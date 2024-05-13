研究揭示了降低食用橄欖生產者的收穫成本

最近的研究表明，結合樹幹和樹冠振動的機械桌上型橄欖收割機比單獨使用任何一種方法都更有效。

研究 研究發現，該方法將機械採收的效率（以隨時間從樹上摘下的果實的百分比來衡量）提高了 75%，並產出了更高品質的果實。

近年來，加州食用橄欖的產量大幅下降。研究指出，這是由於手工採伐成本造成的，該成本通常超過總回報的 60%。

因此，機械收割方法可以顯著降低收割成本並提高該州食用橄欖產業的經濟可行性。

“嗯，樹木生產方面沒有重大突破。該研究的作者、加州大學戴維斯分校植物科學系教授路易絲·弗格森 (Louise Ferguson) 說：“這是一個緩慢而穩定的進展。”

“第一步或進步是我們可以足夠經濟地使用雙面開心果/西梅振動器來收穫食用橄欖，這些橄欖是在生理未成熟的情況下收穫的，其果實去除力約為 0.5 公斤。

接下來，弗格森說研究人員正在研究 Accede，這是一種由 Valent Chemical 生產的釋放乙烯的化合物。這種化合物似乎還可以提高樹幹振動收割機的效率。

該研究透過比較實驗性頂篷接觸式振動器和商業樹幹振動器來評估收割機的效率。兩者的收割效率均較低，且兩者收割機效率沒有顯著差異，平均不超過 8%。

然而，同時結合兩種振動方法，生產商每噸的收入比樹幹振動提高了 63%，與樹冠振動相比提高了 35%。

雖然新的收穫方法可能會改變食用橄欖的遊戲規則，但弗格森表示，它不會顯著提高收穫橄欖以生產橄欖油的效率。

“油橄欖在生理上已經成熟，脫果力要低得多，」她說。 “頂篷接觸機似乎效率很高，因此樹幹振動器對他們來說並不是一項創新。目前的橄欖油品種是為高效的頂蓋接觸式搖床而培育的。

“然而，Accede 很可能是他們可以使用的東西，因為即使在收割機效率很高的情況下，在收割時從樹上多摘出2% 到8% 的橄欖也將是意義重大的，」Ferguson 補充道。

研究中使用的樹幹振動收割機可供購買或合約收割，但 Accede 仍處於田間試驗階段。

根據 成本研究 根據加州大學戴維斯分校的研究，手工採摘可佔食用橄欖勞動力投入的 80% 和生產成本的 60%。

這項新研究的結果可能會扭轉加州主要食用橄欖曼薩尼約的衰退趨勢，在過去三十年中，由於勞動成本上升和稀缺性增加，曼薩尼約橄欖產量下降。

然而，將橄欖園從手工採收過渡到機械採收需要仔細規劃。

澳洲橄欖中心執行長阿曼達貝利(Amanda Bailey) 表示，這項變更涉及採收和修剪以及加工物流的重大轉變，從而在更短的時間內大幅增加水果產量（每小時約500 公斤） 。

雖然機械收割有望帶來更大的回報，但它不能孤立地發生。 “如果沒有果園和樹冠適應，就沒有機械收割，」弗格森解釋說以色列機械收割工程師 Yoav Sarig。

首先，樹木必須種植在更近的樹籬中——每英畝 200 至 250 棵樹（每公頃 490 至 620 棵樹），而傳統的每英畝 96 棵樹（每公頃 237 棵樹）。

樹木必須進行機械修剪，以保持可採伐的高度、寬度和體積。此外，必須進行最少的手工修剪，以使光線穿透樹冠並產生花朵和果實。

“我們已經證明機械收割效率最高；然而，石油工業不需要它，沒有製造商會為 12,400 英畝（5,020 公頃）的餐桌工業生產新機器，」弗格森說。

“底線……這兩個行業都在努力獲得經濟可持續發展所需的每英畝 12 噸（每公頃 - 噸）的產量，」她補充道。 “這就是為什麼高效的機械收割和可能的降低果實去除力並提高收割機效率的脫落劑如此令人感興趣。