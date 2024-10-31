葡萄牙生產商預計再次豐收

隨著收穫工作的開始，葡萄牙的橄欖農和磨坊主預計該國將在 2024/25 作物年度實現第二高的橄欖油產量。

生產者協會 Casa do Azeite 秘書長 Mariana Matos 表示，預計葡萄牙 170,000/190,000 作物年度的橄欖油產量將在 2024 萬至 25 萬公噸之間。

如果實現的話，收成將大大超過五年平均 146,060 噸，但仍低於歷史最高水準 206,200 噸 記錄於2021/22.

“該產季才剛開始，但鑑於整個生產週期的氣候更為有利，預計較傳統的橄欖種植地區的產量將恢復，」馬托斯說。

“具體來說，降雨量比前兩年還要多，」她補充道。 “對於現代橄欖林和灌溉橄欖林來說，差異可能不那麼顯著。

從Trás-os-Montes傳統的陡坡樹林到超高密度 阿連特茹的種植園歐洲第四大橄欖油生產商的生產商確認，他們預計產量將保持穩定或增加。

然而，一些人警告說，收穫期間降雨過多可能會導致橄欖油產量低於預期並影響品質。

早期收穫因降雨而受到阻礙，一些生產商擔心降雨可能會影響品質。 （照片：阿庫什拉）

阿爾貝托·塞拉利亞 (Alberto Serralha) 首席執行官 奧魯蔬菜農業公司 葡萄牙中部SAOV公司表示，該公司已於24月-日開始收穫th 預計10月-日前完成th.

雖然 SAOV 及其合作夥伴正在收穫更多的橄欖，但他表示，果實中油脂累積的減少並不一定會導致橄欖油產量的增加。

“天氣比去年涼爽，有利於質量，」他說。 “儘管如此，降雨還是導致我們損失了 12 天的收成，嚴重干擾了我們的石油銷售和製粉作業。

儘管如此，Serralha 表示，預計更廣泛地區的產量將會增加。 “產量高於去年，」他說。

“然而，由於連續12天的持續降雨引發了品質方面的挑戰 炭疽病，影響最易受影響的品種，」Serralha 補充道。 “那些推遲收穫的人現在面臨著品質問題和地面上的水果損失。

他認為 180,000 萬噸的估計是樂觀的，並補充說葡萄牙的許多因素的綜合作用使得預測最終產量成為高度投機的做法。

“很難估計一個農場（更不用說）一個國家了，」Serralha 說。 “葡萄牙橄欖樹林的永久擴張使事情變得更加困難。考慮到油產量低以及老舊超高密度果園生產力下降，180,000萬噸在我最樂觀的設想範圍內。

“如果炭疽病嚴重，它可能會像去年一樣結束，」當葡萄牙 生產157,600噸， 他加了。 “儘管每年都會有重要的新區域上線，但這將是 2019 年第三個低於記錄的季節。

在Trás-os-Montes北部地區，由於冬季降雨充足，打破了該國歷史性的乾旱，農民和磨坊主預計產量將小幅增長。

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若阿金·莫雷拉，發言人 阿庫什拉，表示公司預計橄欖油產量將增加15%。他說，隨著降雨，新種植的樹林正進入成熟期。

“在Trás-os-Montes，成長不會那麼強勁——可能只比上一年多5%，」他說。 “我們的氣候條件更糟。

莫雷拉補充說，隨著新種植的樹林進入成熟期，他預計阿庫什拉和葡萄牙的產量將繼續呈上升趨勢。

Manuel Norte Santo 預計產量將與去年的產量相似，這是該國歷史上第二高的產量。 （照片：Est.曼努埃爾·席爾瓦·托拉多）

生產商也預計廣闊的阿連特茹南部地區將再次獲得好收成，該地區負責葡萄牙橄欖油產量的絕大多數。然而，並非所有生產商都預期今年的產量會超過去年。

“情況與去年非常相似，」出口經理 Manuel Norte Santo 說。 預計。曼努埃爾·席爾瓦·托拉多. “然而，在傳統的橄欖園中，這場晚雨給害蟲帶來了一些困難，一些橄欖開始掉落。

Norte Santo 預計，該公司擁有 200 公頃的橄欖園，並從其他農民那裡購買橄欖，其產量將與其超高密度的橄欖園保持一致。

“在傳統種植中，波動性較大，但今年的預測應該與去年一樣，」他補充道。 “但是，作為 橄欖油的價格 與去年相比，一些種植面積較小的生產者可能不會收穫橄欖，導致數量略有下降。

因此，Norte Santo 同意 Serralha 的觀點，即當前的產量預測可能比較樂觀，並表示隨著收穫的繼續，情況將變得更加明顯。

在阿連特茹的其他地方， 4 C 沸石 執行長 Francisco Lopes 表示，他的收穫工作已經開始，預計產量將與往年相似。公司 產量 6,900 公升 2023/24 作物年度的橄欖油。

阿連特茹的生產者預計今年的收成與去年相似或略好。 （照片：4 C Azeites）

“在阿連特茹，由於將投入生產的超密集橄欖園種植面積增加，今年的產量看起來比 2023 年增加，」他說。

雖然阿連特茹的一些生產商預計會有類似的收成，但隨著新橄欖園的成熟和其他橄欖園進入成熟期，其他生產商的產量也有所增加。 “在橄欖園的自然交替結果週期中「按年」。

斷斷續續的歲月 橄欖樹有一個高產年和低產年交替的自然循環，稱為 “年”和 “分別是「小年」。在一年中，橄欖樹會結出更多的果實，導致橄欖油產量增加。相反，一個 “「小年」的特點是，由於前一年的壓力，橄欖產量下降。 “於年。”橄欖油生產商經常監控這些週期，以預測和計劃產量的變化。

橄欖種植者協會 Olivum 的助理主任 Teresa Teixeira 證實，其成員預計產量將比去年增加 20%。

“去年，Olivum成員的橄欖油產量為105,000噸，」她說。 “今年，我們預計產量將在125,000萬噸左右。所以，180,000萬噸或多或少是我們預測的全國產量。

儘管農民和磨坊主在收穫前享有有利的條件，但馬托斯警告說，隨著收穫的進展，生產者可能會面臨熟悉的挑戰。

“在收穫期間，主要挑戰之一是勞動力問題，這在某些地區可能是一個問題，特別是在更傳統的橄欖園......在那裡不可能進行機械收穫，」馬托斯說。 “在葡萄牙，這些橄欖樹林分佈在北部和中部地區。

“在阿連特茹阿爾克瓦地區的現代橄欖園中，這些問題並不那麼緊迫，因為它們得到了灌溉，收穫完全機械化，」她補充道。

特謝拉補充說，除了勞動力短缺之外，高密度和超高密度樹林的擴散導致橄欖渣產量呈指數級增長，而處理和處置橄欖油生產副產品的基礎設施卻沒有相應增加。

“在過去的幾年裡，產量大幅增加，但提取行業沒有能力接收所有的橄欖果渣，」她說。 “另一個問題是缺乏新技術的專業勞動力。