大多數 EVOO 在酚類化合物的新測試中得分很高

早在 2013 年 - 月，就可以看到雅典大學的 Prokopios Magiatis 和 Eleni Melliou 在北加州的商店裡囤積了數十瓶 EVOO，這是使用 NMR（核磁共振）測量酚類化合物的私人資助研究項目的一部分) 並確定有多少商店購買的 EVOO 有資格獲得歐盟標籤 條例 432/2012.

測試結果公佈在 2014年食品先生 上週在意大利切塞納舉行的會議重點討論了磁共振的應用，尤其是核磁共振在食品研究中的應用。 200 多名參與者提出了新的應用程序。

會議期間，Magiatis 展示了新版本的 最近報導 可快速測量支持 EU 432/2012 健康的酚類化合物的 NMR 方法聲稱，每天 5mg 的羥基酪醇及其衍生物（橄欖苦苷複合物和酪醇）可防止 LDL 氧化： “橄欖油多酚有助於保護血脂免受氧化應激。”

Oleocanthal 和 oleacein 是大多數橄欖油中兩種最豐富的共軛羥基酪醇和酪醇形式，另外還有橄欖苦苷苷元和 ligstroside 苷元。

該團隊在加利福尼亞收集的樣本由 加州大學戴維斯分校橄欖中心 用於油橄欖素、油黃素、橄欖苦苷苷元和木苷苷元。 該研究由 Prokopios Magiatis、Eleni Melliou 和 Brian Killday 進行。

“我們的目標是開發一種可靠的方法，在一個實驗中測量法規中提到的所有化合物，並為健康聲明提供必要的數據，”Magiatis 博士說。

好消息是，在超市和當地商店購買的 56 輛 EVOO 中，有 110 輛具有出色的酚類成分，根據 結果 其中近一半符合歐盟標籤健康聲明的要求。

歐盟正在決定是否可以將油橄欖素的測量值包括在提出新要求的必要總數中。 進行了構成 EU 432/2012 基礎的 EUROLIVE 人體試驗的 Maria-Isabel Covas 博士明確表示應該測量和包括油橄欖素，其他接受采訪的科學家也同意。

如果包括油橄欖素，在加利福尼亞測試的一半 EVOO 將有資格提出索賠。 如果最終決定不測量油橄欖素，那麼只有不到五分之一的人符合條件。

Magiatis 繼續解釋道： “發揮作用的不僅是品牌，還有品種，橄欖磨的類型是一個關鍵點。 如果我們不知道究竟哪一種是占主導地位的，那麼總多酚含量就不那麼具有特色了。

Brian Killday 提供的 NMR 脈衝圖圖像

“例如，來自加利福尼亞的 Mission 品種在所有分析樣品中的橄欖苦苷苷元濃度顯著高於所有地中海品種（高出 5 倍）。 特點是 伯克利橄欖園使命 在所有研究樣品中顯示出最高濃度，為 397 mg/kg。 事實上，發現所有含有 Mission 油的加利福尼亞油，即使是在混合油中，也被發現非常豐富。 這種特殊的酚類化合物與 抗阿爾茨海默病的活性“

“另一個重要因素是使用的磨機類型。 阿波羅橄欖油，同樣來自北加利福尼亞，總共含有最多的酚類化合物。 這可以歸因於他們使用的真空密封橄欖磨。”

後期發明的 馬可·穆傑利，國際公認的農業科學家、工程師和橄欖油專家，真空磨可以通過延長混勻時間而不增加氧化來實現更高的多酚水平。

每種酚類化合物含量最高的 EVOO 是：

橄欖苦苷苷元 — 397.2 — Berkeley Olive Grove 1913 — 加利福尼亞

oleacein — 400.6 — Apollo Sierra Organic — 加利福尼亞

ligstroside aglycon — 174.5 — Lucini — 意大利

oleocanthal — 403.2 — Colavita — 意大利

還在對所有 EVOO 進行感官分析。 Magiatis 表示，他將在不久的將來結合感官分析展示 NMR 數據。 也許這可能會導致一類新的 EVOO 結合了兩全其美，為這句話賦予了額外的意義， “味覺測試。”

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Magiatis接著說： “我們使用 NMR 測量 EVOO 酚類含量的研究中最重要的方面之一是我們發現 HPLC 方法不能非常準確地測量單個酚類化合物。 這個問題是由用於從橄欖油中提取和分析酚類的溶劑引起的。 我們如何實施一項法規，要求使用一種被證明不准確的方法對單個酚類化合物進行精確測量？”

測試結果不應被視為特定品牌在不同時間或地點購買時含有相同數量的保證。 隨著時間的推移，一些酚類化合物往往比其他化合物更好地保持自身。 許多因素會影響酚類物質的含量，包括工廠類型、收穫和裝瓶時間、使用的瓶子類型、貨架上花費的時間以及倉庫或運輸中的條件。 未通過測試的品牌名稱將不會公佈，但其中許多非常接近合格。 根據歐盟法規 432/2012 的每公斤 250 毫克，使用了嚴格的酚類含量分界點。

還應注意 NMR 方法已被驗證為有效的研究工具並經過同行評審。 核磁共振測量方法是在希臘發明的，但尚未提交國際奧委會（國際橄欖理事會）接受。 向負責部門詢問了為什麼它沒有提交給國際奧委會或歐盟的官方認可。 截至發稿之日，尚未有任何回應。 該部一位希望保持匿名的知情人士確實承認這個問題是 “政治的”。

可以找到 56 個商店購買的酚醛總含量高的 EVOO 品牌及其測試結果 請點擊這裡.