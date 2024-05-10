西班牙生產商在嚴格的收穫後慶祝獲獎成果

全球最大的橄欖油生產國西班牙的橄欖農和磨坊主再次克服極端氣溫和乾燥天氣，產生世界一流的橄欖油 特級初榨橄欖油.

來自六個自治區的 2024 個特級初榨橄欖油品牌在 - 年獲獎 NYIOOC World Olive Oil Competition.

我們可以看到，我們所有的辛勤工作都得到了回報（贏得了兩項金獎），而且 Valdueza 家族幾個世紀的橄欖油傳統並沒有白費。 - John Cancilla，Marqués de Valdueza 銷售經理

最新數據顯示，西班牙846,800/2023作物年度產量為24萬噸，顯著低於過去五年的平均水平，但遠高於去年歷史的歉收。

由於春季極端氣溫波動和乾旱的影響，許多橄欖樹的果實產量減少，石油累積水平降低，農民和磨坊主克服了這些問題。

秋季的高溫，許多生產商開始早期收穫，也使生產屢獲殊榮的特級初榨橄欖油的工作變得複雜。

在西班牙最大的橄欖油產區安達盧西亞尤其如此，該國三分之二的世界大賽獎項都是在這裡獲得的。西班牙最大的自治區在 574,295/2023 作物年度產量為 24 噸。

“今年尤其困難，因為 10 月的高溫使橄欖樹難以合成油，也使我們難以在工廠進行冷壓。 拉奧利維拉，Dehesa de la Sabina 連續第十次獲得世界大賽獎。

他將有機中等強度 Picual 榮獲金獎描述為 “最幸福的結局」之後 “複雜的收穫。

“該獎項使我們能夠 鞏固和定位 Dehesa de la Sabina 作為國際市場的參考，使我們的石油與其他石油不同，」伊格納西奧補充道。

安達盧西亞製作人 盧克生態公司 也慶祝在 2024 年榮獲金獎 NYIOOC.

胡安·曼努埃爾·盧克、貝倫·盧克和拉斐爾·加爾韋斯（照片：Luque Ecológico）

同樣，有機農民克服了高溫和乾旱，連續第九次獲獎。儘管如此，他們承認該公司生產的橄欖油大約是平均年份的一半。

在獲獎的同時 競爭證明 銷售和品質經理 Rafael Gálvez 表示，有機和永續生產有能力實現一致的高品質，這些獎項也是最好的行銷工具之一。

“這些獎項無疑是行銷工具，可以幫助企業將其產品定位為高品質並受到客戶的讚賞。 “它有助於定位公司形象並有助於銷售。

在西班牙的另一邊，加泰隆尼亞的農民和磨坊主的收入排名第二 NYIOOC 獎項共 12 名。

在收穫期間，西班牙第四大產區自治區的生產者也克服了嚴重的乾旱，包括加泰隆尼亞東半部的用水限制。

“榮獲銀獎 NYIOOC 這是我們的榮幸。 瓜迪亞. “它認可了我們在生產過程的每一步中對卓越和品質的持續承諾。我們感到自豪的是，我們的努力體現在這個享有盛譽的獎項中。

Gaudea 執行長 Gerard Camps（照片：Gaudea）

她補充說， “我們在生產高品質特級初榨橄欖油時面臨各種挑戰。 “從不同的天氣條件到橄欖的精心挑選，這個過程的每個階段都面臨著自己的挑戰。

Gaudea專業生產 阿爾貝金納單一品種 具有 Les Garrigues 原產地命名保護認證的特級初榨橄欖油。科馬德蘭表示，在這場比賽中獲勝 NYIOOC 將有助於提升其品牌的國際形象。

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“我們有信心 NYIOOC 該獎項將對我們的品牌產生重大影響，尤其是在國際市場上，」她說。 “我們希望這一認可將為我們在市場上帶來新的機遇，並鞏固我們在優質橄欖油生產中的地位。

