風土、有機農業為西西里農民帶來了屢獲殊榮的成果

在風景如畫的西西里島阿格里真托地區，一位前通訊和活動協調專家正在利用她的才能，在集約化橄欖種植不斷興起的世界中倡導小規模有機農業。

“納魯 業主瑪麗亞·皮斯科波(Maria Piscopo) 說：「這個計畫的誕生源於對我父親20 多年前購買的一處華麗房產的想法。我父親是一名醫生，但一直對自然及其為我們提供的產品充滿熱情。

“我開始購買新的土地並種植橄欖樹，立即選擇了有機農業和永續發展的道路，」她補充道。

我對大規模生產不感興趣，因為它會影響品質。 - Maria Piscopo，Naru 所有者

自 2016 年啟動該計畫以來，Piscopo 已種植了 22 公頃有機作物，年產量約 6,000 公升 特級初榨橄欖油.

該公司的橄欖園主要包括 Biancolilla 和 Nocellara del Belice 橄欖。

“我選擇它們是因為它們是典型的西西里橄欖，原產於該地區，」她說。 “Biancolilla 生產出一種芳香橄欖油，非常細膩且略帶甜味。另一方面，西西里島西部貝利斯山谷的典型品種諾切拉拉德爾貝利斯 (Nocellara del Belice) 果實肉質豐富，可產出味道濃鬱的橄欖油。

“Nocellara 大約有 500 個品種，以我個人的愚見，來自 Belice 的品種比其他品種的品質更高。

一個地區的氣候和地理對於決定其橄欖的品質和健康屬性至關重要。對於皮斯科波來說，阿格里真托位於西西里島南部海拔600公尺的位置尤其有利。

“納羅位於阿格里真托省，享有典型的地中海氣候，」她說。 “俯瞰大海，納羅受益於海風，氣溫略低，大約涼爽四度；這有助於賦予橄欖樹及其果實特殊的香氣。

皮斯科波說，與任何地中海氣候一樣，阿格里真托夏季炎熱乾燥，冬季溫和潮濕。

“夏季高溫和充足的陽光有利於光合作用，刺激橄欖樹的生長和優質橄欖的生產，」她說。 “西西里島夏季炎熱乾燥的氣候有助於果實均勻健康的成熟，增強橄欖的感官特徵，從而增強所生產的橄欖油。

氣候、土壤和本地橄欖品種造就了納魯屢獲殊榮的有機混合物。 （照片：納魯）

“夏季沒有高濕度，大大降低了真菌感染和其他可能影響橄欖樹的疾病的風險，例如橄欖葉斑病和橄欖葉斑病。 橄欖果蠅，」皮斯科波補充道。 “納羅的氣候條件非常適合生產高品質特級初榨橄欖油，其產量高 多酚含量，這有助於橄欖油的抗氧化特性。

皮斯科波引述說，雖然阿格里真託的氣候非常適合橄欖種植 氣候變化 作為一個重大問題，每年都面臨著精心施肥和修剪以實現最大產量和品質的挑戰。

“乾旱是西西里島的一個重大問題，也是正在發生的更大氣候變化的一部分，」她說。 “雖然前幾年一直有乾旱，但肯定沒有達到我們今天所經歷的水平。

儘管如此，橄欖是一種有彈性的作物，皮斯科波的樹林種植在排水良好的土壤中，她說，這有助於減少橄欖樹的後果。 乾旱.

“在較高海拔地區，大氣濕度略高於周圍平原，」她說。 “這有助於保持較高的相對濕度，從而減少乾旱期間樹木的蒸發和耗水量。

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皮斯科波認為，改善土壤健康和遵循永續的最佳實踐是農民可以用來應對土壤污染的工具。 氣候變化的影響.

“Naru 專注於永續農業實踐 優先考慮土壤健康，“ 她說。 “這包括使用有機肥料和堆肥來自然地提高土壤肥力，而不是依賴會隨著時間的推移而降低土壤品質的合成化學物質。保持健康的土壤可以確保我們的橄欖樹獲得最佳的營養，並且不易受到疾病和害蟲的影響。

“促進生物多樣性是我們農業方法的核心，它創造了支持有益昆蟲的自然棲息地， 鳥類 和其他野生動物，」皮斯科波補充道。 “這種生物多樣性有助於維持生態平衡、提高授粉率並消除化學幹預的需要。

近年來，由於氣候變遷的影響，收穫時機變得更加具有挑戰性，這對生產者來說是另一個重大挑戰。

“在最佳成熟度時採摘橄欖對於生產高品質特級初榨橄欖油至關重要，」她說。 “在儲存和包裝過程中保護產品免受氧化和光照以保持其新鮮度至關重要，這可以透過定期清潔必要的設備來實現。

