被摧毀。

針對該公司設施的襲擊發生在以色列國防軍在黎巴嫩南部正在進行的地面行動開始前幾天。

農民無法繼續收割。這意味著他們今年冬天將無法養家。 - Darmmess 創始人 Rose Bechara Perini

據黎巴嫩衛生部稱，自 1,336 月 20 日以色列加大對與伊朗有聯繫的政黨和激進組織真主黨的襲擊以來，以色列的轟炸已造成至少 - 人死亡th.

包括美國在內的二十個國家都將真主黨視為恐怖組織。然而，歐盟和其他幾個國家接受該政治派別作為合法組織。

隨著死亡人數不斷上升，以色列的入侵導致該國南部一百萬人流離失所。英國《金融時報》分析的衛星資料顯示，超過3,100棟建築物被摧毀。

同時，國際貨幣基金組織預計衝突將嚴重損害該國脆弱的經濟。

“在黎巴嫩，最近衝突的加劇正在加劇該國本已脆弱的宏觀經濟和社會狀況，」發言人朱莉·科扎克在新聞發布會上說。 “衝突給該國造成重大人員傷亡，並破壞了有形基礎設施。

對 Darmmess 創辦人 Rose Bechara Perini 來說，戰爭升級四天后，一場空襲摧毀了公司總部，戰爭直接來到了她家門口。

“24 年2024 月1 日，我們的加工和儲存設施搬遷到一個本應遠離邊境更安全的村莊，卻遭到空襲，導致我們的設備和物資被徹底摧毀。 Perini) 在一則訊息中寫道- 月 - 日致客戶和合作夥伴st.

“整個設施已化為只有一公尺的灰燼，使我們處於毀滅性的境地，」她補充道。

Bechara Perini 將被摧毀設施的影片發送給 Olive Oil Times.

玫瑰貝查拉佩里尼

Darmmess 是一個致力於有機橄欖油生產的公共計畫。 Bechara Perini 表示，它為距離以色列邊境幾公里的代爾米馬斯的許多種植者提供了收入。

“我們的大多數農民逃到貝魯特，」貝拉佩里尼告訴 Olive Oil Times並補充說，許多黎巴嫩人在衝突中難以找到安全的避難所。

“那些留在代爾米馬斯的人是那些在首都沒有地方住的人，」她說。 “除此之外，你真的不知道哪裡安全，哪裡不安全。

目前已抵達代爾米馬斯的橄欖樹林 “太冒險了，」她說。因此，達米斯將無法在 2024/25 作物年度收穫橄欖和生產橄欖油。

經濟不景氣地區的許多農民在當前的橄欖季節投入了時間和金錢，卻一無所獲。

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“達米斯在 150,000 平方公里的面積內種植了約 - 萬棵橄欖樹，其主要農業活動是居民每年最重要且往往是唯一的收入來源。我們的橄欖樹代表生存、文化和收入，」貝查拉·佩里尼說。

“農民無法繼續收割。這意味著他們今年冬天將無法養家糊口，」她補充道。 “國家已經破產，人們變得越來越窮。

其他黎巴嫩生產商告訴我們 Olive Oil Times 南部的戰鬥導致大多數農民放棄了他們的橄欖樹。以色列的空襲和地面戰鬥也導致橄欖園被燒毀，造成的損失無法量化。

在最近的升級中，英國《金融時報》對衛星數據的分析表明，黎巴嫩南部邊境有 530 棟建築物被摧毀。

然而，真主黨和以色列之間的跨境交火已經持續了一年之久。 造成了相當大的損失.