距離加泰隆尼亞海岸線不到 200 公里，巴利阿里群島馬略卡島的生產商在世界大賽中總共獲得了三項大獎。

Son Maragues 1921 慶祝其屢獲殊榮的有機 Empeltre，該產品採自特拉蒙塔納山脈的梯田橄欖園。 （照片：兒子莫拉格斯 1921 年）

“獲得這項獎項是我的榮幸，我們認為這是對我們追求卓越不斷進步的認可。

首席執行官 兒子莫拉格斯 1921 該公司的有機培養基 Empeltre 榮獲金獎。 “這種區別證實了我們走在正確的道路上，」他說。

該公司專注於利用特拉蒙塔納山脈中心乾石梯田上有機種植的百年樹生產橄欖油。

“今年，我們的天氣很幸運，整個季節都很好，」巴爾德斯說。 “然而，日益不穩定的氣候、不規則的降雨、溫和的冬季和極端的夏季，使這一寶貴的自然和文化遺產的生存變得越來越困難。

Son Moragues 1921 正在拓展新市場，Valdés 相信該獎項將有助於公司吸引新客戶。

“在了解這項殊榮所帶來的聲望後，我們預計我們的品牌整合將得到重要推動，而這恰逢其時。

在西班牙大陸，該國第二大產區卡斯蒂利亞-拉曼查的生產商慶祝贏得了九個冠軍 NYIOOC 獎項。

獲獎者中有超過 750個家庭 Olivarera de Valdepeñas 社會合作社的成員，也稱為 科利瓦爾，其中號 Arbequina 榮獲金獎。

乾旱和高溫導致產量下降，但提高了 Colival 成員的感官品質。 （照片：科利瓦爾）

“我們的成功在於與農民合作，」合作社發言人伊娃·迪亞茲 (Eva Díaz) 說道。

由於特級初榨橄欖油始於高品質的水果，她讚揚了成員農民在瓦爾德佩尼亞斯（距離馬德里以南約兩小時車程）又一個成功的產季中發揮的關鍵作用。

“我們為農民提供最佳收穫時間的建議，犧牲性能來換取質量，」迪亞茲說。 “透過這種方式，我們獲得了與其他油不同的感官品質的橄欖油。在榨油廠中，我們精心呵護橄欖，在無溫度的情況下工作，過程快速，並獲得了富含多種成分的產品。 多酚“

儘管卡斯蒂利亞-拉曼恰未能倖免於炎熱天氣和乾旱的影響，但迪亞斯表示，缺水是該合作社在世界競爭中取得成功的原因之一。

“卡斯蒂利亞-拉曼恰在夏季經歷了嚴重乾旱和非常乾燥的氣溫，導致水果缺水，從而導致油中出現辛辣和苦味，」她說。

迪亞茲相信，在世界競賽中持續取得成功——Colival 在過去九屆競賽中均獲獎——有助於合作出口到利潤豐厚的北美市場。

她說， “這種影響轉化為北美地區的行銷和銷售策略。獎項就是品牌定位。

鄰近的埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）－西班牙第三大產區，經歷了最嚴重的 產量增加 2023/24 作物年度 – 落後的團隊 瓦爾杜薩侯爵 也慶祝了他們最新的兩個世界競賽獎項在出口其產品方面所發揮的作用。

阿隆索和法德里克·佩拉萊斯（照片：Marqués de Valdueza）

該公司起源於 Alvarez de Toledo 家族，自 1624 年以來一直生產橄欖油，慶祝了 金獎 兩種中度混合酒：其旗艦品牌 Maqués de Valdueza 和 Merula。

“透過不斷地接收 NYIOOC 獎項，我們已經能夠向市場提供切實的證據，證明 Marqués de Valdueza 是一種可以躋身世界最佳橄欖油之列。 “我們認為這項榮譽提高了我們石油的聲譽，反過來又有助於在競爭激烈的美國市場上進行銷售。

對於生產特級初榨橄欖油所面臨的挑戰，坎西拉將公司的成功歸因於垂直一體化的農業和碾磨，使其能夠監控流程中每個步驟的品質。

“賦予我們這種出色的油的最重要因素是我們綜合生產方法的持續應用，」坎西拉證實。 “這種方法需要仔細規劃和執行規範和程序，使我們的 Marqués de Valdueza 橄欖油能夠持續贏得 NYIOOC 年復一年榮獲金獎。

“我們可以看到，我們所有的辛勤工作都得到了回報，瓦爾杜扎家族幾個世紀以來的橄欖油傳統並沒有白白浪費。