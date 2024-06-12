國際橄欖理事會預測，3.38/2024作物年度全球橄欖油產量將攀升至25萬噸，比去年增加32%，比五年平均高出13%。
西班牙、突尼斯和土耳其是這一增長的推動力，橄欖油產量預計將增加 51%，至 1.3萬噸 西班牙55%，突尼斯340,000萬噸，109% 紀錄新高 與去年相比，土耳其產量為 450,000 萬噸。
西班牙生產商將產量提高（超過五年平均值近 17%）歸因於良好的作物狀況，包括春季氣溫適中，冬季潮濕，為先前乾涸的河流和含水層補給。請參見：2024 年收穫更新
預計及時的降雨將刺激突尼斯生產者獲得豐收，估計這是自去年以來最大的豐收。 紀錄新高 440,000/2019年度產量為20萬噸，並列史上第二高。
在地中海東北海岸，土耳其生產商表示，大多數產區有利的生長條件和沒有橄欖害蟲是產量反彈的原因。
隨著西班牙收成大幅反彈，希臘和葡萄牙的農民和磨坊主的產量也增加。
與 43/2023 年相比，希臘的橄欖油產量預計將增加 24%，達到 250,000 萬噸，因為許多樹林進入了 “橄欖樹自然交替結果週期中的「同年」。然而，人們擔心收益率可能會下降 低於最初的希望.
斷斷續續的歲月
橄欖樹有一個高產年和低產年交替的自然循環，稱為 “年”和 “分別是「小年」。在一年中，橄欖樹會結出更多的果實，導致橄欖油產量增加。相反，一個 “「小年」的特點是，由於前一年的壓力，橄欖產量下降。 “於年。”橄欖油生產商經常監控這些週期，以預測和計劃產量的變化。
在歐洲的另一邊，葡萄牙農民和磨坊主預計 產量穩定上升 與上一季相比增加了21%，達到195,000萬噸，為全國第二高產量。與西班牙類似，冬季潮濕，春季氣溫適中，氣候溫和。 “許多種植者的“同比”帶來了豐收。
歐盟橄欖油 產量增加 較29/2023年度成長24%，達1.97萬噸。
五個橄欖油生產成員國（包括塞浦路斯和斯洛維尼亞）的收成增加；克羅埃西亞的產量保持不變，而法國和義大利的收成下降。
義大利橄欖油產量預計將下降至224,000噸，比去年產量低32%，比五年平均低27%。
雖然義大利北部和中部的農民和磨坊主的橄欖產量較低，但南部的生產者收穫了大量橄欖。儘管如此，他們還是收到了 石油產量低得多 比預期的。西西里島的生產商報告稱，由於 持續乾旱.
在地中海的另一邊，摩洛哥、埃及和阿爾及利亞的產量出現下降。摩洛哥橄欖油產量連續第三年下降，下降了 15%，至 90,000 萬噸。
在北非其他地區，阿爾及利亞的產量下降了近 85,000%，至 40,000 噸。同時，埃及產量為11萬噸，比去年下降-%。請參見：生產商樂觀應對氣候和市場逆風
從更廣泛的範圍來看，國際奧委會的數據顯示了橄欖油世界正在發生的變化。在全球範圍內，過去五個作物年度的橄欖油產量從0.9/2.97年至2014/15年的年均2018萬噸增加了19%，達到3.00萬噸。
儘管略有增長，但橄欖種植和加工分佈發生了巨大變化。
與前五年（2014/15年至2018/19年）相比，傳統生產國在過去五年中成長停滯且產量下降。
同期西班牙和希臘的橄欖油產量分別下降了 16% 和略高於 3.9%。同時，義大利、摩洛哥和敘利亞的橄欖油產量增幅則要低得多，分別為 1.1%、0.2% 和 -%。
過去五個作物年度，歐盟橄欖油產量從1.99/2014年平均每年15萬噸下降至2018萬噸。
|19-'23 平均
|14-'18 平均
|氯含量
|克羅埃西亞
|3,860
|3,780
|2
|賽普勒斯
|4,200
|5,780
|-27
|法國
|4,740
|4,480
|6
|希臘
|260,400
|269,200
|-3
|義大利
|307,680
|296,280
|4
|葡萄牙
|146,720
|94,920
|55
|斯洛維尼亞
|540
|480
|13
|西班牙
|1,105,420
|1,317,640
|-16
|歐洲聯盟
|1,833,500
|1,992,500
|-8
在此期間，歐盟生產的橄欖油佔全球總量的 67% 增至 61%。
產量下降的部分原因是北非和中東的 11 個橄欖油生產國，這些國家的橄欖油產量從佔全球橄欖油的 29% 增加到 34%。
整個地區的產量成長是由土耳其和突尼斯推動的，在過去五年和前五年之間，土耳其的年平均產量增加了 40%，突尼斯的年平均產量增加了 20%。
|19-'23 平均
|14-'18 平均
|氯含量
|Algeria
|91,900
|78,800
|17
|埃及
|44,200
|28,800
|53
|以色列
|19,800
|17,100
|16
|Jordan
|26,600
|22,900
|16
|黎巴嫩
|18,400
|20,700
|-11
|利比亞
|16,300
|16,700
|-2
|摩洛哥
|141,600
|140,000
|1
|巴勒斯坦
|23,000
|20,000
|15
|敘利亞
|116,000
|115,800
|0.2
|突尼斯
|251,400
|209,000
|20
|土耳其
|264,900
|188,900
|40
埃及的橄欖油產量也大幅增加，產量同期從 28,800 噸增加到 44,200 噸。
阿爾及利亞（17%）、以色列（16%）、約旦（16%）和巴勒斯坦（15%）的增幅較小。黎巴嫩是該地區唯一產量大幅下降的國家，在此期間產量下降了 11%。
南美洲的橄欖油產量也增加了13%，從50,100/2014年至15/2018年的年均19噸增加到56,700噸。
|19-'23 平均
|14-'18 平均
|氯含量
|Argentina
|33,600
|30,200
|11
|Brazil
|270
|35
|673
|Chile
|21,200
|19,300
|10
|烏拉圭
|1,641
|577
|184
最顯著的成長來自阿根廷（11%）和智利（-%）。相較之下，巴西和烏拉圭的增幅最為顯著，同期巴西和烏拉圭的產量分別增加了六倍和兩倍。
個別國家增幅最大的是地中海盆地以外的新興生產國，包括阿爾巴尼亞、中國、伊朗和沙烏地阿拉伯。
在沙烏地阿拉伯，橄欖油產量從3,000/2014年至15/2018年的平均每年19噸增加到過去五個收穫季的14,500噸，增加了380%。
|19-'23 平均
|14-'18 平均
|氯含量
|阿爾巴尼亞
|19,700
|11,200
|76
|China
|8,200
|4,800
|71
|伊朗
|10,700
|6,300
|70
|沙烏地阿拉伯
|14,500
|3,000
|383
國際奧委會估計，該國33,500/2024年度橄欖油產量將達到創紀錄的25噸。
同樣，中國的橄欖油產量在同一時期激增71%，達到8,200噸，而伊朗的橄欖油產量增加了70%，達到10,700噸。
在地中海盆地，阿爾巴尼亞也出現了 產量急劇增加。這個南歐小國的平均產量從11,200/2014年到15/2018年的19噸增加到前五個作物年度的19,700噸。此外，國際奧委會估計阿爾巴尼亞30,000/2024年將生產25萬噸橄欖油。
所有四個國家都在政府支持下努力增加橄欖種植和橄欖油產量，其中中國和沙烏地阿拉伯種植了新的超高密度和高密度樹林。