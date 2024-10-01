澳洲非年收成導致價格上漲

特級初榨 橄欖油價格 澳洲最近飆升至前所未有的水平。

走訪墨爾本超市貨架發現品質中等 特級初榨橄欖油 現在每公升的價格超過 25 澳元（15 歐元）。

近幾個月來，進口特級初榨橄欖油的價格大幅超過澳洲製造的產品價格，扭轉了長期以來的市場趨勢。

然而，有跡象表明，這些價格上漲趨勢可能很快就會減弱，包括大多數澳洲橄欖油生產商在最近的收穫中獲得了有利的產量，以及下一季歐洲橄欖油產量的預期復甦。

“收穫已近 預期是什麼”，澳洲橄欖協會 (AOA) 執行長 Michael Southan 說道 Olive Oil Times.

“今年是小年，因此我們預計產量會較低，但 2022 年的產量比上一個小年要好，」Southan 解釋道，他指的是橄欖樹的自然交替結果週期。

斷斷續續的歲月 橄欖樹有一個高產年和低產年交替的自然循環，稱為 “年”和 “分別是「小年」。在一年中，橄欖樹會結出更多的果實，導致橄欖油產量增加。相反，一個 “「小年」的特點是，由於前一年的壓力，橄欖產量下降。 “於年。”橄欖油生產商經常監控這些週期，以預測和計劃產量的變化。

“在某些地區，開花時的霜凍或熱風導致幾乎沒有結果，但幸運的是，主要橄欖種植區的情況並非如此，」他補充道。

一些損壞來自於 橄欖花邊小蟲。儘管這種蟲子會導致橄欖樹落葉，但其影響比預期溫和。

“這對一些小樹林來說尤其是一個問題，因為這種害蟲過去沒有影響過它們，」索桑說。 “儘管如此，它仍然是一種已經存在多年的本土昆蟲。前一個夏天的涼爽和潮濕有利於橄欖花邊蟲的數量增加。

雖然大型橄欖油生產商可能會受益於規模經濟，以抵消不斷上升的生產成本，但較小的生產商往往面臨不同的情況。

自然事件只是澳洲優質橄欖油生產商面臨的眾多挑戰之一。

勞動成本繼續令澳洲各地的小型生產商頭痛。 （照片：阿甚博爾特農場）

“收成比大多數年份少。這是由於乾旱和天氣影響了開花。最重要的是，我們去年進行了一次大規模的修剪，」澳洲南部塔斯馬尼亞島阿甚博爾特農場的共同所有人安妮阿甚博爾特說。

“在澳大利亞，這總是與勞動力以及修剪和收穫的成本有關，」她補充道。 “較大的樹林可以使用大型巨像機器。像我們這樣的小樹林，可以用手持耙子採摘橄欖。

其他幾家優質特級初榨橄欖油生產商也指出，生產成本上升是他們今年面臨的挑戰。

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“新冠疫情過後，最大的挑戰是保持在預算範圍內，特別是在勞動力和消耗品成本不斷上升的情況下。 尚克角橄欖莊園.

該農場位於澳洲大陸東南角的維多利亞州，也必須應對惡劣的天氣條件。

“春末大雨，適逢花期。這確實影響了樹上果實的數量，」譚說。 “在經歷了乾燥且相當溫暖的夏季之後，氣溫驟降，並伴隨頻繁和偶爾的大雨，影響了我們水果的成熟。

有趣的是，收成開始得比平常晚，從五月中旬開始，第一批 Leccino 樹就開始了。

“收穫量普遍低於往年，考慮到春雨的影響，這並不意外，」譚說。

這些不尋常的條件也影響了特級初榨橄欖油生產的其他重要方面。 “總的來說，我們五個品種的橄欖油比較溫和，對於皮誇爾和皮膽鹼品種來說不同尋常。它肯定會適合某些人的口味，」譚說。

在維多利亞州北部，種植者遇到了春季冰凍事件，對生產產生了負面影響。

“我們的收成令人滿意。 綠洲橄欖. “去年春天，由於霜凍，我們失去了很多花期，因此我們的預期低於平常，而收成的結果也接近預期範圍的下限。

開花期間的霜凍降低了綠洲橄欖生產者的產量。 （照片：綠洲橄欖）

“氣候始終是個複雜的因素，因為每年都不同。這個季節是一個非常溫和的夏季，因為果實成熟了，產生的油比平常溫和，」Symington 補充道。 “氣候是我們無法控制的，但我們希望改變我們最好的橄欖油的品種組合，使它們根據條件變得更加複雜或強大。

賽明頓指出，充滿挑戰的橄欖季節進一步增加了橄欖油生產的複雜性。

“試圖確保品質總是需要一些權衡。如果要在提早採收以求質量或推遲採收以求數量之間做出選擇，我們很樂意選擇質量，但情況並不總是那麼明確，」他說。

“如果我們很早就收穫優質品種，如 Coratina 或 Picual，以獲得特別優質的橄欖油，那麼通過推遲其他品種，我們可能會增加以下風險： 炭疽病 生產商補充說，降低了萊西諾（Leccino）或巴尼亞（Barnea）等一些易受影響品種的橄欖油的等級。

“從邏輯上講，不可能像我們希望的那樣盡快收穫所有東西，因此我們需要做出這些權衡，」賽明頓解釋道。

在該國的另一邊，西澳大利亞的農民遇到了極不尋常的天氣條件，與近年來南歐類似，氣溫上升和嚴重乾旱。

Sherwood Springs 的所有者 Ian Wildly 自 1,000 年以來一直管理約 1999 棵橄欖樹，當時農場種植了 Frantoio、Leccino、Pendolino 和 Minerva 橄欖品種。

“2024 年 - 月的最新收成遠低於預期，」Wildly 說。 “過去兩個冬天的降雨量遠低於平均水平，雖然在夏季對樹木進行灌溉，但土壤濕度不足意味著春季樹葉生長較少。花開得很淡，而且斑駁。

“我們預計夏季天氣炎熱乾燥。但 2023/24 年是例外，」他補充道。 “2023 年 2024 月至 40 年 - 月期間零降雨，氣溫超過 - ℃ 的日子持續延長。

懷德利也指出了一個新出現的問題：林肯港環頸鸚鵡造成的損害。

“它原產於澳大利亞，棲息在西南部的森林中，以桉樹的花朵和果實為食，」他說。 “最近，他們發現橄欖是一種簡單的食物來源。當橄欖成熟時，鸚鵡會咬掉果枝，以地上的果實和種子為食。

“不僅是當年的作物損失了，而且來年的果枝也損失了，」他補充道。 “多年來缺乏適當的修剪也是原因之一。這個問題已透過共同努力在每棵樹上安裝一兩個腳手架樹枝來解決。早期跡象令人鼓舞，新增長強勁。

“當地市場強勁，但產量不佳通常會導致價格上漲，甚至可能導致一些消費者轉向更便宜的替代品，例如菜籽油。

據南山介紹， “當前特級初榨橄欖油價格的主要機會是大型農業企業通過種植大片樹林來實現業務多元化，特別是在有可用於灌溉的水的地方。

“小型企業面臨著挑戰​​，因為規模經濟不足以讓他們在生產特級初榨橄欖油時獲得像他們希望的那樣的利潤，」他總結道。 “食用橄欖為他們提供了絕佳的機會。