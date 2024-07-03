葡萄牙生產商強調品質是促銷工作的基石

在實現有史以來第二大收成後，葡萄牙生產商在展會上慶祝了令人印象深刻的成果 World Olive Oil Competition.
慶祝國家成立後 第二大收穫 在2023/24作物年度，葡萄牙生產商預計2024/25年度將再次獲得好收成。
葡萄牙橄欖油產量達157,600萬噸，超出五年平均17%，比去年同期減少不到50,000萬噸 紀錄新高 206,200/2021 年產量為 22 噸。
這些獎項凸顯了葡萄牙生產商帶來的卓越品質和工藝。它們有助於提升葡萄牙橄欖油在全球舞台上的聲譽。
儘管如此，豐收的好處並沒有均勻地傳播到整個伊比利亞國家。雖然最大的橄欖種植區阿連特茹產量豐碩，但北部生產者的收成卻低於平均值。
儘管面臨挑戰，包括該地區的影響 前所未有的干旱 從2022年到2023年， 生產成本上升 由於勞動力短缺，葡萄牙生產商仍然保持著屢獲殊榮的品質水準。請參見：葡萄牙最好的特級初榨橄欖油
來自歐洲第三大生產國（首次超過希臘）的生產商在 30 年的 56 個參賽作品中總共獲得了 2024 個獎項 NYIOOC World Olive Oil Competition.
該國最大的贏家之一是 聖阿馬羅之家，在比賽中榮獲五項大獎。
“這三項金獎和兩項銀獎是 Casa de Santo Amaro 全體團隊付出巨大努力的結果，他們每天都在努力使這一認可成為可能。 “我相信這些獎項對我們公司非常重要，並對所有葡萄牙橄欖油的聲譽產生重要影響。
帕旺表示，與全國許多其他生產商不同，Casa de Santo Amaro 在 2023/24 年產量大幅下降，與 - 年的情況類似。 2022/23.
“但是，憑藉團隊的努力、奉獻和專業精神，我們能夠收穫新鮮健康的橄欖並立即生產這些橄欖 特級初榨橄欖油 我們工廠的品質非常好，」他說。
“過去兩次收成的產量大幅下降，生產成本幾乎翻了一番，因為異常通貨膨脹導致輔助材料的成本大幅上漲，」帕旺補充道。 “不幸的是，這是歐洲所有生產國的普遍情況。
在Trás-os-Montes和Alto Duoro等歷史悠久的地區的其他地方，生產商將他們的獎項視為另一個艱難收成的美好結局。
位於西班牙邊境， 阿庫斯hla 憑藉有機中等強度混合物榮獲銀獎，這是該公司六年來第五次獲得世界大賽認可。
“我們知道我們生產世界上最好的有機橄欖油之一，但獲得國際公認實體的認可是一種榮幸，尤其是在美國市場，」高級行銷總監克拉拉·帕雷德斯·卡斯特羅( Clara Paredes Castro) 說。
帕雷德斯表示，除了使公司受益之外，這些獎項還提高了葡萄牙作為高品質橄欖油生產國的國際形象。
“我們相信，人們越來越認為葡萄牙是一個人們吃得很好並且生產橄欖油、葡萄酒和起司等高品質產品的國家，」她說。
與 Casa de Santo Amaro 不同，帕雷德斯表示，Acushla 在當前作物年度的收成略好於去年，但單產仍低於往年的收成。
“水果的品質仍然非常高，但從中提取油更具挑戰性，」她說。
帕雷德斯將 Trás-os-Montes 的形態視為生產高品質橄欖油的持續挑戰。
“然而，這也是我們橄欖油品質的關鍵成功因素之一，」她說。 “我們今年的產量低於預期，因為我們選擇在果實還很綠的時候收穫，這降低了出油率，但保證了我們想要的新鮮度和品質。
“其他常見的挑戰包括 氣候變化、氣象現像以及戰爭等全球事件導致的原材料成本增加，」帕雷德斯補充道。
位於另一種多年生植物 Acushla 以北約 85 公里處 NYIOOC 贏家也 慶祝銀牌.
