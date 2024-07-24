義大利有機橄欖種植持續擴大

義大利有機橄欖園的土地在 2023 年繼續擴張，增加了 2.2%，即 6,142 公頃。

根據一項新 report 義大利農業和食品市場服務研究所 (Ismea) 發布的數據顯示，該國目前有 279,766 公頃的橄欖園進行有機種植，另有 64,000 公頃正在轉變為有機橄欖園。

Ismea 估計，過去 65 年有機橄欖樹林覆蓋面積已從 170,067 公頃增加了 -%。

有機轉化過程遵循歐盟法規，至少需要三年時間，在此期間，傳統橄欖園正式獲得有機地位之前，必須採用經過認證的有機農業方法。

雖然歷史上大多數有機橄欖種植都發生在義大利南部，但據報道，2023 年中部和南部地區的有機橄欖種植量顯著增加 該國北部.

然而，義大利最大的橄欖產區普利亞的有機橄欖種植面積減少了2,000公頃，降至約86,000公頃。

儘管減少，普利亞仍然擁有全國三分之一的有機橄欖園，部分原因是近年來有機橄欖種植的大幅擴張。

2023 年有機橄欖園的擴張略低於義大利所有農業的全國平均水平，用於有機農業的農業用地總量增加了 4.5%。

伊斯梅亞指出，2023 年是歐盟新經濟的元年。 共同農業政策，透過補貼和其他計劃支持農民並提高農業生產力。

CAP 的有效期至 2027 年，是向有機農業轉變的關鍵驅動力。它為採取更環保做法的農民提供獎金和特殊獎勵。

Ismea 表示，新 CAP 的管理複雜性和 2023 年生產成本的上升給義大利農業部門帶來了挑戰。

儘管面臨這些挑戰，而且頻繁的惡劣天氣事件進一步加劇了這些挑戰，義大利的有機農業面積仍擴大到 2.5 萬公頃。

Ismea 指出，這項擴張使全國農業使用面積接近 20%，接近歐盟的水平 從農場到餐桌的政策 25%的目標。

有機生產商協會FederBIO在評論報告時表示，2023年義大利按照有機協議營運的食品公司數量增加了1.8%，其中大部分是有機農場。

該協會還強調了 5.2% 有機食品銷售成長 到 2023 年，總營業額將達到 3.8 億歐元。然而，這種增長更多地歸因於價格上漲，而不是銷量增加。

“ISMEA 數據顯示，有機生產持續成長，儘管由於環境、氣候和社會危機而略有放緩，」FederBIO 總裁 Maria Grazia Mammuccini 表示。

“氣候危機影響所有農業，導致產量減少，」她補充道。 “即使有機農業是應對氣候緊急情況最具彈性的農業模式，我認為有必要專注於培訓和技術援助，以支持農民並投資於農業生態創新和研究。

“這將為應對氣候變遷、恢復退化的棲息地、同時增加生物多樣性和土壤肥力提供越來越有效的工具。