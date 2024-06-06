西班牙橄欖油產量恢復，價格下跌

據西班牙農業、漁業和食品部稱，1.38/2024作物年度，西班牙生產了25萬公噸橄欖油，其中大部分橄欖已收穫並磨碎。

雖然今年的產量不會達到 1.65 月開始收穫前預測的 - 萬噸，但遠高於 665,800噸 2022/23 年生產， 852,600噸 後年。

西班牙 豐收在望 經過潮濕的冬天和溫和的春天氣候。然而，夏末秋初缺乏雨水，冰雹等極端天氣事件，以及 勞動力短缺 導致總產量較低。

西班牙南部自治區安達盧西亞的產量處於領先地位，截至 981,000 月底（即最新全國產量數據公佈前不久），其產量已達到近 574,295 噸。相比之下，安達盧西亞上一年的產量為 - 噸。

增幅最大的是哈恩省，該省產量增加了一倍多，從 205,387/2023 年度的 24 噸增加到 469,562 月底的 - 噸。

“「我們還有二月和三月的部分時間，這可以使總產量增加幾噸，」哈恩青年農民協會（Asaja-Jaén）經理兼發言人路易斯卡洛斯瓦萊羅（Luis Carlos Valero）說。

其他顯著成長包括鄰近的科爾多瓦省（從 150,084 噸增至 245,205 噸）和格拉納達省（從 55,314 噸增至 105,222 噸）。

西班牙第二和第三大橄欖油產區卡斯提爾-拉曼恰和埃斯特雷馬杜拉的產量也大幅增加。

秋天社群 2024/25 省（公噸） 2023/24（百萬泰銖） ％變動 安達盧西亞 980,994 574,295 71 阿拉貢 7,152 17,573 -59 巴利阿里群島 244 1,247 -80 巴斯克地區 122 105 16 卡斯蒂利亞-拉曼恰 130,672 108,620 20 卡斯提爾和萊昂 1,429 1,497 -0.3 加泰羅尼亞 14,852 32,057 -44 埃斯特雷馬杜拉省 76,442 68,721 11 加利西亞 - 6 - 拉里奧哈 2,826 2,657 6 馬德里 3,659 3,202 14 穆爾西亞 4,209 7,828 -46 納瓦拉 7,041 6,521 8 瓦倫西亞 4,919 22,498 -78 資料來源：西班牙農業、漁業及食品部

截至 130,672 月底，卡斯蒂利亞-拉曼恰的農民和磨坊主產量為 108,620 噸，而 2023/24 年度為 - 噸。

地區農業部長朱利安·馬丁內斯·利桑 告訴當地媒體 他預計收割工作將結束 “高於過去十年的平均水平”，達到140,000萬噸。

同時，鄰近的埃斯特雷馬杜拉的產量從 68,721/2023 年 2 萬噸從 4 月 76,442 日開始的本作物年度前四個月，產量為 1 噸。st.

由於收成豐收，橄欖油庫存已升至 865,176 噸，西班牙當局預計，西班牙將在 2024 月結束 25/295,389 作物年度，產量為 - 噸。

相較之下，截至 2024 年 733,900 月，西班牙的橄欖油庫存為 2023 噸，24/190,389 作物年度的橄欖油庫存為 - 噸。

橄欖油產量恢復至平均水準以及庫存恢復，導致原產地價格大幅下降，超市價格也逐漸下降。

InfaOliva 的數據顯示 特級初榨橄欖油 價格已從 8.988 年 2024 月每公斤 3.933 歐元的歷史高點大幅下跌至撰寫本文時的 - 歐元。

同樣，初榨橄欖油的價格從每公斤 8.717 歐元跌至 3.663 歐元，而 lampante 油的價格從每公斤 8.563 歐元跌至 3.490 歐元。

根據《Las Provincias》報道，幾家大型連鎖超市的特級初榨橄欖油價格也有所下降，從每公升下降 0.20 歐元到每三公升下降 0.60 歐元不等。

Deoleo 西班牙總經理 Victor Roig 告訴 Las Provincias 他預計西班牙產量將達 1.4 萬噸，但價格仍面臨下行壓力。

“當沒有產品時，就會在價格上反映出來，然後，從貨架上可以明顯看到價格的大幅下降，而且這種趨勢會持續到下一次收穫，」他說。

“合乎邏輯的是，我們將 2021 年和 2022 年的價格定在 3 歐元至 4 歐元之間，」羅伊格補充道。 “整個環境對於該類別和消費者來說都是正面的。