任何品質 屢獲殊榮的橄欖油生產商 從樹上的橄欖開始。從那時起，品質只能在收穫和碾磨過程中降低。因此，皮斯科波說，收割是納魯過程中最關鍵的一步。

“收穫的時間非常仔細，以確保橄欖在最佳成熟階段採摘，」她說。 “這個階段根據橄欖油所需的特性（例如果味、濃鬱或溫和）而有所不同。

Piscopo 堅持傳統的收穫方式，用手或電動搖床採摘橄欖，將其從樹上摘下來，然後快速而小心地運送到磨坊，以保存橄欖並避免給樹帶來壓力。

品質始於橄欖，因此 Piscopo 非常注重收穫時間和水果分類。 （照片：納魯）

“操作員使用網，然後將橄欖轉移到裝有橄欖墊的非常大的箱子中，」她說。 “大約幾個小時的工作後，我們立即前往磨坊開始壓榨（而團隊的其他成員則繼續收穫），從而避免了橄欖的發酵，這會極大地損害最終產品的品質。因此，我們每天大約進行三次收割和壓榨。

在收穫後數小時內研磨橄欖有助於最大限度地減少氧化並保留所得油的風味和香氣。

“現代橄欖加工廠經常使用高效的提取方法（例如離心）來提取油，同時最大限度地減少氧化，」皮斯科波說。 “加工過程中控制溫度對於防止油的風味和香氣退化至關重要。冷壓法或在受控溫度 [低於 27 ℃] 下進行加工有助於保持油的品質。

“這有助於保留橄欖中存在的揮發性化合物和營養物質，保持油的風味、香氣和營養特性，」她補充道。

特級初榨橄欖油生產完成後，將儲存在不銹鋼罐中並根據需要裝瓶。

“橄欖油從來沒有預先包裝過，」皮斯科波說。 “每次客戶下訂單時，都會填入所選的包裝類型，並立即出貨。這確保了油的味道全年保持一致，保留其所有特性，如果油是預先包裝的，這是不可能的。

雖然皮斯科波認為有機橄欖油生產在道德上是正確的事情，但她也認為這有助於她的品牌脫穎而出。

“我堅持大自然提供的東西，反對使用任何可能增加產量但不能保證品質或消費者健康保護的肥料，」她說。 “我對大規模生產不感興趣，因為這會影響品質。

“這種單一來源的方法確保了可追溯性和真實性，讓消費者能夠準確地知道他們的橄欖油來自哪裡，」皮斯科波補充道。

除了有機生產之外，Piscopo 在這個仍主要由男性主導的行業中也接受了自己作為女性主導品牌的角色。

Maria Piscopo 花了八年時間將她父親的小樹林改造成一個屢獲殊榮的品牌。 （照片：納魯）

“我的產品的另一個優點是它是一家由女性主導的公司，」她說。 “我一直認為這是一個重要的優勢。幸運的是，有很多女性從事橄欖油行業，但我相信應該有更多女性。

“在我看來，女性在這個以男性為主的環境中的存在帶來了許多優勢和關注，這讓我感到非常自豪，」皮斯科波補充道。

今年早些時候，Piscopo 的精心努力得到了回報，首次亮相 NYIOOC World Olive Oil Competition，全世界最大的橄欖油品質競賽， 獲得銀獎.

“贏得了 NYIOOC 讓我充滿喜悅和榮譽，」她說。「獲得這個獎項讓我感到非常滿足。我和我的小團隊所做的所有犧牲和改進導致了這一結果。

皮斯科波表示，除了農藝方面之外，在競爭激烈的領域成功行銷也具有挑戰性，特別是對於小型生產商而言。

“我努力強調我產品的真實性，」皮斯科波說。 “我在沒有任何外部幫助的情況下努力建立了 Naru 的身份，將時間奉獻給消費者和客戶，每年建立一個信任我和 Naru 的人網絡。

“從一開始，我的目標就是為我的產品贏得強大的市場地位，我相信我已經實現了這一目標，」她補充道。 “然而，我始終認為每年都有改進的空間，納魯就是如此。我一直在努力提高其品質。

皮斯科波補充說，社群媒體已成為她行銷工作的重要組成部分。這使她能夠展示 Naru 的產品和獎項，同時教育消費者有關氣候變遷和 用橄欖油烹飪.

“我還強調歷史和傳統，」她說。 “透過社交管道，我嘗試以微薄之力宣傳氣候變遷以及我為限制其影響所採取的措施。我專注於旨在保護和尊重環境的可持續發展和農業實踐，這是我農業業務的基石。

“我與食品行業的人們建立了合作和夥伴關係，以強化產品的形象，」Piscopo 補充道。 “我選擇透過 Naru 網站直接在線上銷售。我參加行業活動和展會，直接與消費者見面，讓他們品嚐產品，並講述我仍然年輕的公司的故事。

展望未來，皮斯科波表示，她計劃為公司建造一座專用工廠，以進一步控制生產過程，並建立一個新總部。

“我打算把一座古老的農舍改造成公司的永久總部。 “我的目標是讓這個設施在水、電和暖氣方面能夠自我維持和自給自足，充分尊重環境，100%生態。