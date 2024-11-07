南非品牌在世界競爭中再次閃耀

南非橄欖油生產商正在慶祝他們在本屆橄欖油博覽會上取得的第二好成績 NYIOOC World Olive Oil Competition，從 12 個參賽作品中獲得 19 個獎項（- 個金獎和 - 個銀獎）。

來自非洲最南端國家的參賽者已經在比賽中確立了自己的地位，緩慢而穩定地提高了他們在南半球國家中的排名。

儘管與赤道以下的其他國家相比，該國仍然是一個相對較小的生產國，但南非人越來越注重高品質 特級初榨橄欖油：去年，生產商獲得了 創紀錄的16個獎項 從世界大賽的 16 件參賽作品中選出。

據南非橄欖產業協會 (SA Olive) 稱，南非每年生產的橄欖油 95% 被歸類為 特級初榨.

南非橄欖油生產商多年來所取得的優質品質也引起了當地專業人士的關注，他們正在為其企業尋找最好的橄欖油。

“我們得到了手工製作的優質產品，」開普敦廚師兼餐廳老闆 Christophe Dehosse 說。 “沒有理由購買一萬公里外的歐洲的橄欖油。

該國農民也開始種植橄欖樹，使橄欖種植業成為全國發展最快的農業次產業，年增率為20%。

在 2024年作物年大約從 1.6 月中旬到 1,760 月初，南非的農民和磨坊主在該國大部分產區都獲得了 - 萬公升（約 - 噸）的橄欖油豐收和優質新鮮油。

然而，該行業必須克服不穩定的天氣和由於國家電網崩潰而頻繁停電帶來的挑戰。這迫使生產商仔細設計和執行操作，以確保橄欖的適當收穫和研磨。

位於該國西開普省地區歷史名鎮斯泰倫博斯和班霍克山谷之間， 吐卡拉橄欖 冒著收穫期間的不利條件，以其來自義大利品種的同名有機培養基混合物贏得了金牌。

Tokara Olives 因其採用義大利橄欖品種精製而成的中度混合橄欖而獲得了金牌。 （照片：吐卡拉橄欖）

“Tokara 團隊非常興奮，因為獲得金獎是一項巨大的成就 NYIOOC”，該公司營運經理 Gert van Dyk 說。 “這是慶祝成功並激勵每個人在未來繼續追求卓越的偉大時刻。

範戴克指出，託卡拉今年的成功之路並不平坦，極端天氣和降雨不足影響了該公司的橄欖油產量。

“自然因素在收穫期間造成了一些極端挑戰，因為四月初的一場嚴重風暴導致我們農作物遭受重大損失，而收穫期間卻沒有正常的冬季降雨，」他說。

“這些現象加速了我們的橄欖作物的成熟，迫使我們的橄欖廠每天加工比平常更多的橄欖，」範戴克補充道。

馬杜投資位於西開普省的另一家生產商，該國 95% 的橄欖油產自這裡，在去年的比賽中再次取得成功，今年又贏得了兩項金獎。

Mardouw Investments 在過去六年中每年都贏得了世界大賽的讚譽。 （照片：Mardouw 投資）

Mardouw 因其採用 Favolosa 和 Coratina 橄欖的同名中度混合橄欖以及採用 Frantoio 橄欖的單一品種而獲獎，延續了其在世界大賽中的連勝紀錄。

“這些獎項對我們來說意味著整個世界。 “我們始終相信我們生產世界一流的特級初榨橄欖油，並在諸如 NYIOOC 再次是一項巨大的榮譽。這也 展示了我們的一致性 自 2019 年以來，我們已連續六年獲獎。

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相對較新的 Favolosa 品種 FS17 最初於 1980 世紀 - 年代在義大利從 Frantoio 品種中培育而來，被認為對木質桿菌 (Xylella fastidiosa) 細菌具有抗性。此品種的果實中等大小，成熟時呈酒紅色，多酚含量中等至較高。

King 表示，Mardouw 也尋求增加出口，並計劃利用 NYIOOC 它作為新的市場攻城錘而獲得的獎項。

“我們希望以美國東海岸為戰略重點來發展我們的出口業務，」他說。 “我相信我們在比賽中表現出色的一致性 NYIOOC 過去六年將有助於滲透我們的目標市場。

對於 39 歲的 Loyiso Manga 來說，他是 Ubuntu 來自該國首都開普敦，榮獲 NYIOOC 人生的夢想成真了。

南非民主之父納爾遜·曼德拉 (Nelson Mandela) 使 Ubuntu 一詞聲名大噪，意思是同情和仁慈。 （照片：Ubuntu）

“我感到興奮和自豪，」曼加時賽後說道 獲得銀獎 精緻的混合酒，在帶有傳統非洲設計的獨特裝飾瓶子中銷售。

“這場勝利屬於所有失業青年和那些渴望追尋夢想的人。 “我們已經做到了，而且我們才剛剛開始。

Ubuntu 是以納爾遜曼德拉 (Nelson Mandela) 著名的一個詞命名的，意思是同情和善良，是南非第一家黑人擁有的橄欖油公司。

Manga 對農業企業和慈善事業充滿熱情，花了兩年時間尋找橄欖農場，並最終在 2019 年創立了 Ubuntu，實現了他的願景。

“Ubuntu 特級初榨橄欖油不僅僅是曇花一現，」他說。 “這是一個透過努力工作實現夢想的故事，並關注它將給它所接觸到的人們帶來的好處。

比賽中獲勝的喜悅 NYIOOC 也蔓延到了附近的布里德河谷 里奧拉哥橄欖莊園 再次被評為世界最佳橄欖油生產商之一。

“在頒獎典禮上獲獎 NYIOOC最大的國際特級初榨橄欖油競賽是一項值得慶祝的重大成就，」共同所有人布倫達·威爾金森 (Brenda Wilkinson) 說。 “這項認可不僅提高了我們的品牌知名度，特別是在全球範圍內，而且還成為我們與行業領導者相比的品質基準。

Rio Largo 作為世界大賽的多次獲獎者，今年榮獲中度混合酒銀獎，並在之前的六屆大賽中獲獎。

“該獎項肯定了我們作為市場競爭者的地位，激發了人們對我們產品的信心，並開闢了新的成長機會。