葡萄牙生產商強調品質是促銷工作的基石

慶祝國家成立後 第二大收穫 在2023/24作物年度，葡萄牙生產商預計2024/25年度將再次獲得好收成。

葡萄牙橄欖油產量達157,600萬噸，超出五年平均17%，比去年同期減少不到50,000萬噸 紀錄新高 206,200/2021 年產量為 22 噸。

這些獎項凸顯了葡萄牙生產商帶來的卓越品質和工藝。它們有助於提升葡萄牙橄欖油在全球舞台上的聲譽。 - 胡里奧·阿爾維斯 (Julio Alves)，Quinta dos Olmais 創始人

儘管如此，豐收的好處並沒有均勻地傳播到整個伊比利亞國家。雖然最大的橄欖種植區阿連特茹產量豐碩，但北部生產者的收成卻低於平均值。

儘管面臨挑戰，包括該地區的影響 前所未有的干旱 從2022年到2023年， 生產成本上升 由於勞動力短缺，葡萄牙生產商仍然保持著屢獲殊榮的品質水準。

來自歐洲第三大生產國（首次超過希臘）的生產商在 30 年的 56 個參賽作品中總共獲得了 2024 個獎項 NYIOOC World Olive Oil Competition.

該國最大的贏家之一是 聖阿馬羅之家，在比賽中榮獲五項大獎。

“這三項金獎和兩項銀獎是 Casa de Santo Amaro 全體團隊付出巨大努力的結果，他們每天都在努力使這一認可成為可能。 “我相信這些獎項對我們公司非常重要，並對所有葡萄牙橄欖油的聲譽產生重要影響。

安東尼奧·帕旺 (António Pavão) 表示， NYIOOC 提升了葡萄牙作為橄欖油生產國在世界舞台上的形象。 （照片：聖阿瑪羅之家）

帕旺表示，與全國許多其他生產商不同，Casa de Santo Amaro 在 2023/24 年產量大幅下降，與 - 年的情況類似。 2022/23.

“但是，憑藉團隊的努力、奉獻和專業精神，我們能夠收穫新鮮健康的橄欖並立即生產這些橄欖 特級初榨橄欖油 我們工廠的品質非常好，」他說。

“過去兩次收成的產量大幅下降，生產成本幾乎翻了一番，因為異常通貨膨脹導致輔助材料的成本大幅上漲，」帕旺補充道。 “不幸的是，這是歐洲所有生產國的普遍情況。

在Trás-os-Montes和Alto Duoro等歷史悠久的地區的其他地方，生產商將他們的獎項視為另一個艱難收成的美好結局。

位於西班牙邊境， 阿庫斯hla 憑藉有機中等強度混合物榮獲銀獎，這是該公司六年來第五次獲得世界大賽認可。

“我們知道我們生產世界上最好的有機橄欖油之一，但獲得國際公認實體的認可是一種榮幸，尤其是在美國市場，」高級行銷總監克拉拉·帕雷德斯·卡斯特羅( Clara Paredes Castro) 說。

帕雷德斯表示，除了使公司受益之外，這些獎項還提高了葡萄牙作為高品質橄欖油生產國的國際形象。

Trás-os-Montes 的山區地形對整個收穫過程提出了挑戰，但風土是該地區獨特品質的基礎。 （照片：阿庫什拉）

“我們相信，人們越來越認為葡萄牙是一個人們吃得很好並且生產橄欖油、葡萄酒和起司等高品質產品的國家，」她說。

與 Casa de Santo Amaro 不同，帕雷德斯表示，Acushla 在當前作物年度的收成略好於去年，但單產仍低於往年的收成。

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“水果的品質仍然非常高，但從中提取油更具挑戰性，」她說。

帕雷德斯將 Trás-os-Montes 的形態視為生產高品質橄欖油的持續挑戰。

“然而，這也是我們橄欖油品質的關鍵成功因素之一，」她說。 “我們今年的產量低於預期，因為我們選擇在果實還很綠的時候收穫，這降低了出油率，但保證了我們想要的新鮮度和品質。

“其他常見的挑戰包括 氣候變化、氣象現像以及戰爭等全球事件導致的原材料成本增加，」帕雷德斯補充道。

位於另一種多年生植物 Acushla 以北約 85 公里處 NYIOOC 贏家也 慶祝銀牌.

