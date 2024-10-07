義大利產量將急劇下降，下降三分之一

“我們親眼目睹如何 氣候變化 在過去幾年裡，這種現象對我們在樹林中的日常工作產生了越來越大的影響。 農業，一家西西里橄欖油合作社。

持續的乾旱給我們的橄欖樹帶來了巨大的壓力，使它們難以結出豐碩的果實 - 彼得羅·尼科特拉，Agrestis

氣候變遷再次嚴重影響了義大利橄欖油的生產。官員已確認2024/25作物年度產量將大幅下降。

根據一項新 report 義大利農業和食品市場服務研究所 (Ismea) 的數據顯示，總產量預計將下降 215,000 萬至 235,000 萬噸。

義大利食用油工業協會 (Assitol) 的預測更為謹慎，預計產量僅 200,000 萬噸。

相比之下，Ismea 報告稱 2023/24 作物年度 產量超過 328,000 噸，比下一季的預期產量高出 32%。 Ismea 指出，過去五個季節的平均產量為 307,000 噸。

鑑於這些數字，伊斯梅亞警告說，義大利在世界頂級橄欖油生產國的排名可能從第二位跌至第五位。

Ismea 和 Assitol 都將產量下降主要歸因於長期乾旱，特別是對南部地區的影響。

此外，他們指出，今年主要是 “橄欖樹自然交替結果週期中的「小年」。

斷斷續續的歲月 橄欖樹有一個高產年和低產年交替的自然循環，稱為 “年”和 “分別是「小年」。在一年中，橄欖樹會結出更多的果實，導致橄欖油產量增加。相反，一個 “「小年」的特點是，由於前一年的壓力，橄欖產量下降。 “於年。”橄欖油生產商經常監控這些週期，以預測和計劃產量的變化。

預計全國各地的產量差異很大，北部和中部地區受不利天氣的影響較小。

伊斯梅亞預計，托斯卡納、拉齊奧和翁布里亞的產量將比上賽季反彈 70% 以上。在義大利北部，儘管存在不明原因導致的反彈預計將超過 74% 神秘的水果掉落 在一些小樹林裡。

乾旱和熱浪 對主要橄欖產區的影響最為嚴重，包括西西里島、卡拉布里亞和普利亞，這些地區佔義大利橄欖油產量的大部分。

這些地區以及撒丁島、巴斯利卡塔、坎帕尼亞、馬爾凱和莫利塞的產量預計將下降至少 41%。

西西里島的 Agrestis 合作社預計，由於極端天氣，今年產量將下降 80%。 （照片：Agrestis）

位於西西里島 Buccheri 的屢獲殊榮的 Agrestis 合作社經歷了數年充滿挑戰的歲月，展示了高品質生產商的韌性。

多年來，該合作社因其橄欖油品質贏得了無數讚譽，包括多項國際橄欖油大賽金獎 NYIOOC World Olive Oil Competition 自2015。

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“持續的乾旱給我們的橄欖樹帶來了巨大的壓力，使它們難以結出豐碩的果實，」尼科特拉說。

在開花期間，異常溫暖的春季和五月的極端氣溫直接影響了Agrestis橄欖樹的產量。

“晝夜溫度的波動，以及植物上的水分沉積，導致花朵燒傷，」尼科特拉說。 “結果，我們今年的收成嚴重損失了 80%。

“儘管面臨所有這些挑戰，我們仍然堅定不移。 “儘管產量很少，但我們生產的橄欖油體現了我們的傳統和幾個世紀以來定義這片土地的本土品種。

普利亞的許多生產商也報告產量大幅下降，儘管某些地區的損失較少。

普利亞是義大利最重要的橄欖油產區。 （圖：普利亞大區）

“今年尤其具有挑戰性。我們正在經歷一個低產季節，這再次影響了今年的坐果，隨後出現了嚴重乾旱。即使在冬天，降雨量也很少，」橄欖專家 Nicola Lamedica 說。 普利亞大區 農場，位於南部地區的最北端。

“我們的策略依靠滴灌和傳統的橄欖種植方法來應對我們面臨的不利氣候條件，」拉梅迪卡補充道。 “透過先進的修剪技術和對植物的持續護理，我們保持了高品質的果實，目前果實狀況良好。

在翁布里亞中部地區，生產商表示，本季的果實似乎比上一季豐收得多。

“上賽季非常具有挑戰性。我們才剛開始，但這個新項目讓我們非常樂觀。 世紀布里.

“原料非常出色，從我們的初步印象來看，其感官特徵看起來非常有前途，」他們解釋道。

“從數量角度來看，我們預期翁布里亞本季產量強勁。與去年不同的是，核果的果肉更加豐富，這為進一步提高最終產品的品質帶來了希望。

義大利北部和中部地區在 2023/24 作物年度收成低迷後，預計將迎來豐收季。 （圖：森坦布里）

再往北， 卡薩萊 3 達內西位於托斯卡納盧卡附近，管理一個擁有 450 棵樹的橄欖園，預計本季的收成將比上一季豐收。

“今年整個季節的天氣都很完美，」農場主 Henrik Jorgensen 說。 “我們通常面臨許多天氣挑戰，例如早春高溫和突然冰凍，導致花朵損失。但今年，我們避免了這些問題。

此外，有機生產商也受益於缺乏 橄欖果蠅 這一年。

“冬季持續至少三天的霜凍通常會殺死土壤表面以下的大多數蒼蠅。今年，我們沒有出現任何橄欖蠅，這讓我們鬆了一口氣，」喬根森說。

“當出現橄欖果蠅時，我們只能使用傳統的捕蠅器，因為我們是有機生產者，」他補充道。

據 Ismea 稱，義大利擁有超過 619,000 家與橄欖相關的公司和農場以及 4,327 家活躍的工廠。

在義大利 1.16 萬公頃的橄欖園中，有 247,000 公頃（超過 21%）是 有機栽培.