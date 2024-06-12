橄欖理事會數據顯示最新收穫結果和新興趨勢

國際橄欖理事會預測，3.38/2024作物年度全球橄欖油產量將攀升至25萬噸，比去年增加32%，比五年平均高出13%。

西班牙、突尼斯和土耳其是這一增長的推動力，橄欖油產量預計將增加 51%，至 1.3萬噸 西班牙55%，突尼斯340,000萬噸，109% 紀錄新高 與去年相比，土耳其產量為 450,000 萬噸。

西班牙生產商將產量提高（超過五年平均值近 17%）歸因於良好的作物狀況，包括春季氣溫適中，冬季潮濕，為先前乾涸的河流和含水層補給。

預計及時的降雨將刺激突尼斯生產者獲得豐收，估計這是自去年以來最大的豐收。 紀錄新高 440,000/2019年度產量為20萬噸，並列史上第二高。

在地中海東北海岸，土耳其生產商表示，大多數產區有利的生長條件和沒有橄欖害蟲是產量反彈的原因。

隨著西班牙收成大幅反彈，希臘和葡萄牙的農民和磨坊主的產量也增加。

與 43/2023 年相比，希臘的橄欖油產量預計將增加 24%，達到 250,000 萬噸，因為許多樹林進入了 “橄欖樹自然交替結果週期中的「同年」。然而，人們擔心收益率可能會下降 低於最初的希望.

斷斷續續的歲月 橄欖樹有一個高產年和低產年交替的自然循環，稱為 “年”和 “分別是「小年」。在一年中，橄欖樹會結出更多的果實，導致橄欖油產量增加。相反，一個 “「小年」的特點是，由於前一年的壓力，橄欖產量下降。 “於年。”橄欖油生產商經常監控這些週期，以預測和計劃產量的變化。

在歐洲的另一邊，葡萄牙農民和磨坊主預計 產量穩定上升 與上一季相比增加了21%，達到195,000萬噸，為全國第二高產量。與西班牙類似，冬季潮濕，春季氣溫適中，氣候溫和。 “許多種植者的“同比”帶來了豐收。

歐盟橄欖油 產量增加 較29/2023年度成長24%，達1.97萬噸。

五個橄欖油生產成員國（包括塞浦路斯和斯洛維尼亞）的收成增加；克羅埃西亞的產量保持不變，而法國和義大利的收成下降。

義大利橄欖油產量預計將下降至224,000噸，比去年產量低32%，比五年平均低27%。

雖然義大利北部和中部的農民和磨坊主的橄欖產量較低，但南部的生產者收穫了大量橄欖。儘管如此，他們還是收到了 石油產量低得多 比預期的。西西里島的生產商報告稱，由於 持續乾旱.

在地中海的另一邊，摩洛哥、埃及和阿爾及利亞的產量出現下降。摩洛哥橄欖油產量連續第三年下降，下降了 15%，至 90,000 萬噸。

在北非其他地區，阿爾及利亞的產量下降了近 85,000%，至 40,000 噸。同時，埃及產量為11萬噸，比去年下降-%。

從更廣泛的範圍來看，國際奧委會的數據顯示了橄欖油世界正在發生的變化。在全球範圍內，過去五個作物年度的橄欖油產量從0.9/2.97年至2014/15年的年均2018萬噸增加了19%，達到3.00萬噸。

儘管略有增長，但橄欖種植和加工分佈發生了巨大變化。

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與前五年（2014/15年至2018/19年）相比，傳統生產國在過去五年中成長停滯且產量下降。

同期西班牙和希臘的橄欖油產量分別下降了 16% 和略高於 3.9%。同時，義大利、摩洛哥和敘利亞的橄欖油產量增幅則要低得多，分別為 1.1%、0.2% 和 -%。

過去五個作物年度，歐盟橄欖油產量從1.99/2014年平均每年15萬噸下降至2018萬噸。

19-'23 平均 14-'18 平均 氯含量 克羅埃西亞 3,860 3,780 2 賽普勒斯 4,200 5,780 -27 法國 4,740 4,480 6 希臘 260,400 269,200 -3 義大利 307,680 296,280 4 葡萄牙 146,720 94,920 55 斯洛維尼亞 540 480 13 西班牙 1,105,420 1,317,640 -16 歐洲聯盟 1,833,500 1,992,500 -8 資料來源：國際橄欖理事會

單位：公噸

在此期間，歐盟生產的橄欖油佔全球總量的 67% 增至 61%。

產量下降的部分原因是北非和中東的 11 個橄欖油生產國，這些國家的橄欖油產量從佔全球橄欖油的 29% 增加到 34%。

整個地區的產量成長是由土耳其和突尼斯推動的，在過去五年和前五年之間，土耳其的年平均產量增加了 40%，突尼斯的年平均產量增加了 20%。

19-'23 平均 14-'18 平均 氯含量 Algeria 91,900 78,800 17 埃及 44,200 28,800 53 以色列 19,800 17,100 16 Jordan 26,600 22,900 16 黎巴嫩 18,400 20,700 -11 利比亞 16,300 16,700 -2 摩洛哥 141,600 140,000 1 巴勒斯坦 23,000 20,000 15 敘利亞 116,000 115,800 0.2 突尼斯 251,400 209,000 20 土耳其 264,900 188,900 40 資料來源：國際橄欖理事會

單位：公噸

埃及的橄欖油產量也大幅增加，產量同期從 28,800 噸增加到 44,200 噸。

阿爾及利亞（17%）、以色列（16%）、約旦（16%）和巴勒斯坦（15%）的增幅較小。黎巴嫩是該地區唯一產量大幅下降的國家，在此期間產量下降了 11%。

南美洲的橄欖油產量也增加了13%，從50,100/2014年至15/2018年的年均19噸增加到56,700噸。

19-'23 平均 14-'18 平均 氯含量 Argentina 33,600 30,200 11 Brazil 270 35 673 Chile 21,200 19,300 10 烏拉圭 1,641 577 184 資料來源：國際橄欖理事會， Olive Oil Times

單位：公噸

最顯著的成長來自阿根廷（11%）和智利（-%）。相較之下，巴西和烏拉圭的增幅最為顯著，同期巴西和烏拉圭的產量分別增加了六倍和兩倍。

個別國家增幅最大的是地中海盆地以外的新興生產國，包括阿爾巴尼亞、中國、伊朗和沙烏地阿拉伯。

在沙烏地阿拉伯，橄欖油產量從3,000/2014年至15/2018年的平均每年19噸增加到過去五個收穫季的14,500噸，增加了380%。

19-'23 平均 14-'18 平均 氯含量 阿爾巴尼亞 19,700 11,200 76 China 8,200 4,800 71 伊朗 10,700 6,300 70 沙烏地阿拉伯 14,500 3,000 383 資料來源：國際橄欖理事會

單位：公噸

國際奧委會估計，該國33,500/2024年度橄欖油產量將達到創紀錄的25噸。

同樣，中國的橄欖油產量在同一時期激增71%，達到8,200噸，而伊朗的橄欖油產量增加了70%，達到10,700噸。

在地中海盆地，阿爾巴尼亞也出現了 產量急劇增加。這個南歐小國的平均產量從11,200/2014年到15/2018年的19噸增加到前五個作物年度的19,700噸。此外，國際奧委會估計阿爾巴尼亞30,000/2024年將生產25萬噸橄欖油。

所有四個國家都在政府支持下努力增加橄欖種植和橄欖油產量，其中中國和沙烏地阿拉伯種植了新的超高密度和高密度樹林。