斯洛維尼亞合作社關注苯酚水平

地中海地區的橄欖收穫季將因 2024 年提前開始而被銘記。

在義大利南部，工廠自1月-日起一直在運作st 在西班牙安達盧西亞，戈達爾食用橄欖品種的收成工作已經開始。

同時，第一批新石油已經在斯洛維尼亞流出，斯洛維尼亞是位於亞得里亞海東北海岸、夾在義大利和克羅埃西亞之間的歐洲小國。

“去年14月-日我們收穫th，今年，我們將日期提前了三週，」橄欖種植者兼生物化學家 Danijel Stojković Kukulin 說。

“我們感興趣的是八月收穫和加工的橄欖會生產出什麼樣的油，其特性是什麼以及最終的產量會是多少，」他補充道。

Stojković 是年輕橄欖種植者合作社 Terra Centuria 的成員。其中許多專注於有機種植和早期收穫。

斯托伊科維奇的第一個 特級初榨橄欖油 年度最佳產品，23 月 - 日由 Istarska bjelica 品種製成rd 在合作社的工廠裡，讓大家驚喜不已。與其他重要成分一起，第一次分析顯示超過 1,500 毫克 多酚 每升。

“這是橄欖果本身的濃縮物，」斯托伊科維奇說。 “除了許多多酚之外，這種油呈深綠色，含有大量葉綠素，而且非常辛辣。

大約十年前，斯托伊科維奇成為專業橄欖種植者，當時他從祖父奧雷斯特那裡繼承了位於斯洛維尼亞沿海最大城市科佩爾附近切扎爾吉的一片約50 棵樹的樹林。

後來，他在附近的山上種植了 300 棵 Istarska bjelica、Grigan、Coratina、Leccino 和 Storta 橄欖樹，並計劃進行有機種植。斯托伊科維奇還計劃種植 150 棵希臘品種的樹木。

在獲得生物化學學士學位後，斯托伊科維奇獲得了分子遺傳學和生物技術博士學位。

他在橄欖種植和加工方面嘗試了新事物，從有機農業技術和鮮為人知的橄欖品種的種植，到磨坊中的創新技術方法，這些方法為油帶來了更大的附加價值。

斯托伊科維奇對多酚特別感興趣，他首先透過閱讀古羅馬人和希臘人的種植技術來了解綠橄欖含有最高濃度的多酚。在古羅馬，他們知道五個基本類別。

“最昂貴的橄欖油通常被譽為“眾神之油”，是用完美的綠色橄欖製成的，通常在八月底到九月底收穫，”斯托伊科維奇說。 “他們稱這種油為： 小麥油 （夏季油）， 檜木油, 油橄欖 or 白花油。這種油主要用於醫療和美容目的。

現代科學方法已經證實了羅馬人的描述，確定了 油橄欖素, 橄欖苦苷, 油酸苷, 羥基酪醇、酪醇和其他生物活性化合物賦予特級初榨橄欖油獨特的風味並增強 對健康的益處.

庫庫林高酚特級初榨橄欖油

特級初榨橄欖油的多酚與預防和減輕一些最常見的慢性疾病有關，包括 心血管疾病， 癌症， 失智 和糖尿病。

Terra Centuria 合作社多年來一直在研究和試驗不同的收割、研磨和儲存方法。 “我們的目標是讓每公升油的多酚含量達到 5,000 毫克以上，」Stojković 說。

他解釋說，今年，他們在收穫期間將橄欖保存在冷藏室中，並在研磨過程中使用乾冰。

“降低溫度，尤其是芳香品種的溫度，可以大幅增加新鮮宜人香氣的產生，同時減少多酚的萃取，」Stojković 說。 “降低溫度的地點很重要，但我們仍在努力確定降低多少以及持續多長時間。”

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在最後階段，榨油廠的每個細節都會影響橄欖油中多酚的含量和成分。即使刀片速度或混合時間很小的變化也會顯著改變油的特性。

“今年，我們也證實了這樣的假設：榨油廠的技術可以影響橄欖油中多酚的成分，」Stojkovič 說。 “例如，前幾年，我們獲得了大約 60% 的油棘醛，而今年，我們成功獲得了所有多酚的 -% 以上。

丹尼爾·斯托伊科維奇·庫庫林

在過去的五年裡，他的高多酚特級初榨橄欖油的品質在希臘 Aristoleo 競賽上得到了證實，該競賽專門從事 高多酚橄欖油.

“五年前，我向該比賽發送了第一個石油樣品，並獲得了最高獎項，」斯托伊科維奇說。 “這證明我走在正確的道路上。

除了健康益處和獎項之外，斯托伊科維奇的特級初榨橄欖油在高級美食中也越來越受到重視。主廚 Jérôme Banctel 在巴黎的 Le Gabriel 餐廳使用了它，該餐廳擁有米其林 3 顆星。

Stojkovič 打算憑藉 QQLYN 品牌進入 2025 年 NYIOOC World Olive Oil Competition，全世界最負盛名的橄欖油品質品質大賽。

他希望能在頒獎典禮上獲獎 NYIOOC 將幫助他與一家專門銷售高酚橄欖油的美國大公司建立合作關係。

儘管成本增加，斯托伊科維奇相信美國對高多酚特級初榨橄欖油的需求將持續成長。

“用綠橄欖生產特級初榨橄欖油的成本是成熟橄欖的兩倍，甚至可能是三倍，」他說。 “出油率較低。例如，Istarska bjelica 是我們今年生產的第一批油的早期品種之一，其出油率在 8% 到 10% 之間。

“九月份，我們還將採摘所有其他品種。 “出油率會稍高。然而，當我們計算第一批石油的生產成本時，它們在每公升 40 至 50 歐元之間，因此最終價格與之相對應。

雖然一些高酚類特級初榨橄欖油的零售價為每公升 150 至 500 歐元，但斯托伊科維奇表示他的價格會更低。儘管如此，他堅信這一細分市場的需求將會成長，鼓勵生產商選擇在斯洛維尼亞和其他在數量上無法與西班牙、義大利或希臘競爭的國家進行早期收穫。斯洛維尼亞每年生產 800 至 2,000 噸橄欖油。