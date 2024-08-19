恢復托斯卡納廢棄橄欖林的許多價值

在托斯卡納，佛羅倫薩附近的一個項目重點關注 恢復被忽視的 橄欖樹林，將環境和社會承諾融為一體，造福當地社區。

自 2014 年成立以來，Abandoned Grove 已拯救了 5,000 多棵樹木，並僱用了近 60 名來自社會弱勢群體的工人。

該公司的創始人 Fil Bucchino 與具有社會農業經驗的橄欖種植者 Andrea Pagliai 和磨坊主 Gionni Pruneti 合作。

恢復這些被忽視的橄欖樹林至關重要，因為當農業空間被廢棄時，我們就會失去景觀和當地文化。 - Gionni Pruneti，磨坊主

他們共同致力於建立一個優質的體驗式品牌，該品牌具有根植於當地、但具有國際雄心的強大道德基礎。

“我出生在佛羅倫斯，在義大利度過了童年。 Olive Oil Times. “然後，我和身為醫生的父母一起搬到了不同的國家，包括索馬利亞、委內瑞拉和加拿大，我們最終在那裡定居。我還學習了生物醫學科學並共同創立了一家 龐克搖滾樂團“

這種環球旅行和不拘一格的態度促使這位前貝斯手和詞曲作者發現了特級初榨橄欖油的世界。

“對音樂的熱情盛行，我花了近十年的時間在世界各地旅行和巡演，」他說。 “同時，我的父母專門研究營養學，並開設了一家診所，推廣營養學 地中海飲食 在 1990 世紀 - 年代。”

“在收穫季節，他們會寄義大利文 奧利奧·諾沃 在路上，石油一到，我們就會和我的隊友們一起組織晚餐，」布奇諾補充道。 “在那些夜晚，我開始注意到特級初榨橄欖油的連通性的力量。

2000 年代初期幾天的橄欖收穫對於幫助他認識到高品質特級初榨橄欖油的價值至關重要。

“巡迴結束後我在托斯卡納休息，當時我嚐到了一種與我以前嘗試過的任何油都不同的油，現在我可以說它改變了我的生活，」布基諾說。 “當時，儘管我的音樂事業進展順利，但我感到自己內心發生了轉變，因為我的思想越來越多地被音樂的商業而不是藝術所吸引。

“同一個週末，在我家的橄欖園採摘時，我感受到了前所未有的感覺，」他補充道。 “我的妻子哈利娜鼓勵我更接近這種感覺，我開始學習橄欖油藝術。就像音樂一樣，我全身心投入優質特級初榨橄欖油的世界，再也沒有回頭。

為了重現他的經歷，布奇諾開始生產自己的特級初榨橄欖油。他與 Pagliai 領導的 Olivart 公司合作，Pagliai 與 屢獲殊榮 普魯內蒂兄弟。

被遺棄的格羅夫工人享受著托斯卡納橄欖收穫的暫停。 （照片：菲爾·布奇諾）

“當時，Andrea [Pagliai] 已經致力於恢復被忽視的樹林並生產優質石油，同時解決社會問題，」他補充道。 “至於 Gionni [Pruneti]，他不僅是一名橄欖種植者，而且是一位真正的藝術家，他可以通過碾磨出色地詮釋每個橄欖季節。

他們擁有相同的創業願景和價值觀，聯手生產將為該地區和社區帶來正面影響的優質產品。

“我想問怎麼可能遇到所有這些 廢棄的樹林 在托斯卡納的中心，」布基諾說。 “我意識到，當地種植者無法與大行業或行銷驅動的品牌的低價競爭，這些品牌以托斯卡納標籤銷售劣質石油，最終剝削了社區。我的目的恰恰相反，即幫助社區繁榮發展。

多年來，他們已經恢復了 5,000 多棵當地品種的樹木，包括 Moraiolo、Frantoio、Leccino、Pendolino、Correggiolo、Olivo Bianco 和幾種未知的生態類型，並從中生產單一品種和混合品種。

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保護當地生物多樣性是 Abandoned Grove 的基本目標，重點是永續土地管理和優質生產流程。

“關鍵是，即使橄欖園是私人的，它也是社區資產，」帕格利亞伊說。 “環境、領土和社會領域緊密相連，與土地有關的一切事物休戚相關。因此，照顧這些被忽視的土地是我們的責任。

“當我2008 年開始在這個行業工作時，我的首要目標不是購買土地，而是讓巴尼奧阿里波利(Bagno a Ripoli) 廢棄、生產力低下且維護不善的橄欖樹林恢復生機，」他補充道。 “我們和我的前同事一起從兩塊總面積約十公頃的土地開始。隨著工作的進展，我們感到非常滿意，向我們提供土地的人數呈指數級增長。