“再次榮獲大獎 NYIOOC 對我們來說這是一次令人興奮的經歷，」創始人 Julio Alves 說。 金塔·杜斯·奧爾梅斯. “這項認可不僅是對我們努力工作的肯定，也激勵我們不斷追求卓越。
Quinta dos Olmais 自 2016 年以來已獲得七個獎項，阿爾維斯表示，這表明了該公司從一開始就對品質的承諾。
“這些獎項極大地提升了我們品牌在市場上的信譽和聲譽。 “他們為我們提供了一個展示我們對品質的奉獻的平台，並幫助我們贏得了消費者的信任和忠誠。
阿爾維斯認為，除了幫助品牌之外，這些獎項還提高了葡萄牙特級初榨橄欖油在國外的認可度。
“這些獎項凸顯了葡萄牙生產商帶來的卓越品質和工藝，」他說。 “他們幫助提升了葡萄牙橄欖油在全球舞台上的聲譽，展示了它是可以與世界上最好的產品競爭的產品。
同時，Miguel Azevedo Remédio，商業總監 Casa Agricola Roboredo 馬德拉 (CARM) 慶祝中度有機混合物連續第三次獲得金獎，該公司表示，贏得世界競賽獎項為整個行業樹立了品質基準。請參見：CARM 以高端橄欖油和葡萄酒彰顯地方風味
雖然杜羅蘇必利爾州的生產商表示公司數量略有回升，但雷梅迪奧表示品質顯著提高。
“對於 CARM 來說，[該獎項]意味著我們繼續走在正確的道路上，並且我們為去年的收成所付出的辛勤工作得到了補償，」他說。 “這對於繼續樹立 CARM 和葡萄牙橄欖油的品質形像有很大幫助。
“我們面臨的主要挑戰與缺水和難以找到人來耕種土地有關，」他說。 “至於最後的作物，我們不能對降雨有太多抱怨，但人力仍然是一個重要問題。
在葡萄牙的另一邊，阿爾加維南部地區，背後的生產商 維維羅斯蒙特羅薩 校準贏得兩項銀牌 NYIOOC.
“贏得這些獎項非常有意義，它認可了我們過去 20 年來在生產高品質油方面的奉獻和工作。
“近年來，葡萄牙生產商做出了巨大努力，以提高國內市場的油品質量。 “由於這是最大的國際特級初榨橄欖油競賽，獲獎將使葡萄牙生產商躋身其他國家最好的橄欖油之列，這有助於改變消費者對產品的看法。
在經歷了 2023/24 年的豐收之後，該公司預計，由於許多樹木進入了採收期，下一季的產量將略有下降。 “橄欖樹的自然交替生育週期中的“小年”。
再往北， 奧魯蔬菜農業公司 (SAOV) 是該國的另一個最大贏家。
該公司，塞拉利亞 以前說過 Olive Oil Times 約佔全國橄欖油產量的 2%，因其當地單一品種、混合橄欖油和皮誇爾橄欖油系列而獲得兩項金獎和三項銀獎。
“多年來，事實證明，對於 SAOV 和我們的合作夥伴 Veronica Foods（供應北美橄欖油零售商網路）來說，競賽是一種寶貴的資源和良好的行銷工具，」該公司執行長 Alberto Serralha 說。 “這些獎牌彰顯了卓越性，並為消費者提供了品質保證。
Serralha 表示，與 50/2022 年相比，該公司的產量增加了 23%，但收成仍低於平均值。
“由於成熟較早，我們在九月下旬開始收穫，不得不面對充滿挑戰的天氣條件，包括高溫和持續降雨，」他說。
“我們利用高真空攪拌可以即時校正錫膏溫度，這是在這種不利條件下實現高品質的決定性一步，」Serralha 補充道。 “我們這麼早就開始收穫的決定幫助我們完成了收穫，而沒有受到水果疾病的影響。
展望 2024/25 作物年度，Serralha 表示 SAOV 的情況看起來很有希望。
“就作物規模和氣候條件而言，預期非常有利，」他說。 “我們很樂觀，期待新賽季的開始。
葡萄牙各地的其他生產商也有同樣的看法。
“展望即將到來的收穫，我們對其目前的狀況感到樂觀，」阿爾維斯補充道。 “我們一直在努力監測橄欖樹的健康和發育情況，條件一直很有利。
然而，他警告說，距離十月初開始收穫還有很長的路要走，很多事情仍然可能會改變。
“當然，我們仍然對天氣模式保持警惕。 “隨著收穫季節的臨近，我們的準備工作和奉獻精神給了我們信心，但是，一如既往，我們只希望收穫前天氣不會給我們帶來任何麻煩。
帕雷德斯與阿爾維斯一樣保持謹慎態度，並指出異常的天氣條件是影響公司在收穫前樂觀情緒的因素。
“葡萄牙正在經歷不尋常的天氣，濕度很大，這在這個季節並不常見，」她說。 “預計未來幾週將出現熱浪，這可能會導致石油生產過程停止，從而影響水果。我們必須等待並抱持最好的希望。目前來看，情況與去年非常相似。