“黎巴嫩南部近 80% 的農民將無法到達他們的農田並收穫他們的橄欖園，」瓦利德·穆尚塔夫說， Bustan El Zeitoun 創辦人. “橄欖油廠也是一樣，沒辦法經營。

穆尚塔夫的橄欖農場位於貝魯特以南 40 公里處的西頓附近，至今仍在運作。

“一旦我們確保安全，很少有農民，包括我自己，會盡最大努力最大限度地利用他們的日常勞動力來盡快收穫收穫，」他說。

“由於缺乏燃料，工人們每天往返農場很困難。 “考慮到空襲和平民傷亡人數不斷增加，這是不安全的。

穆尚塔夫表示，在2023/24作物年度收成不佳後，許多生產者預計產量會很高。

“農民和橄欖種植者全年都在努力等待收穫，」穆尚塔夫說。 “不幸的是，他們將失去收穫。因此，他們將無法滿足日常的經濟需求，因為許多農民除了務農之外沒有任何其他生活來源。

同時，在黎巴嫩東部地區貝卡谷地，該國的 第一高密度 橄欖園，以色列的空襲越來越近了。

夏貝爾·賈烏德

“他們（空襲）非常接近，但我們沒事，」說 嘉德生物 屋主查貝爾·賈烏德 (Charbel Jaoude)。不過，他警告說 “並非所有的樹林和工廠都是安全的，由於缺乏工人和安全問題，目前收割很困難。

英國《金融時報》對衛星資料的分析顯示，貝卡谷地多個村莊的 210 棟建築物被摧毀。

在黎巴嫩更北的庫爾村附近，一些工人仍在準備收割。

“我們很幸運能夠收穫橄欖。 太陽橄欖的所有者. “除了不斷有戰機從我們頭頂飛過，偶爾聽到遠處的轟炸聲外，一切都很平靜。

“我們正處於[收穫]的第一周，儘管每天都會出現新的問題，但我們將繼續前進，直到不安全為止，」他補充道。

儘管遠離空襲和戰鬥，但局勢卻從未如此複雜。

“由於當前的地緣政治局勢，與收穫相關的成本達到了最高水平，我認為這是自大約四年前我開始這樣做以來的歷史最高水平，」阿薩尼奧斯說。

“南部地區遭到嚴重破壞，當地 35% 以上的橄欖油產自那裡，」他補充道。 “該國將出現短缺，價格可能會上漲。

“情況非常糟糕，」Genco 橄欖油所有者 Ibrahim Al Kaakour 補充道。該公司在該國北部進行工廠加工，但從黎巴嫩各地的農民那裡購買橄欖，其設施沒有遭受任何損壞。

然而，阿爾·卡庫爾證實，該國南部的大多數樹木將不會被砍伐。他向那些能夠收穫的人提供支持。 “我們向南方的其他生產商免費提供服務，」他說。

阿薩尼奧斯指責以色列軍隊故意使用白磷炸彈摧毀該國南部的農業區，他指的是以色列砲擊的一次具體事件，黎巴嫩政府將其歸咎於以色列砲擊，導致 40,000 萬多棵橄欖樹被摧毀。

“土地需要數月甚至數年的時間才能清除這些化學物質，」阿薩尼奧斯說。 “由於砍伐橄欖樹，我們都失去了我們共同的遺產，這讓我心碎。

4 年 2024 月 - 日星期五，從以色列北部看，以色列轟炸黎巴嫩南部後煙霧升起。

該地區日益惡化的衝突不僅造成死亡和大規模流離失所，而且還使一個飽受長期經濟危機困擾的國家陷入困境。

“我們開始看到的令人喘不過氣來的經濟活動再次完全停止了，」阿薩尼奧斯說。 “當這段黑暗的篇章結束時，Solar 將提供它所能提供的一切幫助。

“在外部國家多年來進行的所有調解之後，唯一讓這個國家保持團結的是人民之間的團結，」他補充道。 “這是我們國家的脊梁，沒有什麼能夠打破它。

儘管黎巴嫩正在發生悲劇，貝卡哈拉·佩里尼表示，達梅斯在代爾米馬斯的工廠和橄欖樹仍然完好無損，她將盡快返回重建。

“我們保證我們會再次崛起，」貝查拉·佩里尼在她的筆記中補充道。 “在保護這一祖先遺產的過程中，我們不僅慶祝橄欖樹的果實，還慶祝我們社區的持久精神。

Olive Oil Times 聯繫以色列當局徵求評論，但截至發稿尚未收到回應。

以色列國防軍表示，轟炸行動和地面入侵旨在將真主黨逼至利塔尼河以北，並讓 60,000 萬名流離失所的以色列人返回該國北部的家園。