帕格利亞伊的社會承諾始於一位朋友送給他兩公頃的土地，她曾在這塊土地上僱用某人從事社會農業計畫。

巴拉特羅樹林收穫期間的咖啡休息時間。 （照片：菲爾·布奇諾）

“她告訴我，只有我繼續與這些人一起工作，她才會把土地留給我。 “我接受了，開始生產蔬菜，實現生產多元化，保證工人常年就業。我充滿熱情並實施了這個計畫。不久之後，菲爾（布基諾）邀請我加入。

自 2014 年以來，Abandoned Grove 透過社會計畫僱用了 57 名員工。有些工人有心理健康或藥物濫用問題。

該倡議還包括已出獄並需要幫助重新融入社會的個人。大多數項目都由專門從事培訓和教育文化服務的社會合作社Coop21 監管。

“有幾個人已經成功地重新融入社會，有些人已經成為我們的員工。 “如今，有 21 個人正在透過 Coop- 計畫與 Abandoned Grove 合作。

“農業本質上是一個社會問題，因為我們在為當地人民提供工作的同時保護土地並促進循環經濟，」他補充道。 “購買這些產品的消費者明白，他們不僅支持企業，也支持整個當地經濟和社會包容。廢棄的格羅夫將所有這些元素融合在一起。

該公司的核心價值之一是生產過程，包括裝瓶、貼標籤和包裝，都是在果園附近的社區進行的。

“我在樹林附近做所有事情，即使成本更高，」布基諾說。 “這對當地社區有幫助，並使油能夠最好地詮釋收穫季節的精髓和社區精神。

2019年，他聯合製作了 “迷戀橄欖油」 一部獲獎紀錄片，靈感來自他的經歷，倡導品質，講述了那些生活受到特級初榨橄欖油積極影響的人們的故事。

“我來自龐克音樂，這是關於社區和挑戰現狀的，」他說。 “當龐克音樂流行起來時，並不是因為龐克改變了；而是因為龐克改變了。這是因為世界終於流行起來了。今天，我們因使命而團結在一起，我相信同樣的原則也適用於高品質。

“我開始這個計畫是為了在品質、人員或地球上絕不妥協。 “當然，這並不容易。我是一個理想主義者，但我開始看到人們逐漸認識到它的價值，越來越多的人開始意識到品質和永續性的真正意義。我們只提供我們生產的石油。我無法放棄創造一種能夠像我一樣深刻影響某人生活的油的願景。

現在，Abandoned Grove 計劃擴展到不同國家的其他社區，並與更多致力於環境和社會、追求品質的磨坊主和種植者建立聯繫。

Abandoned Grove 在托斯卡納恢復了 5,000 多棵廢棄的橄欖樹。 （照片：菲爾·布奇諾）

回收的橄欖樹的果實被運送到位於基安蒂格雷夫的 Pruneti 工廠進行壓榨。他與兄弟保羅一起經營家族公司，生產特級初榨橄欖油和鳶尾花。

“與 Abandoned Grove 的合作自然而然地發生，因為我立即與該專案背後的願景產生了聯繫。這是一次美好的旅程，我希望該項目能夠繼續發展，因為它在多個方面都具有巨大的價值，」普魯內蒂說。

“恢復這些被忽視的橄欖樹林至關重要，因為當農業空間被廢棄時，我們就會失去景觀和當地文化，」他補充道。 “每個收穫季節，我們都會見證橄欖油生產如何成為整個社區的慶祝活動。

在獲救的橄欖樹中，莫拉伊奧洛品種占主導地位。這棵耐寒的樹在托斯卡納的梯田山坡上茁壯成長。此品種的特級初榨橄欖油在義大利中部很常見，具有洋薊、香草和杏仁的味道，具有中等到濃鬱的果味。

“我們橄欖種植者認為該品種是 ““農民的老橄欖樹”，由於其向上生長的傾向，需要精心照料，”普魯內蒂解釋道。 “由於其種植方式具有挑戰性，需要更多的勞動力，因此它往往是第一個被放棄的。

“在每次新生產開始時，我總是問自己，作為工廠經營者，我如何增加價值，」他說。 “這些油有自己的特點，是由樹木起源的丘陵地形以及修剪和收割所需的體力勞動塑造的，因為它們無法機械化。

“附加價值在於從這些獨特的品種中生產出獨特的特級初榨橄欖油，」普魯內蒂補充道。 “因此，我們必須仔細管理它們，從收穫、計算最佳成熟時間到磨坊，除其他外，我們必須設定適當的溫度和發酵時間，以獲得具有強烈、獨特特性的油。

正如創始人所描述的，Abandoned Grove 最新的成功故事之一是巴尼奧阿里波利(Bagno a Ripoli) 一片擁有260 多棵樹齡Moraiolo 樹的橄欖樹林的複興，該橄欖樹林已經變成了一片密不透風的森林。

“我們花了三年的時間讓它恢復生機，去年我們完成了第一次收穫，」布基諾說。 “令人難以置信的是，我們發現橄欖園不僅經歷了 1956 年和 1985 年歷史性的霜凍，還經歷了一場野火。現在，這些樹木再次充滿活力和生產力，展示了這個非凡物種非凡的力量和恢復力。