“再次榮獲大獎 NYIOOC 對我們來說這是一次令人興奮的經歷，」創始人 Julio Alves 說。 金塔·杜斯·奧爾梅斯. “這項認可不僅是對我們努力工作的肯定，也激勵我們不斷追求卓越。

胡里奧·阿爾維斯表示，再次豐收的條件已經成熟，並希望夏季的天氣對他的情況有所幫助。 （照片：Quinta dos Olmais）

Quinta dos Olmais 自 2016 年以來已獲得七個獎項，阿爾維斯表示，這表明了該公司從一開始就對品質的承諾。

“這些獎項極大地提升了我們品牌在市場上的信譽和聲譽。 “他們為我們提供了一個展示我們對品質的奉獻的平台，並幫助我們贏得了消費者的信任和忠誠。

阿爾維斯認為，除了幫助品牌之外，這些獎項還提高了葡萄牙特級初榨橄欖油在國外的認可度。

“這些獎項凸顯了葡萄牙生產商帶來的卓越品質和工藝，」他說。 “他們幫助提升了葡萄牙橄欖油在全球舞台上的聲譽，展示了它是可以與世界上最好的產品競爭的產品。

同時，Miguel Azevedo Remédio，商業總監 Casa Agricola Roboredo 馬德拉 (CARM) 慶祝中度有機混合物連續第三次獲得金獎，該公司表示，贏得世界競賽獎項為整個行業樹立了品質基準。

雖然杜羅蘇必利爾州的生產商表示公司數量略有回升，但雷梅迪奧表示品質顯著提高。

“對於 CARM 來說，[該獎項]意味著我們繼續走在正確的道路上，並且我們為去年的收成所付出的辛勤工作得到了補償，」他說。 “這對於繼續樹立 CARM 和葡萄牙橄欖油的品質形像有很大幫助。

“我們面臨的主要挑戰與缺水和難以找到人來耕種土地有關，」他說。 “至於最後的作物，我們不能對降雨有太多抱怨，但人力仍然是一個重要問題。

儘管 2023/24 年取得了黃金般的成績，但 CARM 背後的生產商表示，乾旱和缺乏工人帶來了持續的挑戰。 （照片：CARM）

在葡萄牙的另一邊，阿爾加維南部地區，背後的生產商 維維羅斯蒙特羅薩 校準贏得兩項銀牌 NYIOOC.

“贏得這些獎項非常有意義，它認可了我們過去 20 年來在生產高品質油方面的奉獻和工作。

“近年來，葡萄牙生產商做出了巨大努力，以提高國內市場的油品質量。 “由於這是最大的國際特級初榨橄欖油競賽，獲獎將使葡萄牙生產商躋身其他國家最好的橄欖油之列，這有助於改變消費者對產品的看法。

在經歷了 2023/24 年的豐收之後，該公司預計，由於許多樹木進入了採收期，下一季的產量將略有下降。 “橄欖樹的自然交替生育週期中的“小年”。

再往北， 奧魯蔬菜農業公司 (SAOV) 是該國的另一個最大贏家。

該公司，塞拉利亞 以前說過 Olive Oil Times 約佔全國橄欖油產量的 2%，因其當地單一品種、混合橄欖油和皮誇爾橄欖油系列而獲得兩項金獎和三項銀獎。

“多年來，事實證明，對於 SAOV 和我們的合作夥伴 Veronica Foods（供應北美橄欖油零售商網路）來說，競賽是一種寶貴的資源和良好的行銷工具，」該公司執行長 Alberto Serralha 說。 “這些獎牌彰顯了卓越性，並為消費者提供了品質保證。

Serralha 表示，與 50/2022 年相比，該公司的產量增加了 23%，但收成仍低於平均值。

“由於成熟較早，我們在九月下旬開始收穫，不得不面對充滿挑戰的天氣條件，包括高溫和持續降雨，」他說。

“我們利用高真空攪拌可以即時校正錫膏溫度，這是在這種不利條件下實現高品質的決定性一步，」Serralha 補充道。 “我們這麼早就開始收穫的決定幫助我們完成了收穫，而沒有受到水果疾病的影響。

展望 2024/25 作物年度，Serralha 表示 SAOV 的情況看起來很有希望。

“就作物規模和氣候條件而言，預期非常有利，」他說。 “我們很樂觀，期待新賽季的開始。

葡萄牙各地的其他生產商也有同樣的看法。

大多數生產商預計 2024/25 年收成將再次高於平均水平，但正在等待天氣是否配合。 （照片：Quinta dos Olmais）

“展望即將到來的收穫，我們對其目前的狀況感到樂觀，」阿爾維斯補充道。 “我們一直在努力監測橄欖樹的健康和發育情況，條件一直很有利。

然而，他警告說，距離十月初開始收穫還有很長的路要走，很多事情仍然可能會改變。

“當然，我們仍然對天氣模式保持警惕。 “隨著收穫季節的臨近，我們的準備工作和奉獻精神給了我們信心，但是，一如既往，我們只希望收穫前天氣不會給我們帶來任何麻煩。

帕雷德斯與阿爾維斯一樣保持謹慎態度，並指出異常的天氣條件是影響公司在收穫前樂觀情緒的因素。

“葡萄牙正在經歷不尋常的天氣，濕度很大，這在這個季節並不常見，」她說。 “預計未來幾週將出現熱浪，這可能會導致石油生產過程停止，從而影響水果。我們必須等待並抱持最好的希望。目前來看，情況與去年非常相似。