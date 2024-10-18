由於價格持續上漲，西班牙官員對收穫期持樂觀態度

在連續兩次歷史歉收之後，西班牙的橄欖油產量預計將大幅反彈，從而緩解整個供應鏈的壓力。

執行長胡安·維拉爾 (Juan Vilar) 表示 維爾康顧問公司預計西班牙1.4/1.45作物年度產量將在2024至25萬噸之間，較先前預測的1.65萬噸有所下調。

Filippo Berio 北美公司執行長 Dusan Kaljevic 估計，西班牙將生產約 1.5萬噸.

今年的收成無疑會比去年高很多，但現在還為時過早（說好多少）。距離競選結束還有幾個月的時間。 - Andrea López Vericat，Sucersores de Hermanos López 首席執行官

“冬天是最理想的，」他說。 “溫度不太冷或太熱，這最適合橄欖油孵化。我們的樹上結了很多小果子。最重要的是，一月和二月的降雨量非常完美。

結果，西班牙的水資源儲備顯著回升，這尤其幫助了該國的許多非灌溉樹林。

在截至 1.41/2021 年的五個收穫季平均每年產量為 22 萬噸之後，連續多年的乾旱和春季高溫導致安達盧西亞的水果大量損失，並導致西班牙產量銳減 665,800噸 在 2022/23 和 852,600噸 後年。

安達盧西亞今年預計橄欖油產量約1.1萬噸，其中自治區兩個最大的橄欖油生產省份哈恩和科爾多瓦產量大幅反彈。

哈恩的產量預計將達到 445,000 噸，比去年增加 116%。科爾多瓦預計產量將達到 271,000 噸，比 79/203 年增加 24%。

塞維利亞和格拉納達的產量也大幅增加，產量分別為125,000噸和103,300噸。自治區其他四個省份將達到76,700萬噸。

然而，維拉爾表示，夏末秋初降雨不足，加上一些極端天氣事件，降低了先前更樂觀的產量前景。

“存在嚴重冰雹的問題，」他說。 “然後，還有前幾個月一系列熱浪的問題。西班牙的天氣對收穫趨勢的演變不利。

維拉爾指出，儘管冬季和春季降雨較多，但安達盧西亞的秋季比平時更加乾燥和炎熱。 “這將創造不太適合開展良好競選活動的條件，」他說。

儘管如此，總部位於哈恩的首席執行官胡安·希門尼斯 (Juan Jimenez) 綠金橄欖油公司，說春雨和冬雨使一切變得不同。

他的公司從本月初開始收穫早期收穫品牌的橄欖，並將在今年晚些時候其餘橄欖轉色後完成收穫。

“由於不同的原因，收成明顯更好，」希門尼斯說。 “橄欖園在兩年沒有或幾乎沒有果實之後已經非常休息了。降雨量增加，極端天氣減少，在橄欖園的關鍵時刻（開花、坐果和坐果），天氣表現如常。

安德里亞·洛佩斯·維里卡特 (Andrea López Vericat)，首席執行官 埃爾馬諾斯·洛佩斯的繼任者 在鄰近的科爾多瓦省，她說她預計 “家族企業經歷了今年的“平均收成” “去年是過去20年來最糟糕的收成」。

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“今年的收成無疑會比去年高得多，但現在判斷[好多少]還為時過早，」她說。 “距離競選結束還有好幾個月的時間，總是有一些變數可以改變石油產量：天氣、害蟲和工業表現。

根據天氣狀況，Sucersores de Hermanos López 預計將於本月底開始收成。

維拉爾表示，儘管收成仍低於上個十年末的歷史高位，但這將帶來重大緩解 整個供應鏈.

“即將到來的活動將對供應鏈中的所有運營商都非常有利。 “農民相對幸福。油廠也比較高興。裝瓶商將擁有更多的可用性。消費者將會有 更好的價格，大型零售商將會賺錢，因為有更多的石油可用。

據西班牙農業、漁業和食品部稱，西班牙於2023月24日結束了30/-作物年度th 橄欖油庫存186,303噸。

農民聯盟 Asaja Jaén 表示，這一數量將滿足目前收穫的第一批橄欖油在 11 月底和 12 月底流入儲罐之前的需求。

維拉爾則表示，他預期原產地價格的波動將反映天氣狀況。自一月達到歷史新高以來，特級初榨、初榨和蘭彭特橄欖油的價格已大幅下跌。

降幅最嚴重的月份是三月份，持續的降雨和適時的氣溫導致了良好的開花和坐果條件。由於橄欖油銷量保持高位且庫存下降，春季價格穩步攀升。

哈恩預計產量將達到 445,000 噸，比 116/2023 作物年度增加 24%。 （照片：Sucersores de Hermanos López）

1.65 月中旬首次估計產量可能為 2023 萬噸，導致價格跌至 - 年 - 月以來的最低水準。

事實上，哈恩和加泰隆尼亞的干燥天氣和極端事件的消息導致價格再次上漲，然後隨著西班牙和葡萄牙開始提前收穫，價格在十月初下跌。

“葡萄牙的收穫工作要到 180,100 月中旬才會開始，預計產量為 - 萬噸，」他說。 “西班牙的收穫工作要到 15 月 - 日才會開始th，所以整個十月，我們都得使用西班牙的橄欖油庫存直到十一月。根據氣候的不同，在收穫開始之前價格可能會略有上漲。

根據 InfaOliva 的說法，特級初榨 橄欖油價格 目前價格為每公斤 6.733 歐元，比 25 月高點低 -%。初榨橄欖油和蘭帕特橄欖油的價格也出現了類似的下跌。

洛佩斯和希門尼斯期待原產地價格恢復到更正常的水平。兩家生產商均表示，他們注意到一些顧客停止購買 特級初榨橄欖油 隨著價格飆升至歷史高點。

“我們應該能夠利用這個時機開發這些新項目並擴大我們的市場和客戶滲透率，」希門尼斯說。

“如果價格適中，對於那些已經停止購買特級初榨橄欖油的人來說，重新開始消費它將很重要，總的來說，它將成為購物籃中不可缺少的產品，」洛佩茲總結道。