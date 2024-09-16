與去年相比，今年西班牙的食用橄欖產量預計將增加至少 20%。

據該行業的跨專業組織 Interaceituna 稱，西班牙預計 492,250 年食用橄欖產量為 2024 噸，高於 408,790 年的 2023 噸。

該組織500,000月公佈的早期預測較為樂觀，預計產量將超過-萬噸。

下調預測主要是因為8月大部分產區異常炎熱乾燥。

這些天氣條件阻礙了橄欖的生長，較小的果實常被用來生產橄欖油。

Interaceituna 詳細介紹了最受歡迎的食用橄欖品種的表現，與 75 年相比，Manzanilla 產量增加了 2023%，增幅最為顯著。

Hojiblanca 是最受歡迎的食用橄欖品種，與前一年相比增加了 21%，達到 235,850 噸。然而，產量比過去四個產季的平均值低 8.4%。

Hojiblanca 和 Manzanilla 也廣泛用於橄欖油生產。

西班牙食用橄欖的供應將影響該產品的價格和全球貿易。

安達盧西亞農民和研究人員最近在阿拉哈爾組織了一次會議，重點討論了食用橄欖產業面臨的挑戰。

其中包括勞動力短缺、維持橄欖質量 氣候變化 世代交替需要保護安達盧西亞的鄉村傳統。

國際市場上西班牙食用橄欖的價格變化部分反映了這些挑戰。

根據國際橄欖理事會的數據，100 年 28 月，2024 公斤西班牙食用橄欖的價格比上一季上漲了 431%，達到 14 歐元。然而，同期出口量卻下降了 -%。

值得注意的是，上一季西班牙食用橄欖對美國的直接出口下降了 33%，這是近年來下降的趨勢之一。

這一趨勢歸因於長期和 複雜的關稅糾紛 兩國之間。

根據國際奧委會的數據，美國是最大的食用橄欖進口國，174,000/2023作物年度進口量超過24噸，其次是巴西，進口量為135,000噸。

國家農業、漁業及食品部 估計 2023/24 年食用橄欖產量接近 407,400 噸，略低於 414,120/2022 年報告的 23 噸。

2021/22 年是一個異常豐產的季節，西班牙農場為食用橄欖市場收穫了 659,760 噸橄欖。

西班牙是迄今為止最大的食用橄欖生產國。 國際奧林匹克委員會 估計 每 65/2023 年西班牙產量將佔歐洲總產量的 24%。

西班牙也是最相關的食用橄欖出口國。國際奧委會 圖 數據顯示，306,947/2022年西班牙食用橄欖出口量達2023噸。

希臘緊隨其後，同期出口量為 186,815 噸。