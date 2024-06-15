羅馬公共農場的橄欖油生產支持社區和永續發展

羅馬市生產 特級初榨橄欖油 產自位於 Tenuta di Castel di Guido 的 1,500 棵百年橄欖樹，這是歐洲最大的公共農場，佔地 2,000 公頃。

這種有機混合物由典型的當地品種 Frantoio、Pendolino 和 Leccino 製成，於 15 月 - 日在莊園舉辦的首屆橄欖油節上向公眾亮相th.

這也是慶祝最近收到的 奧利奧·迪羅馬 PGI 認證。

特級初榨橄欖油部分用於團結項目，其餘則出售。銷售收入再投資於農場的管理和維護。

“Tenuta di Castel di Guido 的橄欖收穫對羅馬具有重要意義，因為它是一個城市自己生產特級初榨橄欖油的罕見例子，」羅馬農業議員 Sabrina Alfonsí 告訴我們 Olive Oil Times.

“該產品的價值一方面在於其高品質，另一方面在於它是實施包容性和環境項目的工具，」她補充道。

根據每年更新的協議，羅馬長期以來一直在拉齊奧地區擁有的卡斯特迪吉多莊園生產橄欖油。然而，市政府最近與地區議會簽署了一項新協議，並獲得了農場的長期管理權。

市議會在聲明中表示，對該地產的多年直接管理將有助於更好地組織活動，開啟重建的可能性，包括建造一座橄欖磨坊。

羅馬 Tenuta di Castel di Guido 的農舍和鄉村遺產博物館（照片：羅馬市農業部）

幾個新項目已經在進行中。再生能源很快將為農場提供動力，並將應用回收和堆肥系統，將廢物減少到零。

除了橄欖油外，Tenuta di Castel di Guido 還生產有機水果、蔬菜、穀物和牛奶。它用於養牛，其放牧區是拉齊奧最大的馬雷瑪牛群的家園。該莊園由多種生態系統組成，包括樹林和地中海灌木叢。

該莊園的起源可以追溯到羅馬時代，當時該地區已經致力於農業活動。幾個世紀以來，該莊園一直處於不同所有者的控制之下，包括天主教會和國家政府。

佔地 30 公頃的橄欖園毗鄰一座農舍，農舍內設有一座小型鄉村遺產博物館。這棟建築建於 1940 世紀 - 年代初，先前的用途截然不同。在法西斯政權時期，農場被改造成勞改營，它被用作囚犯和被拘留平民的工棚。

如今，莊園的所有建築都舉辦非營利協會和組織的教育活動和倡議。其中包括義大利鳥類保護聯盟 LIPU，該聯盟監管 250 公頃的土地。

羅馬 Tenuta di Castel di Guido 的百年橄欖園（照片：Ylenia Granitto）

Tenuta di Castel di Guido 是眾多動植物物種的家園，是 Natura 2000 保護區網絡的一部分，Natura - 是歐盟創建的保護區網絡，旨在保護最有價值和受威脅的物種和棲息地。

由於這種地位，該地區受到嚴格的監管以保護其生物多樣性。不過，遊客可以自由參觀莊園並參加導覽服務。

“羅馬的農業意味著參與、社區發展、團結和永續性，」阿方西說。 “這在城市的各個地區都是現實，例如 Nuova Tor Vergata 和 Torre Spaccata 社區，那裡的公民協會負責照顧 公園裡的橄欖樹 並將獲得的石油分發給有需要的人。

“優質有機農業對保護環境、土壤和景觀做出了重大貢獻，」她補充道。 “此外，獲得 Olio di Roma PGI 認證表明我們領土的產品可以被認為是卓越的，是經濟和旅遊業發展的驅動力。