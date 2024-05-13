這位坎帕尼亞農民認為，永續發展和生物多樣性對商業有利

歷史悠久的伊爾皮尼亞地區（大約相當於阿韋利諾省）因其自然美景而常被稱為坎帕尼亞的綠色心臟，擁有優質葡萄酒和屢獲殊榮的歷史 特級初榨橄欖油 生產。

“我們的樹林給了我們如此多的幫助，我們的產品品質使我們能夠在國際市場上迅速出名。 Case d'Alto.

了解橄欖油品質的消費者仍然是一個小眾群體，需要大量的溝通。但嘗試過優質特級初榨橄欖油的人不會再去嘗試更差的特級初榨橄欖油。 - Claudio De Luca，Case d'Alto 所有者

最初，德盧卡似乎注定要從事金融事業。儘管如此，由於命運的轉折，他在義大利南部地區家鄉周圍富含石灰石的火山粘土中建立了釀酒廠和橄欖園。

“我原以為在托斯卡納比薩大學金融中介經濟學專業畢業後我會在銀行工作，」德盧卡說。

“有一天，我回到家鄉，在那裡我有事情要處理，」他補充道。 “我以為這只是暫時的，但我決定留下來，致力於農業。

2011 年，De Luca 建立了 Case d'Alto 有機農場，以生產 Taurasi（由 Aglianico 葡萄釀製的紅酒）而聞名的地區命名。除了這種葡萄品種外，德盧卡還開始從古老的葡萄園種植另一種本土葡萄品種菲亞諾。

“我的家人一直釀造葡萄酒和橄欖油供家庭消費，」他說。 “那時我經常出差，我開始欣賞在我的祖國留下來工作的想法。

克勞迪奧·德盧卡和他的兒子萊昂納多視察橄欖園。 （照片：凱斯·達阿爾托）

“我最初的專案涉及在葡萄園旁邊幾公頃的休耕地上安裝大型光伏系統，」德盧卡補充道。 “然而，由於官僚主義問題，它爆炸了，2012年，我決定在那塊空地上種植700棵橄欖樹。

為了延續家族傳統並注重質量，他擴大了橄欖園並進行了實驗，直到 2016 年實現了第一次重大收穫。

如今，農場種植了 1,000 棵樹，很快還將再種植 700 棵。格羅塔米納爾達 (Grottaminarda) 的一片擁有數百年歷史的小樹林位於酒店的核心位置，裡面有多種品種。它被用來確保每年穩定的產量，其中 Frantoio 和 Ogliarola Irpina 很流行。

在對特別適合生產橄欖油的弗盧梅里進行農藝調查後，德盧卡建立了一個佔地七公頃的果園，主要由當地拉韋斯植物組成。他將 Leccio del Corno、Leccino、Frantoio 和其他本土品種（包括 Marinese）混合釀造。

“開始與美國進口商合作後，我們開始參與 NYIOOC 我們的 Ravece 單品種品種獲得了三個獎項，這讓我們非常滿意，」De Luca 說。 “在2022/23作物年度，我們的葡萄酒產量急劇下降，但橄欖的豐收彌補了這一損失，甚至超出了預期，最終獲得了金獎。

Case d'Alto 擁有 1,000 棵樹，其中大部分是本地品種，計劃很快再種植 700 棵。 （照片：凱斯·達托）

Ravece 的主要特徵是綠色番茄葉或番茄的味道，這取決於果實的成熟度。這可能伴隨著香草、朝鮮薊和蘋果的味道，以及明亮、持久的苦味和辛辣味。

De Luca 表示，Case d'Alto 特級初榨橄欖油是在Frantoio Barbieri 壓榨的水果中提取的，Frantoio Barbieri 是位於帕特諾波利(Paternopoli) 的一家最先進的工廠，距農場10 公里，在6小時內壓榨出水果。根據天氣狀況，收穫通常在九月底開始，十月中旬結束。

“儘管 Ravece 是晚熟品種，但我們預計運營的主要原因有兩個。 “首先，它容易受到 橄欖果蠅由於莊園的有機管理要求我們實施預防模式來避免這種害蟲，所以我們只能在它到達之前收集水果。

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“其次，弗盧梅里的土壤主要是粘土，當降雨開始時，這可能會導致車輛使用出現問題。 “因此，我們需要在有利的天氣條件下工作。儘管如此，早期收穫保證了產品的高品質 多酚 內容。

該公司還依靠農業 4.0 系統來防止橄欖果蠅侵擾。該系統由安裝在橄欖樹林中的監控單元組成，用於捕獲影像並提供天氣資訊。

農業4.0 農業4.0，也稱為智慧農業或精準農業，是指將先進技術和數據分析融入傳統農業實踐中，以提高效率、生產力和永續性。這種新一代農業方法利用物聯網 (IoT)、人工智慧 (AI)、機器人、無人機、衛星影像、感測器和大數據分析等尖端技術來優化農業營運的各個方面。

“這些進步導致 更高的生產成本，必須付出額外的努力，因此在這些陡坡上工作需要費用，」德盧卡說。

“然而，所有這一切都被我們向消費者保證的高品質所抵消。 “智慧工具還使我們能夠優化資源並提高永續性。

這些小樹林種植在海拔 400 至 600 公尺之間的裸露山丘上，無需灌溉，使該公司能夠使用更少的水並實現更大的環境永續性。

該公司的 1,000 棵橄欖樹中有許多是當地特有的 Ravece，Case d'Alto 將其用作其旗艦單品種橄欖樹。 （照片：凱斯·達托）

“我相信當今公司的永續發展不僅需要應對 氣候變化，」德盧卡說。 “保護生物多樣性、維護景觀與生產品質密切相關。好的產品來自健康的環境。

他補充說，保護自然景觀也有助於促進石油旅遊。 “當人們參觀農場時，我帶他們到果園欣賞這些樹木，同時品嚐一片麵包和從水果中提取的油，他們會帶回家一種令人驚嘆的感官體驗，」德盧卡說。

他認為葡萄酒和橄欖油生產商之間存在獨特的協同作用，他們可以使用一種產品作為消費者嘗試另一種產品的門戶。

“我向他們展示劣質油和我們的優質產品之間的區別，反應總是積極的，因為他們對它們的顏色、味道和香氣感到驚訝，」德盧卡說。

“了解橄欖油品質的消費者仍然是一個小眾群體，需要大量的溝通，」他總結道。 “但那些嘗試過優質特級初榨橄欖油的人不會再去嘗試更差的橄欖油，事實上，他們開始總是要求最高的品質。