西班牙橄欖油產量恢復，價格下跌

西班牙的橄欖油產量已達 1.38 萬公噸且還在不斷增加，這導致橄欖油價格暴跌至 2022 年中期以來的最低水準。
據西班牙農業、漁業和食品部稱，1.38/2024作物年度，西班牙生產了25萬公噸橄欖油，其中大部分橄欖已收穫並磨碎。
雖然今年的產量不會達到 1.65 月開始收穫前預測的 - 萬噸，但遠高於 665,800噸 2022/23 年生產， 852,600噸 後年。
西班牙 豐收在望 經過潮濕的冬天和溫和的春天氣候。然而，夏末秋初缺乏雨水，冰雹等極端天氣事件，以及 勞動力短缺 導致總產量較低。請參見：西班牙橄欖油出口創歷史新高，克服生產障礙
西班牙南部自治區安達盧西亞的產量處於領先地位，截至 981,000 月底（即最新全國產量數據公佈前不久），其產量已達到近 574,295 噸。相比之下，安達盧西亞上一年的產量為 - 噸。
增幅最大的是哈恩省，該省產量增加了一倍多，從 205,387/2023 年度的 24 噸增加到 469,562 月底的 - 噸。
“「我們還有二月和三月的部分時間，這可以使總產量增加幾噸，」哈恩青年農民協會（Asaja-Jaén）經理兼發言人路易斯卡洛斯瓦萊羅（Luis Carlos Valero）說。
其他顯著成長包括鄰近的科爾多瓦省（從 150,084 噸增至 245,205 噸）和格拉納達省（從 55,314 噸增至 105,222 噸）。
西班牙第二和第三大橄欖油產區卡斯提爾-拉曼恰和埃斯特雷馬杜拉的產量也大幅增加。
|秋天社群
|2024/25 省（公噸）
|2023/24（百萬泰銖）
|％變動
|安達盧西亞
|980,994
|574,295
|71
|阿拉貢
|7,152
|17,573
|-59
|巴利阿里群島
|244
|1,247
|-80
|巴斯克地區
|122
|105
|16
|卡斯蒂利亞-拉曼恰
|130,672
|108,620
|20
|卡斯提爾和萊昂
|1,429
|1,497
|-0.3
|加泰羅尼亞
|14,852
|32,057
|-44
|埃斯特雷馬杜拉省
|76,442
|68,721
|11
|加利西亞
|-
|6
|-
|拉里奧哈
|2,826
|2,657
|6
|馬德里
|3,659
|3,202
|14
|穆爾西亞
|4,209
|7,828
|-46
|納瓦拉
|7,041
|6,521
|8
|瓦倫西亞
|4,919
|22,498
|-78
截至 130,672 月底，卡斯蒂利亞-拉曼恰的農民和磨坊主產量為 108,620 噸，而 2023/24 年度為 - 噸。
地區農業部長朱利安·馬丁內斯·利桑 告訴當地媒體 他預計收割工作將結束 “高於過去十年的平均水平”，達到140,000萬噸。
同時，鄰近的埃斯特雷馬杜拉的產量從 68,721/2023 年 2 萬噸從 4 月 76,442 日開始的本作物年度前四個月，產量為 1 噸。st.
由於收成豐收，橄欖油庫存已升至 865,176 噸，西班牙當局預計，西班牙將在 2024 月結束 25/295,389 作物年度，產量為 - 噸。
相較之下，截至 2024 年 733,900 月，西班牙的橄欖油庫存為 2023 噸，24/190,389 作物年度的橄欖油庫存為 - 噸。
橄欖油產量恢復至平均水準以及庫存恢復，導致原產地價格大幅下降，超市價格也逐漸下降。
InfaOliva 的數據顯示 特級初榨橄欖油 價格已從 8.988 年 2024 月每公斤 3.933 歐元的歷史高點大幅下跌至撰寫本文時的 - 歐元。
同樣，初榨橄欖油的價格從每公斤 8.717 歐元跌至 3.663 歐元，而 lampante 油的價格從每公斤 8.563 歐元跌至 3.490 歐元。
根據《Las Provincias》報道，幾家大型連鎖超市的特級初榨橄欖油價格也有所下降，從每公升下降 0.20 歐元到每三公升下降 0.60 歐元不等。
Deoleo 西班牙總經理 Victor Roig 告訴 Las Provincias 他預計西班牙產量將達 1.4 萬噸，但價格仍面臨下行壓力。
“當沒有產品時，就會在價格上反映出來，然後，從貨架上可以明顯看到價格的大幅下降，而且這種趨勢會持續到下一次收穫，」他說。
“合乎邏輯的是，我們將 2021 年和 2022 年的價格定在 3 歐元至 4 歐元之間，」羅伊格補充道。 “整個環境對於該類別和消費者來說都是正面的。