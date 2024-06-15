維護義大利潘泰萊裡亞島獨特的橄欖種植傳統

西西里島的潘泰萊裡亞是義大利最靠近非洲的地區，這裡的橄欖種植有著獨特的特色。

橄欖樹按照特定的系統進行栽培，以促進其水平生長。

該系統可防止樹木的高度超過相鄰的乾石牆，使樹木能夠優化其用水並應對風力。

為了更好地保護這些樹木（其中許多已有數百年歷史）以及這種可持續且有彈性的耕作方式，島上小型生產者的經濟收入是必要的。 - Gianpaolo Rampini，Resilea 總裁

幾個世紀以來，這種農業實踐使得人們能夠在火山島以乾燥和暴風雨為特徵的極端氣候下種植橄欖樹和生產橄欖油。

由於缺乏世代更替，這種橄欖樹種植系統面臨衰落的危險。

Resilea 協會的目標是重建和加強當地社區，該協會與巴勒莫大學合作，保護和傳播這種農業實踐背後的知識體系，也稱為 “潘泰萊裡亞匍匐（或蔓生）橄欖樹的藝術。

“在發展中國家工作數年後，我們於 2013 年在義大利潘泰萊裡亞定居，旨在保留島上種植者很久以前發明的適應當地環境的方法所依據的知識，」Resilea 總裁 Gianpaolo Rampini 告訴 Olive Oil Times.

拉姆皮尼在國外工作期間表示，全球鄉村社區及其文化的消失對文化多樣性構成了重大威脅。

“我們的目標是保護一套非書面的理論和實踐要素，這些要素被研究定義為當地的生態知識，是農村社區的基石，」他說。

潘泰萊裡亞的橄欖樹修剪和訓練系統涉及旱作技術。它可以防止 ““maticate”，這是當地方言中用來形容暴風雨期間從海上吹向內陸的強風。

“這種氣候適應性做法如今已成為持續框架中的一個有趣元素 氣候變化」蘭皮尼說。 “在過去，這是必要的，因為島上沒有湖泊和河流，甚至沒有像今天這樣的海水淡化廠，每個居民都透過屋頂收集雨水。 ““dammuso”，島上的傳統房屋。

“「水源有限使得傳統的橄欖種植變得困難甚至不可能。」他補充道。

這種做法最初包括用繩子和石頭將新種植的或非常年輕的橄欖樹的樹枝壓向地面，直到它們呈現水平方向。

隨著新芽的萌發，向上生長的芽必須被修剪，而向下生長的芽則繼續生長。

“有些人認為，必須讓嫩枝沿著主枝生長，而另一些人則只在主枝的最後部分留下嫩枝，」蘭皮尼說。

“這些變化是雷西利亞大學和巴勒莫大學旨在透過目前正在進行的計畫收集並傳遞給新一代的大量資訊的一部分，」他補充道。 “這讓我們非常滿意，因為參與的學生熱情很高並且學習很快。

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透過多學科和體驗式的方法，17至-歲的學生在大學資訊收集團隊的支持下，向年長的種植者學習橄欖種植技術。

督導員在專門針對高中最後一年學生的實地活動期間繪製報告並製作紀錄片。

“學生們立即明白了，這是一個特殊的農業環境，由梯田和乾石牆塑造，匍匐的橄欖樹嵌入其中，」巴勒莫大學樹木栽培學教授兼計畫協調員安東尼奧·莫蒂西 (Antonio Motisi) 說。

“事實上，如果不考慮乾石牆的存在，我們就無法考慮橄欖樹和島上的其他樹種，」他補充道。

潘泰萊裡亞島上遍布著用乾牆圍起來的梯田，這些梯田經過幾個世紀的修建，用從地面上挖出的火山石建成，以便耕種。

除了 Pantesco 的花園（一個用來種植柑橘類水果的圍欄）外，還有 達姆索，均由石頭製成，幹牆是當地建築的象徵。

“從本質上講，一公尺高的牆圍住了露台和其高度內的橄欖樹，形成了一個小型氣候微觀世界，」莫蒂西說。 “我們不知道地中海地區有任何可比較的橄欖種植類型。

大多數橄欖樹 比安科利亞，還有一些品種可能也來自突尼斯，但尚未確定。

修剪在冬季和夏季進行，在橄欖種植系統中起著關鍵作用。 不像 常規修剪方法，該技術不包括回切.

