本土品種與百年樹木：奧利維安格羅夫斯的致勝秘訣

將傳統的橄欖種植與現代社會和環境永續發展前景相結合，為背後的生產者帶來了屢獲殊榮的成果 奧利維安·格羅夫斯.

該公司成立於2019年，在希臘南部肥沃的伯羅奔尼撒半島種植了兩種希臘傳統品種Manaki和Koroneiki。

我們決定投資選定的傳統果園，透過適當的干預，我們使我們的業務在經濟、環境和社會上可持續發展。 - 瑪麗·薩瓦斯 (Mary Savvas)，奧利維安·格羅夫斯 (Olivian Groves) 總經理

從一開始，生產商就接受了該地區悠久的橄欖種植歷史和山區景觀提供的獨特風土。

雖然崎嶇的地形極大地增加了勞動成本，但該公司相信，這可以透過其獨特的感官特性來補償。 特級初榨橄欖油 受百年樹齡、景觀和氣候的影響。

“希臘的橄欖樹種植歷史可以追溯到數千年前，並遵循相同的程序代代相傳。

“體力勞動主要是由於樹林的山區性質，」她補充道。 “但就品質而言，這是希臘橄欖園的一大優勢。大多數都是傳統的，擁有成熟的樹木，有時已有數百年的歷史。它們代表了生產特級初榨橄欖油的絕大多數（超過 80%）樹木。

Olivian Groves 在阿爾戈利達和麥塞尼亞的兩個農場種植了約 40,000 棵橄欖樹，引入了經過微調的現代種植方法和技術，以提高品質和永續性。

“展望未來，我們決定投資選定的傳統果園，透過適當的干預，我們使我們的業務在經濟、環境和社會上實現了永續發展，」薩瓦斯說。 “透過這種方式，我們可以提供最優質的橄欖油，並從我們的活動中獲得其他好處。

Olivian Groves 在妙麗附近的阿爾戈利達生產妙麗品牌，阿爾戈利達是希臘最古老的定居點之一，其歷史可以追溯到公元前四世紀或五世紀。

“薩瓦斯說：“妙麗是一位美麗而獨特的女人，她是斯巴達國王墨涅拉俄斯和他的妻子特洛伊的海倫的女兒。” “在這片神秘的土地上，我們培育出相對稀有但又具有特色的Manaki品種。

中等強度的 Manaki 單一品種在 2024 年榮獲銀牌 NYIOOC World Olive Oil Competition.

“我們非常自豪能夠獲得該獎項，」薩瓦斯說。 “這是我們第二次參加，但這是我們第一次展示我們的優質妙麗單一莊園特級初榨橄欖油，它是我們品牌組合的皇冠。

“該獎項為我們提供了繼續追求品質和卓越的道路的力量，為未來設定了更高的標準。

該公司的第二個橄欖農場也種植著 古希臘歷史。它位於伯羅奔尼撒半島的西端，靠近梅塞納，這是一座巨大而古老的城市，其遺跡與古奧林匹亞的遺跡一樣廣泛。

在這裡，奧利維安格羅夫斯 (Olivian Groves) 的 Koroneiki 樹出產經過 Hrysos 保護原產地命名認證的特級初榨橄欖油。

“Hrysos 是一種美味橄欖油，具有溫和至中度的辛辣餘味，並具有抗氧化和抗炎特性，」Savvas 說。

薩瓦斯認為氣候變遷是希臘百年橄欖園面臨的最重大挑戰。 （照片：奧利維安·格羅夫斯）

為了實現永續生產屢獲殊榮的橄欖油的願景，Olivian Groves 精心地將其業務融入周圍環境，確保其造福土地和人民。

“我們支持當地社區，為當地人提供就業機會，防止傳統果園被廢棄和森林火災蔓延，並透過負碳足跡來支持環境，」薩瓦斯說。

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該公司全年都會照顧這些樹木，因為他們知道維護良好的樹林可以減輕對樹木的影響。 野火的影響.

“適當修剪的橄欖樹可以形成天然的防火屏障，因為它們是能保持濕度的綠葉植物，」她說。 “消防車可以直接從我們在樹林中建造的水箱中抽水用於灌溉。

精準農業技術也得到了部署，使該公司能夠大幅減少灌溉樹木所需的水。

“我們的樹林中安裝的氣象數據收集系統為我們提供了有關蒸散量和降雨量的數據，」薩瓦斯說。 “這使我們能夠使用盡可能少的水來灌溉樹木。結果，去年抽水量減少了約 80 萬公升。

奧利維安·格羅夫斯 (Olivian Groves) 也參與了追蹤橄欖害蟲的試點計劃，例如 橄欖果蠅，透過收集和分析監測陷阱的數據來實施適當的害蟲防治措施。

這家伯羅奔尼撒生產商還付出了額外的努力來容納每年收穫橄欖的工人，並在公司的樹林中建造了一座公寓大樓。

“我們支持員工的需求及其福祉，」薩瓦斯說。 “最近的一個例子是為我們的農業工人建造新的現代化住房，為他們提供令我們感到自豪的生活條件。

在 2023/24 作物年度奧利維安·格羅夫斯（Olivian Groves）應對了困擾全球橄欖油產業的同樣挑戰，從惡劣的天氣到 生產成本上升 以及勞動力的稀缺。

“2023 年是艱難的一年，」Savvas 證實。我們的產量有所減少，但幸運的是，品質沒有受到影響。

她補充說， 缺乏工人 這是希臘從第三國（例如埃及）尋找勞動力的機制的最大問題之一，該機制提供了部分解決方案。

“然而，政府機構的官僚惰性使這一過程變得複雜，並危及橄欖種植，」薩瓦斯說。

儘管生產成本上升也給公司帶來了重大挑戰，但薩瓦斯指出，奧利維安·格羅夫斯最關心的是 氣候變化，這幾乎影響了近年來的每一次收成。

“最重要的問題可能是氣候變遷的巨大影響，」她說。 “過去幾年出現了暖冬、乾旱和惡劣天氣現象，例如 洪水和冰雹“

“因此，我們看到疾病的爆發，給橄欖樹帶來了嚴重的問題，」薩瓦斯補充道。 “不幸的是，生產者可以用來保護作物的補救措施很少且成本高昂。

“除非所有[橄欖油生產]國家的領導人採取有意義的措施，否則我們橄欖園的未來似乎非常黯淡，」她繼續說道。

作為出口導向橄欖油生產商，奧利維安·格羅夫斯 (Olivian Groves) 依靠品質來抵消前所未有的高產量造成的需求波動。 全球橄欖油價格.

薩瓦斯表示，價格上漲以及與之相關的不確定性使得打入新市場和達成新交易變得更加困難。

“我們克服這些障礙的武器是我們的高品質標準，」她補充道。 “一旦消費者了解了我們的產品，他們就會欣賞我們遵循平衡的定價政策，透過吸收市場價格的劇烈波動來匹配我們品牌的高價值。

“但最重要的是，他們會發現我們的優質橄欖油帶來不同的味覺體驗。