有機處理顯示出對 Xylella 的承諾

多年來，我們一直在跟踪一項研究的進展，以遏制 苛養木黴 (Xf) 羅馬和卡塞塔農業研究和農業經濟分析委員會 (CREA) 橄欖、果樹和柑橘中心研究主任 Marco Scortichini 領導的細菌研究，與包括意大利大學在內的其他意大利研究機構合作萊切的薩蘭托和加利福尼亞州的美國農業研究服務部。

該研究的目的是在體外和現場評估含鋅和銅的專利化合物與檸檬酸氫酸的殺菌活性，以控制植物病原體。

該研究的初步結果於兩年前在一次 國際奧委會組織的研討會，最終結果最近發表在植物病理學同行評審期刊上， 地中海植物病理學.

馬可·斯科蒂奇尼

研究人員在萊切省韋列的一片橄欖樹林中進行了為期三年的田間試驗，園內種植著成熟的 Cellina di Nardò 和 Ogliarola salentina 橄欖樹，在試驗之前，這些橄欖樹被正式宣布感染了 Xylella fastidiosa subsp. 亞種。 pauca 並表現出以下症狀 橄欖快速衰退綜合症 （OQDS 或 CoDiRO）。

“實驗現場測試是研究的基本核心，因為它們使我們能夠了解一種現像是如何運作的，但一個非常重要的階段是隨後的試驗實施，在本例中，這給了我們令人鼓舞的結果，”斯科蒂基尼說。 “現在，受感染地區的一些農民正在遵循我們的方案，作為遏制這種疾病的做法。”

研究人員表示，種植者在參加預審會議後自願要求遵循該程序，因為他們的橄欖園出現了強烈的疾病症狀。 因此，他們於2016年-月開始實施該方案，首先去除橄欖樹受干燥影響的部分，然後進行處理。

“目前，他們的橄欖樹結滿了健康狀況良好的橄欖，”斯科蒂基尼觀察到。 “舉個例子，兩週前，我們統計了在某些情況下，16 至 18 厘米的樹枝上有 12 至 13 個正在發育的橄欖。”

每年在試驗期間，從 2017 月初到 - 月，該化合物通過六次噴霧處理應用於橄欖樹的樹冠。 研究結果表明，該化合物降低了兩個品種症狀的嚴重程度。 根據 - 年 - 月上旬記錄的 NDVI（歸一化差異植被指數），雖然大多數未經處理的樹木在試驗結束時死亡，但所有處理過的樹木都以良好的植物狀態存活下來。

根據歐洲和地中海植物保護組織 (EPPO) 制定的官方程序，於 2016 年 2017 月至 - 年 - 月進行了定量實時 PCR（聚合酶鍊式反應）。 分析顯示，經過處理的樹木葉子內的苛養木桿菌細胞密度在統計學上顯著下降。

橄欖樹在田間試驗的第三年全面投產

“減少細菌並非不可能——共存是可以實現的，”斯科蒂奇尼告訴 Olive Oil Times 記者 Cain Burdeau 在 第三條 他對 Xylella 的調查系列。

根據我們的研究人員的說法，由於這種細菌存在於很大的區域，目前唯一的解決方案就是學習如何與它共存。 “為此，我們開發了一種方法，旨在促進橄欖樹和包括土壤在內的領土的重要平衡，”他指出，並補充說，他們認為通過開發在環境系統中重新引入穩定因素至關重要。有機和可持續的做法。

（進一步的辯論涉及 反對這種做法 那些看到殺蟲劑中 Xf 解決方案的人。

“因此，我們取得的有希望的結果表明，綜合管理包括定期修剪橄欖樹； 冬季末和春季初時，土壤會耙動，以減少以雜草為生的昆蟲媒介的數量； 從春季到秋末在橄欖樹冠上噴灑這種化合物可以有效控制這種疾病，”Scorticini 總結道。