目的是避免橄欖樹在長出新芽時受到過度的水分壓力。

“經過常規修剪後，就會長出旺盛的嫩枝和吸芽，」莫蒂西說。 “在這種情況下，主枝的木材會自然老化，以抑制其旺盛的生長，防止植物在夏季遭受損害。這有助於植物開花結果。

由於樹的水平生長，需要特殊的訓練系統。讓主枝自然生長，當其即將接觸地面時，在木材和土壤之間放置一塊石頭，避免接觸。

相較之下，大樹的樹枝通常可以被鼓勵接觸地面並紮根以重新煥發活力。

“在這種情況下，當樹枝長到一定長度，例如四五公尺時，接觸土壤的部分就會被埋起來，這樣新的根就會在地下紮根，並在樹枝繼續生長時使其恢復活力，」莫蒂西解釋。

潘泰萊裡亞島面積為 85 平方公里，其中包括一座 836 公尺高的山峰以及農民已經適應的各種土壤氣候條件。根據區域不同，採用不同的修剪和訓練方法。

“一般規則也包含幾個例外，」蘭皮尼說。 “例如，在海拔最高的地區之一西巴，一些植物的分枝呈螺旋狀，這可能為農民獲得了空間。其他地區的橄欖樹面積達 150 平方米，有時延伸到更多的梯田。

大片的樹冠覆蓋著梯田表面，保護土壤免受陽光照射，並限制水分蒸發，減少水的消耗。

“在這種背景下，一切都旨在減少樹木的用水量，」莫蒂西說。 “乾石牆也發揮了一定的作用，因為它可以透過減緩氣流來減輕風的影響，從而限制蒸騰造成的水分流失。

“此外，它還可能引發有利於空氣中濕氣凝結的微氣候動態，這是我們正在研究的一個非常複雜的方面，」他補充道。

橄欖樹的匍匐枝條依照潘泰萊裡亞島種植者發明的技術進行修剪。 （照片：Gianpaolo Rampini）

根據現有數據，潘泰萊裡亞島的耕地面積從上世紀中葉的80%以上下降到如今的不到20%，顯示許多果園都被忽視了。

Resilea 致力於 恢復被遺棄的 橄欖園和生產 特級初榨橄欖油幾年。目前，該協會正籌劃創建一家社區公司。

“我們認為，為島上的小生產者提供經濟收入是必要的，這樣才能更好地保護這些樹木（其中許多已有數百年曆史）以及這種可持續、有彈性的耕作方式，」蘭皮尼說。 “在這種特殊的環境中工作需要付出很多努力和高成本，因為無法使用機械手段，一切都需要手工完成。

“我們的目標是使這種做法在經濟上可持續，讓生產者能夠監督整個生產鏈，」他補充道。

橄欖在當地工廠採摘和壓榨後數小時內通過船運到西西里島的特拉帕尼，運輸也產生了額外的成本。

如果由於惡劣天氣導致渡輪停駛數日，導致水果交付延誤並降低質量，島上的農民也將面臨風險。

Resilea 的計劃包括建立一家公司自己的銑削設施，以防止這些問題並確保提高功能性。

“潘泰萊裡亞有一個很好的工廠，但為了我們的目的，我們需要不同的設備，」蘭皮尼說。 “我們尋求建立一種最先進的兩相技術，可以很好地處理少量橄欖，並結合儲存設施、裝瓶機械和副產品再利用系統。

該計畫以永續性的價值為核心，以全面發展為目標，其中包括一個研究部分。

“我們正在按照循環經濟原則行事，」蘭皮尼說。 “致力於創建社區公司的參與者包括 PlantaRei Biotech，這是一家由 Elena Sgaravatti 領導的新創公司，專注於利用生產廢料生產高附加價值產品。目前正在研究從這些樹的橄欖葉中提取 多酚“

“我們很高興地說，當地公共機構正在支持我們的項目，」他總結道。 “我們可以生產高品質的特級初榨橄欖油，為永續發展做出貢獻。銷售收入將被重新投資，以支持小生產者並保護如此寶貴的景觀、環境和文化遺產。