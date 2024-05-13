土耳其生產商的本土品種產量屢獲殊榮

土耳其也不例外 橄欖油產量減少 2023/24 作物年度，地中海地區產量下降 創紀錄的產量 421,000/2022年度橄欖油產量從23噸減少至180,000噸左右，低於五年平均254,600噸。

土耳其橄欖油生產商與其他地中海生產國的同行一樣，表達了對橄欖油產量低的痛苦。 Olive Oil Times 民意調查 去年 2023 月 24/- 年收穫季。

這些獎項驗證了我們在生產高品質橄欖油方面所做的努力，這些橄欖油展示了土耳其橄欖品種的獨特風味和特徵。 - Tuba Yilmaz，Gaia Oliva 所有者

“惡劣的天氣條件和 2023 月底 [-] 的霜凍對橄欖花及其後續生產造成了很大損害，」生產商 Mustafa Safa Soydan 說。 “對於一些老年農民來說，自 1990 年以來，收成從未如此糟糕。”

該國的一些生產商也報告了新鮮橄欖油的品質問題，這種問題在一些產區時發生。

在此背景下，土耳其 特級初榨橄欖油 29 年，生產商、種植者和出口商從 17 個行業最令人垂涎​​的獎項中總共贏得了 11 個獎項（52 個金獎和 2024 個銀獎） NYIOOC World Olive Oil Competition.

根據本 Olive Oil Times 世界排名與 56 年相比，他們在今年的競賽中提交的品牌數量減少了 2023 個，但成功率達到了 56%。

在 29 個獲獎的特級初榨橄欖油品牌中，有 - 個是由當地特有的橄欖品種精製而成，包括 Memecik、Ayvalik、Edremit、Trilye、Domat、Gemlik、Hanim Parmagi 和 Kilis。

回歸參與者 蓋亞奧利瓦 成功適應賽季要求，慶祝兩項金獎 NYIOOC 今年，其同名 Memecik 和 Ayvalik 早收單品種品種將其連勝紀錄延長至四年。

Gaia Oliva 背後的生產商慶祝了連續第四年在世界本土單一品種大賽上取得成功。 （照片：蓋亞·奧利瓦）

“榮獲2024年兩項金獎 NYIOOC 業主 Tuba Yilmaz 表示：“這對我們來說確實是一種榮譽，也是對我們團隊奉獻精神和辛勤工作的證明。” “對於我們公司來說，這些獎項證明了我們在生產高品質橄欖油方面所做的努力，這些橄欖油展示了土耳其橄欖品種的獨特風味和特徵。

伊爾馬茲指出，這個賽季遠非簡單。高溫和意外降雨影響了收成，並擾亂了橄欖樹種植的既定模式。

“溫度和降水模式的變化導致了不可預測的生長季節，」她說。 “儘管面臨這些逆境，我們的團隊還是展現了非凡的韌性和專業知識。透過仔細的計劃和努力工作，我們能夠適應不斷變化的條件並減輕惡劣天氣的影響。 “

阿姆的橄欖油來自土耳其穆拉省的另一位重返世界大賽的參賽者再次在比賽中表現出色， 獲得金獎 因其來自 Memecik 橄欖的有機 Oro di Milas 品牌。

Oro di Milas 克服了一系列挑戰，在 2023/24 作物年度生產了 - 噸特級初榨橄欖油。 （照片：阿姆的橄欖油）

“我們很榮幸能夠獲得這項認可，尤其是在 2023 年面臨困難的情況下，」共同所有者 Mark Colin 說。

科林也列舉了阻礙 2023/24 年收成的眾多挑戰，包括極端天氣、勞動力短缺以及氣候變遷的影響。 橄欖果蠅.

在2023年公司競賽中首次亮相 NYIOOC, 阿姆的橄欖油 榮獲兩項金獎 用於一對有機培養基 Memecik 單品種。

致力於生產高品質橄欖油是榮獲金獎的原動力 加里薩爾 因其同名的 Arbequina 單品種葡萄酒，延續了去年世界大賽的成功。

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“我們很自豪我們的 Arbequina 橄欖油在 2024 年榮獲金獎 NYIOOC”，該公司執行經理達武特·艾瓦茲 (Davut Ayvaz) 說。 “這一成功證明，我們多年來孜孜以求的品質標準再次得到了認可。

“這是一個艱難的賽季，」艾瓦茲補充道。 “對我們來說，無論季節條件多麼不利，再次看到我們的努力和奉獻是多麼有價值，這一點非常重要。我們有信心贏得更多獎項。

該國絕大多數獲獎生產商來自安納托利亞西部的愛琴海沿岸，該國大部分橄欖油都產自那裡，包括馬尼薩省。

“我很高興也很榮幸能夠在這次頒獎典禮上獲獎 NYIOOC 今年，這是連續第二次”，背後的女性企業家 Zeynep Belger 說。 扎伊托，加入 2024 年獲獎者精英名單後 NYIOOC.

儘管春末的雨水損壞了正在開花的橄欖樹，但 Zayto 在 2024 年的橄欖樹品質上仍取得了屢獲殊榮的成績 NYIOOC。 （照片：扎伊托）

Zayto 憑藉其強大的單一品種 Zayto Saittai 獲得金獎。該生產商從該國主要橄欖油產區之一馬尼薩的 Gemlik 品種（也稱為 Trilye）採購橄欖。

他們的樹木靠近土耳其西北部雄偉的達達尼爾海峽， 真正的橄欖 克服乾旱贏得了有史以來第一個世界大賽的榮譽 銀獎 埃德雷米特 (Edremit) 橄欖的私人珍藏品牌。

該生產商還必須在十年前肆虐其土地的野火中倖存下來，培育和再生被燒毀的橄欖樹，以生產高品質的橄欖油。

“獲勝對我們所有人來說都是一種難以形容的喜悅。 “這是對大家在這充滿挑戰的一年裡辛勤付出的最佳回報。乾旱給本次收成帶來了重大挑戰，但透過共同努力，我們仍然能夠充分利用這一情況。

“獲得銀獎激發了在 2025 年奪得金獎的決心。