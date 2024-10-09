南非農民享受產量反彈

南非的橄欖種植者收穫豐碩，產量達到近年來的最高水準。

“南非生產商的 2024 年橄欖季非常成功，」行業協會 SA Olive 執行長 Wendy Petersen 表示。

南非1.6/2023作物年度的橄欖油產量估計達24萬公升，比前一年大幅增加 1.2萬升 前一年報道。年產量通常在 1.5 至 - 萬公升之間波動。

“我們看到，隨著產品品質的提高，生產商的整體平均增幅在 20% 到 -% 之間。 特級初榨橄欖油 非常好，」彼得森說。 “本季食用橄欖和特級初榨橄欖油的卓越品質凸顯了我們生產商的奉獻精神和辛勤工作。

“這也反映了有利的生長條件和有助於實現如此高標準的專業知識，」她補充道。

日益成功 南非橄欖生產商在國際舞台上的表現，例如在 NYIOOC World Olive Oil Competition，顯示焦點轉向質量。

這些結果也證明了當地橄欖產業的韌性，克服了整個季節的許多挑戰。

“高投入成本仍然是我們生產商面臨的重大挑戰，」彼得森說。 “電力和投入成本仍然是農業的主要障礙，橄欖產業也不例外，」她補充道，指的是困擾該國的頻繁停電。

“橄欖產業也是高度勞力密集的，這直接影響產品的價格，」彼得森解釋道。 “如果收穫後不立即加工，除了影響價格外，還會直接影響最終產品的品質。

南非從國外進口大量特級初榨橄欖油，淨產量低於消費量。

來自外國產品的競爭給當地特級初榨橄欖油市場帶來了額外的壓力。

“在南非，我們的生產商沒有得到政府的支持，就像其他橄欖油生產國的情況一樣，」彼得森說。

“這些價格壓力導致更便宜的進口石油進入南非零售貨架，並導致南非生產商與補貼、更便宜和劣質標準品質的進口產品競爭，」她補充道。

此外，南非橄欖油（特別是特級初榨橄欖油）的定價直接受到這些產品不享有增值稅零稅率的影響。

“這影響了市場的競爭力。其他植物和種子油的增值稅為零，這使得價格比較成為不公平的比較，」彼得森補充道，暗示消費者仍然非常注重價格。

布倫達·威爾金森表示，拉戈河的早期收穫避免了其他生產商面臨的一些氣候問題。 （照片：裡奧拉戈橄欖莊園）

巴比倫商店 歷史農場 位於南非弗朗斯胡克葡萄酒谷西蒙斯貝格山腳下的酒莊報告了本季度的優異業績。

“總體而言，生產的數量和品質都很強，」Babylonstoren 的橄欖油專家 Petrus van Eeden 說。 “與 2023 年相比，我們的產量略有增加，特別是我們的 Frantoio 橄欖，因為我們有更多的橄欖樹已經成熟。

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“轉變比預期要好，」他補充道。 “品質非常好，油符合我們的高標準，並在風味特徵方面表現出有前途的特徵。

該農場面臨挑戰，包括夏季持續炎熱和冬末降雨。 “高溫給農作物帶來了壓力，而後期的降雨影響了收穫的後期，使其難以按計劃完成，」範伊登說。

在裡奧拉戈， 多次獲獎 作為西開普省 Scherpenheuwel 山谷的橄欖油生產商，該農場預計 2023 年的收成將低於破紀錄的收成。

“品質非常好，我們能夠在冬季大雨來臨之前提前收穫作物，」共同所有人布倫達·威爾金森 (Brenda Wilkinson) 說道。 “我們的一些大作物生產者在本季後期受到洪水和潮濕天氣的影響，對品質產生了負面影響。

“我們的橄欖油表現較高 多酚 但仍保持平衡，石油產量非常高，」她補充道。 “總體而言，我們的橄欖油具有良好的香氣和非常乾淨的口感以及持久的辛辣味。

拉戈河不得不應對減載問題，這是與許多其他國家一樣的國家計劃輪流停電的委婉說法。

“這對大多數南非人來說是一個挑戰，」威爾金森說。 “在我們的案例中，這個問題透過太陽能發電和莊園內的柴油發電機得到了克服。

惡劣的天氣和不可靠的服務對一些地區造成了更嚴重的影響。在這些領域，期望高於實際結果。

雖然許多生產者獲得了豐收，但天氣問題導致一些生產者的產量低於預期。 （照片：親愛的橄欖）

“在對橄欖油的巨大需求時期，這是一個充滿挑戰的收穫季節，」Darling Olives 的生產經理 Nicole Koen 說。 “收成比我們預期的要少得多。

達令橄欖 (Darling Olives) 位於開普敦以北約 70 公里處，是著名的特級初榨橄欖油和食用橄欖生產商。

“我們面臨的最大挑戰是收穫足夠的產量來服務市場，」科恩說。

他補充說，提高消費者意識對於優質橄欖油市場至關重要。

“儘管特級初榨橄欖油的價格仍然高於平時，但我們看到消費者仍在購買高品質的特級初榨橄欖油，」科恩指出。

Babylonstoren 的 van Eeden 也談到了消費者意識應該如何成為高品質生產商的關注重點。

“仍有更多教育和參與的空間，」他說。 “隨著人們變得更加健康意識和對烹飪品質的好奇，他們開始欣賞橄欖油的好處和多功能性。

該公司的橄欖油專家警告說，價格促使一些客戶嘗試負擔得起的替代品，例如酪梨油。

“我相信，透過提供實踐學習體驗和品嚐，油類旅遊可以在更廣泛的範圍內顯著提高人們的認識，這將加深消費者的欣賞，」範伊登說。

“最終，透過真實的故事和體驗分享對橄欖油的熱情將提高消費者的意識和忠誠度，」他總結道。