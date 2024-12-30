巴基斯坦橄欖油產業勢頭強勁

PakOlive 國家總監 Muhammad Tariq 表示，巴基斯坦預計在 160/180 作物年度生產 2024 至 25 噸橄欖油，比上一季增加 20%。

除了數量之外，塔里克還對所生產產品的品質感到滿意，他將成功歸功於當地生產商的辛勤工作和政府的援助，包括對生產成本的 70% 補貼。

根據塔里克介紹，巴基斯坦約有5.6萬棵橄欖樹，每年新種植500,000萬棵和800,000萬棵新樹。

“除了在全國可能的地區種植橄欖種植園的努力外，還制定了在 10,000 英畝（4,050 公頃）缺水地區安裝滴灌系統的目標，」他說。 “該計畫旨在使邊緣土地上的橄欖種植成為可能，並增加附近農民的收入。

塔里克在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的 2024 年橄欖節上討論了最新的收穫結果。

一年一次的活動 專注於 特級初榨橄欖油、永續性和發展國際合作。

它匯集了該國新興橄欖油行業的當地生產商、分銷商、投資者、政府官員和其他利益相關者。

“政府正在努力支持巴基斯坦的橄欖產業，」國家糧食安全和研究部長拉納·坦維爾·侯賽因(Rana Tanveer Hussain)在晚會的介紹性演講中表示。

拉納·坦維爾·侯賽因表示，巴基斯坦政府致力於促進該國的橄欖油產業。 （照片：橄欖節）

“巴基斯坦很幸運，擁有數百萬棵野生橄欖樹和可能種植更多橄欖種植園的地區，這表明我們農業專家的努力現在已經取得積極成果，」他補充道。

塔里克對參加該行業活動的人數感到滿意，他認為這是必要的 發展該部門.

“諸如此類的活動對所有利益相關者來說都是一個很好的機會，」他說。 “此次活動為企業和消費者提供了一個平台，並為許多企業對企業的合作打開了大門。

“不斷發展的橄欖產業透過政府提供的機會和更大規模的生產補貼為當地生產者提供了更多的權力，」塔里克補充道。 “這進一步承諾了我們旨在透過發展巴基斯坦橄欖產業來實現的經濟賦權。

巴基斯坦當局希望發展該行業的一種方式是從一開始就融入技術。

Khaity Technologies 的高級品牌主管兼永續發展專家 Aiza Imran 表示，該公司的線上市場和行動應用程式正在幫助全國農民提高效率和知識共享。

“Khaity App 一直是推動農業技術進步的關鍵參與者，尤其是橄欖產業，擁有超過 20,000 名註冊用戶，」她說。 “該應用程式創建了一個數位市場，我們與不同的供應商合作提供肥料、工具等農產品，農民可以在巴基斯坦任何地方購買這些產品。我們的獨特主張是，我們會在下訂單後 24 小時內向農民提供這些產品。

“我們也在應用程式上為農民推出了人工智慧聊天機器人。農民可以透過這個應用程式提出問題和疑問，」她補充道。 “這個聊天機器人可以用巴基斯坦不同地區使用的所有主要語言回答問題。

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雖然烏爾都語和英語是該國的兩種官方語言，但其他 60 種語言的母語使用者超過 - 萬，另外 - 種語言的母語使用者不足 - 萬。

Khaity Technologies 也與省政府就不同項目進行合作。

“我們與旁遮普省政府合作進行橄欖谷項目，在旁遮普省波托哈爾地區種植了 1.3 萬株橄欖樹。 旁遮普，」伊姆蘭說。 “這些植物以補貼價格提供，以幫助農民。我們也透過滴灌技術等水源補貼提供了便利。

生產商和農民與科技公司一起參加了這項活動，與同事交流並宣傳他們的產品。

最近推出的 Loralai Olives 專案經理 Muhammad Azeem Tariq 分享了他開始出口巴基斯坦特級初榨橄欖油的雄心。

羅拉萊橄欖公司正在努力出口巴基斯坦特級初榨橄欖油。 （照片：橄欖節）

“我們的目標是生產國際品質的特級初榨橄欖油，並將巴基斯坦產品推向國際市場。 “我們正在努力獲得歐盟認證和亞洲認證等國際認證，以便能夠將產品出口到國際市場。

除了專注於高品質單一品種產品外，Azeem Tariq 還看到了吸引人的包裝的必要性；羅拉萊橄欖最近榮獲品牌和行銷獎。

他還讚揚了國家橄欖產業活動在將產業聚集在一起分享知識和經驗並保持發展勢頭方面所發揮的作用。

“今年對橄欖產業來說是非凡的一年，」阿齊姆·塔里克說。 “我們不僅看到了果實的增加，還看到了農民對橄欖生產的熱情的增加。

“他補充說，透過此類活動，我們希望提高生產者對收穫品質的認識，例如如何在從樹上採摘橄欖時防止任何損壞。 “此外，我們也根據國際標準對農民進行水果儲存的教育。此外，我們還教育農民在 24 小時內將水果從收穫到提取，遵循這些參數來提高品質。

出席晚會的其他橄欖農也分享了他們最近的經驗，並宣傳這次活動是與供應商和客戶達成交易的一種方式。

“這些活動使我們能夠向更多受眾展示我們的產品，與潛在買家建立聯繫，並向行業領導者學習。 哈札拉人的先鋒生產者 省。 “這是擴大我們的影響力並為當地橄欖產業建立可持續未來的重要一步。

經營波士頓農場的另一位生產商阿爾沙德·卡德里 (Arshad Qadri) 強調，需要多樣化並銷售各種橄欖產品。

“我們是一家位於卡拉卡哈爾的農場，」他說。 “我們擁有 12,000 棵橄欖樹和十種不同品種的水果，我們用它們創造了 17 種不同的產品，包括特級初榨橄欖油、茶等。

“我們對橄欖產業的發展感到高興。我們地區有利的環境有助於收穫的成功。 “僅去年，我們就生產了 55 噸產品……此類活動是與其他平台合作並直接接觸消費者的絕佳媒介。

生產商也表示，由於該國工廠數量有限，生產過程面臨挑戰。

然而，塔里克表示，政府正在努力應對這些挑戰，並繼續推廣橄欖作為經濟發展的可行選擇。

“俾路支省 呈現出指數級增長，」他說。 “儘管存在水危機，該地區的橄欖種植園仍在增長。