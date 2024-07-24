新工藝提高了橄欖葉萃取物的可持續性和酚類成分

巴塞隆納大學的研究人員發現了一種新的環保萃取方法 多酚 來自橄欖葉。

在 研究 最近發表在《食品化學》上，科學家們詳細介紹了一種使用天然低共熔溶劑 (NaDES) 的新穎萃取方法。

我們研究團隊的目標是透過將橄欖廢物納入循環經濟來促進橄欖油產業的永續發展。 - Sónia Sentellas，巴塞隆納大學化學工程師

萃取方法至關重要，因為它影響在實驗室外大規模加工橄欖葉的成本和可行性。

此外，它還會影響萃取物質的成分及其潛在應用。

研究人員將一種類似甘油的液體物質與氯化膽鹼（一種用於動物飼料的固體鹽）結合起來，並用天然成分製造了 NaDES。

“當你將這兩種物質結合起來時，就會形成一種新的溶劑，」該大學化學工程和分析化學系的研究員、該研究的合著者索尼婭·森特拉斯(Sónia Sentellas)說。

“它是一種天然物質，對人類健康不會產生有毒影響，」她告訴我們 Olive Oil Times.

生產萃取物的第一步是將葉子粉碎成細粉。

“接下來，我們將特定比例的粉末與溶劑在 80 ℃ 下混合兩個小時，然後等待萃取物產生，」Sentellas 說。

“整個過程類似於泡茶，」她補充道。 “將茶葉浸泡在熱水中，熱水充當溶劑。一段時間後，你會得到含有一些茶成分的有色水，然後將葉子從液體中分離出來。

研究人員發現，使用 NaDES 提高了提取效率，同時堅持環保實踐。

該研究確定了橄欖葉萃取物中的多種多酚，包括 羥基酪醇、木犀草素和 橄欖苦苷.

這些化合物也存在於 特級初榨橄欖油，以其抗氧化特性以及保護心血管和大腦健康的能力而聞名。

雖然研究人員仍在探索潛在的應用，但這種萃取過程可能有利於橄欖油生產、食品包裝和化妝品。

此外，大規模生產橄欖葉萃取物可能會顯著影響橄欖葉的處置。

使用天然、環保、無毒的溶劑拓寬了所得物質的應用範圍。

“一些研究旨在了解如何將此類萃取物添加到橄欖油中 增強其健康形象 和味道，」森特拉斯說。

除了橄欖油之外，研究人員正在研究如何將萃取物用於其他應用，包括延長包裝食品的保質期和作為抗菌劑。

“在我們巴塞隆納的研究團隊中，我們也在致力於開發電影，」森特拉斯說。 “它們基於可生物降解的材料，並富含多酚提取物，這為使用這些薄膜延長食品的保質期和防止細菌生長提供了機會。

研究團隊專注於最大限度地提高萃取物純化的方法，以擴大萃取物的應用範圍。此外，他們正在致力於回收萃取過程中使用的溶劑。

“回收溶劑不僅具有成本效益且環保，而且還使整個過程對該行業更具吸引力，」Sentellas 說。

西班牙是世界上最大的橄欖油生產國。橄欖收穫和隨後的修剪過程中產生了大量的生物量，包括橄欖葉。據估計，西班牙高密度和超高密度農場每年每公頃產生 30 噸橄欖樹修剪生物量。

“我們研究團隊的目標是透過將橄欖廢物納入循環經濟來促進橄欖油產業的永續發展，」Sentellas 說。 “在這項研究中，我們的目標是回收化合物以創造出對健康有益的豐富提取物，從而增加這種殘留物的價值。

“這符合循環經濟的原則，即最大限度地減少浪費並有效地再利用資源，」她補充道。 “將提取過程擴大到工業水平可能會改變橄欖油行業處理廢物的方式。

該工藝目前正在實驗室環境中進行測試。 “下一步是準備一個試點工廠，看看我們的實驗室工作如何擴大到工業水平。