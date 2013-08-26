橄欖油禮品包獲得 Dieline Nod

舊金山 Moscone 中心主辦了由同名網站和包裝和原型設計諮詢公司 Inwork 舉辦的 Dieline 包裝設計會議，這是最新的 “HOW Design Live”活動。

Dieline 包裝設計獎是一年一度的全球性品牌包裝競賽。 2013 年的比賽共收到來自全球 1,100 個國家的 61 多份參賽作品。 比賽由 Debbie Millman 主持，她和她在 Sterling Brands 的團隊一起擔任評委 紐約國際橄欖油大賽設計獎.

Dieline 比賽有 - 個類別，其中許多專門針對食物。 評審標準基於創造力、適銷性和創新的質量。 除標準獎項外，得分最高的項目獲得了 “最佳展示獎”，並可在會議上展示案例研究。 The Dieline 的創始人 Andrew Gibbs 也精心挑選了一款 “Editor's Choice”獎，今年又設立了一個新的可持續包裝獎。

“乳製品、香料、油、醬汁和調味品”類別有三個 特級初榨橄欖油. 來自希臘的 My Olive Tree 獲得第三名，而 A Couple Drops（又是希臘）和意大利的 Madonna Dell'Olivo 2013 年特別版包獲得了優異獎。

Madonna Dell'Olivo 是一個屢獲殊榮的油場，由地質學家 Antonino Mennella 領導，他特別緻力於油廠的工作，以提高和重視不同橄欖品種的特徵。

Madonna dell'Olivo 位於意大利南部的坎帕尼亞地區，靠近美麗的奇倫托地區中心的一個古老的聖地，該地區因其熱情好客的海濱以及豐富的歷史和肥沃的土地而倍受讚賞。 16 世紀，一些年輕的當地牧羊人在橄欖樹上奇蹟般地看到聖母瑪利亞而得名th 世紀。

Mennella 將家族古老宅邸周圍的 200 棵橄欖樹從年久失修中拯救出來，用去核橄欖生產特級初榨橄欖油，例如 RaRo——一種美妙而復雜的 50/50 混合 Ravece 和 Rotondella 當地品種，以其迷人的新鮮割草、番茄皮和香草的香氣。 還有由 Itrana 橄欖製成的單一品種 Itrans，帶有精緻的花香，為其豐富的特性帶來更多優雅，還有 Carpellese，由這種鮮為人知但出色的當地品種製成。

今年，Mennella 決定包裝數量有限的 1.5 升瓶裝——這是經典蝴蝶的更大規格，通常用於高級香檳，他也以更小的規格用於 250 毫升瓶——帶有特殊標籤和優雅的盒子，以可用作禮物或特殊場合。

2013 年只有大約 100 “特殊包裝”已經製成，瓶子主要裝滿 Carpellese 或其他 Madonna dell'Olivo 的油，可應要求提供。 他們中的許多人被送往美國，這是這家意大利小公司的主要市場之一。 對於 2014 年，他計劃製作幾乎相同數量的特別套餐，這些套餐更多的是為了聲望而不是商業。

在過去三年重新設計了品牌的標誌和標籤後，多學科設計工作室 新澤西大學 ——總部位於奇倫託的埃博利——描述了這種創新的包裝解決方案： “它通過獨特的 1.5 升大酒瓶選擇、質地和蝕刻說明性細節，充分利用了與香檳相關的傳統、高品質和慶祝精神以及工匠的經驗和熱情。”

理查德·貝爾德（Richard Baird）是一位專門從事徽標、品牌和包裝設計的英國自由設計師以及 The DieLine 的編輯，他還寫道， “包裝解決方案有一種近乎簡化的方法，它傾向於將圖像和結構選擇作為視覺隱喻，而不是專注於直接和傳統的線索。 充分利用從其他行業交叉授粉的既定觀念，以實現交流的簡單性和視覺上的安靜，感覺複雜但不抽象。 一種解決方案，它補充了一個可能會吸引已經建立品牌關係的客戶的解決方案，這些客戶正在尋找適合特殊場合的獨特產品。”



NJU 創意總監 Mario Cavallaro

NJU設計解決方案的外觀包括 “一個帶有兩個間隔良好的大寫無襯線粗體的盒子，在端子上帶有不尋常的切口，不同的筆劃寬度和大量未打印的空間”，以獲得極簡主義的效果。 銀塊箔飾面只會增強包裝及其內容的高級想像。 相反，瓶子的設計和圖形似乎更多地與傳承、體驗和工藝價值的主題相關。

根據貝爾德的說法，它甚至 “在持久的宗教歷史和古代橄欖油生產實踐之間進行了類比”，因為一個女人的風格化形象——代表農場附近聖所的聖母瑪利亞——似乎被蝕刻在獨特的紙張上的單色印刷中。傳單/標籤。 在裡面，它包含有關農場的信息、有關所選石油的手寫詳細信息以及加​​強設計交流元素的敘事元素。 麥當娜似乎被標籤封閉的橡皮筋蒙住了眼睛，也讓人想起幸運女神福爾圖娜。

NJU 創意總監 Mario Cavallaro 表示： “我們很高興我們在設計質量方面的研究得到了認可。 我們更高興的是，這意味著我們成功地為 Antonino Mennella 的優質特級初榨橄欖油提供了該品牌承諾的正確封面，該橄欖油已在全球範圍內獲獎。 但最重要的是，我們很自豪在意大利南部成立的兩家企業（工作室和客戶）在舊金山這樣一個重要的背景下，以及一些高聲望的國際工作室和品牌，都得到了評價和讚賞。”