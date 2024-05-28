西班牙橄欖油產量持續超乎預期

西班牙官員表示，隨著本季最後一批橄欖油在全國各地的工廠中傾倒，850,157/2023 作物年度產量達到 24 噸。

雖然今年的橄欖油產量仍遠低於五年平均水平，但超過了 最初的期望 成長了 11%，比去年歷史上的歉收高了 28%。

根據胡安·維拉爾的說法， 戰略顧問 對於橄欖油產業來說，有幾個因素可以解釋為什麼收成比預期好。

“其中之一是橄欖油的價格，」他告訴 Olive Oil Times. “這意味著沒有人丟棄橄欖園裡的橄欖；一切都收穫了。水果也比預期多，但油比最初預期少。

維拉爾補充說 橄欖油價格高 也導致許多食用橄欖生產商將收成轉向橄欖油生產，進一步導致產量高於預期。

安達盧西亞一馬當先，最南端自治區的產量反彈至 576,615 噸，其中哈恩和科爾多瓦的產量分別為 205,572 噸和 151,294 噸。

其次是卡斯提爾-拉曼恰，產量為 108,636 噸； 埃斯特雷馬杜拉省，產量達68,731噸；和加泰隆尼亞，32,467噸。西班牙其餘63,708個橄欖油生產自治區合計產量為-噸。

該部表示，隨著西班牙食用橄欖收穫進入第八個月，產量達到 408,000 噸。

與橄欖油類似，最終表橄欖產量超過了最初估計的387,800噸。儘管如此，最終產量仍將低於去年的 414,200 噸，比五年平均值低 22%。

展望 2024 月開始的 25/- 作物年度，維拉爾和部會官員對西班牙橄欖油生產將恢復正常持樂觀態度。

在1.4/2022年度收成歷史最低水準之前的五年裡，西班牙平均每年生產23萬噸。

“[安達盧西亞橄欖園]沒有出現任何問題，」維拉爾說。 “一切都進展順利。

他補充說，西班牙南部的降雨量足以滿足該地區灌溉橄欖園整個夏季的用水需求。

在公佈最新產量數據時，該部證實了維拉爾的立場，並聲稱更好的收成將導致橄欖油原產地價格下降。

“關於下一次收成的預測，預計由於最近幾週的降雨和良好的天氣條件，產量將有所恢復，」西班牙農業、漁業和食品部表示。

“因此，預計價格將低於當前活動中記錄的高水平，」該部補充道。