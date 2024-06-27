擁有 1,000 名成員的合作社正在應對葡萄牙北部充滿挑戰的地形

約 1,000 名葡萄牙農民慶祝 2024 年榮獲兩項獎項的消息 NYIOOC World Olive Oil Competition.

農民是該組織的成員 穆爾薩橄欖種植者農業合作社 (CAOM)，這款酒憑藉中等強度的混合酒和精緻的 Cordovil 在世界大賽中獲得銀獎。

對高品質的追求是應對該地區挑戰以及與山區環境相關的更高成本的答案。 - Francisco António Vilela Ribeiro，CAOM 董事會主席

“我們參與的目標 NYIOOC 「我們的目標是讓人們了解我們 Azeite Porca de Murça 品牌的非凡品質以及這種卓越背後的工作，」該合作社董事會主席 Francisco António Vilela Ribeiro 說道。

“NYIOOC 這是一場分析標準非常苛刻且反饋良好的競賽，」他補充道。 “有很多國內和國際比賽，但在紐約獲勝很特別。

儘管 CAOM 自 2020 年以來在世界競爭中不斷取得成功，但該合作社自 1956 年以來一直在葡萄牙東北部的特拉斯奧斯蒙特斯地區團結一大批農民社區。

“它始於 1990 世紀 - 年代，當時合作社專注於生產高品質的產品 特級初榨橄欖油，」維萊拉·裡貝羅說。

“對高品質的追求是應對該地區挑戰以及與山區環境、大面積果園和旱地耕作方式相關的更高成本的答案，」他補充道。

該合作社目前在國內外銷售超過 500,000 萬公升的 Azeite Porca de Murça 品牌。

該合作社的近 1,000 名成員中沒有一個對橄欖園進行過灌溉，所有橄欖園傳統上都是間隔排列的。 CAOM估計，平均而言，這些種植者的支出是超集約種植者平均支出的三倍。

這些條件促使 CAOM 開發其他收入來源，包括其專門的博物館，這是合作社導遊服務的起點。

“這些生產商面臨的主要挑戰是教育新消費者食用初榨橄欖油而不是其他植物油的好處，」Vilela Ribeiro 說。

“特級初榨橄欖油是獨一無二的，任何食物或藥物都無法取代它，」他補充道。 “這對我們的健康至關重要。我們需要更多的消費者更了解這一點。

重視土地與農民工作之間的獨特關係對於合作社的現在和未來至關重要。

“隨著生產成本的提高，賦予我們的工作價值意味著維護已經人煙稀少的地區 面臨被拋棄的風險，」維萊拉·裡貝羅說。

CAOM 博物館是合作社的另一個收入來源，同時向遊客介紹橄欖油生產。 （照片：CAOM）

該合作社的橄欖園遍佈穆爾薩市 189 平方公里的區域。 CAOM 專注於四種當地品種：Cordovil、Cobrançosa、Madural 和 Verdeal，這些品種均已獲得歐盟授予的 Trás-os-Montes 原產地命名保護 (PDO) 認證。

根據本 技術概要 由歐盟委員會發布的Trás-os-Montes PDO 特級初榨橄欖油口感均衡，具有新鮮水果的香氣和風味，有時還有杏仁的香氣和風味。該油具有甜、綠、苦、辣的特點，使其在該國其他橄欖油中脫穎而出。

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“我們生產的橄欖油具有非常特殊的特性——風土——因為穆爾薩是特蘭蒙塔納地區三種小氣候的中心：Terra Quente、Terra Fria 和 Terra de Montanha，」Vilela Ribeiro 說。

“這意味著我們擁有三個氣候截然不同的地區，從圖阿河和廷赫拉河的狹窄河谷，杜羅劃定地區的葡萄園毗鄰橄欖樹林，到橄欖樹林與板栗種植競爭的山區，」他添加。

維萊拉·裡貝羅指出 ““該合作社一直是先鋒”，因為在過去的 30 年裡，該合作社對整個生產鏈進行了垂直整合的控制，確保從收穫到包裝的每一步都按照最高標準完成。

合作社成員在成立時創辦的公共橄欖磨坊一直是這項業務的關鍵。

“它成為葡萄牙內陸城市經濟的關鍵，該城市的農業地形具有挑戰性，」Vilela Ribeiro 說。 “它還允許小型橄欖生產商擴大規模，否則這是不可能的。

據CAOM稱，該合作社因其受社區和團隊合作啟發的文化而展示了傳統橄欖種植的世界級品質。

“事實上，我們的成員真正培養了團結和分享的合作精神，這使我們成為葡萄牙唯一一個對他們生產的產品進行估價不僅基於橄欖產量，還基於水果本身的實際質量的案例。

“透過觀察果實，我們還可以決定何時是開始收穫的最佳時間，」他補充道。 “借助我們現代化的橄欖廠，我們可以安排工作，在收穫後 24 小時內將水果交付給我們。

然而，天氣並不總是對種植者有利。

“今年，由於 氣候變化 整個地中海地區經歷了極端天氣現象，以及秋季多雨，產量下降且更加困難，」Vilela Ribeiro 說。

“平均而言，我們需要多 1.5 公斤橄欖才能生產出同樣升的橄欖油。 “與上一季相比，產量再次較低，單產也較低，這進一步影響了該地區的總產量。

展望 2024/25 年收成，Vilela Ribeiro 表示，他預計將面臨更多挑戰。

“大雨、冰雹或熱浪等極端現象會危及開花和坐果，因此很難預測下一個橄欖季的情況。